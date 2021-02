5 façons d’exfolier la peau naturellement

Beaucoup d’entre nous redoutent les serpents, mais comme eux, nous perdons aussi périodiquement des peaux mortes, mais pas aussi largement. Nos peaux mortes ne perdent pas toujours complètement et obstruent les pores de notre peau. L’exfoliation, qui est le processus d’élimination des peaux mortes, est bénéfique pour les peaux sèches et grasses. Ci-dessous, nous partageons cinq gommages exfoliants naturels.

1. Gommage exfoliant à l’orange

Les agrumes acidulés et sucrés regorgent de vitamine C, un antioxydant qui aide à la production de collagène, prévient le vieillissement et favorise la production d’une nouvelle peau. Pour l’exfoliation de la peau, la peau d’orange doit être séchée au soleil pendant quelques jours, puis broyée en poudre. Une pâte composée de cette poudre, de curcuma et de miel est appliquée sur la peau affectée et lavée après environ 10 minutes avec de l’eau.

2. Gommage Besan et curcuma

La farine de Besan ou gramme est souvent utilisée pour se débarrasser des peaux mortes. Le curcuma contient le composé chimique de la curcumine, qui possède des propriétés antioxydantes, anti-âge et stimulant le collagène. Le curcuma est également utile dans le traitement des plaies. Une pâte à base des deux ingrédients et de l’eau de rose ou du jus de citron peut être appliquée sur le visage, puis rincée lorsqu’elle devient sèche.

3. Gommage à l’avoine

C’est un type de farine grossière qui est idéale pour l’exfoliation et possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L’avoine est également bonne pour traiter l’acné et d’autres maladies inflammatoires de la peau. L’avoine finement moulue est un mélange de miel et d’eau pour le gommage du visage ou avec de l’huile de coco, de l’huile d’olive ou de l’huile d’amande pour un gommage corporel.

4. Gommage à l’huile d’olive et au sucre

Ce gommage est généralement préparé avec une cuillerée d’huile d’olive, de préférence la variété extra vierge, et du sucre. Comme la plupart des huiles végétales, l’huile d’olive a également de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires sur la peau. Les granules uniformes de sucre, par contre, aident à éliminer les peaux mortes lors d’un massage.

5. Gommage Masoor Dal

Le Masoor biologique a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Le dal est trempé dans l’eau pendant une nuit pour le ramollir. Il est ensuite broyé en une pâte, mélangé avec du lait et appliqué sur le visage. La pâte est lavée lorsqu’elle sèche.