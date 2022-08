5 façons d’éviter d’être victime de fausses escroqueries au recouvrement de créances

Près de 2 000 consommateurs qui ont été escroqués pour payer des dettes qu’ils ne devaient pas sont en train de récupérer leur argent.

Plus d’un million de dollars, soit une moyenne de 516 dollars pour chaque paiement, est restitué aux victimes via PayPal ou un chèque postal, la Federal Trade Commission annoncé récemment. “Les consommateurs récupéreront tout l’argent qu’ils ont perdu au profit des escrocs”, a noté la FTC.

Le système de recouvrement de créances fantôme – qui utilisait des noms tels que GAFS Group, Global Mediation Group et Mediation Services – a fait pression sur les consommateurs pour qu’ils paient les fausses dettes en menaçant d’intenter une action en justice contre eux.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce qu’une récession pourrait signifier pour vous

Les meilleurs mouvements d’argent après les hausses de taux d’intérêt de la Fed

Près de la moitié des Américains s’endettent davantage

Si vous connaissez vos droits et votre situation financière, il est moins probable que vous soyez dupé par un stratagème similaire, selon Bruce McClary, vice-président senior des adhésions et des communications à la National Foundation for Credit Counseling.

Mais si vous ne le faites pas, vous pourriez être susceptible de remettre votre argent.

“Si vous n’êtes pas au courant de la loi sur les pratiques équitables de recouvrement de créances et que vous n’êtes pas au courant de vos droits en tant que consommateur, il serait très facile pour un escroc d’évoquer toutes sortes de scénarios qui vous effraient hors de votre esprit », a déclaré McClary.

Ces cinq étapes peuvent aider à prévenir ce scénario.