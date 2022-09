5 façons de vous faire dorloter plus souvent – ​​Shaw Local

De nombreuses personnes se bousculent pour trouver des moyens de se détendre sans risquer leur santé ou celle des autres. Se faire dorloter peut être une activité saine et agréable à explorer.

Se faire dorloter signifie différentes choses pour différentes personnes. Se faire dorloter implique de se livrer à des stratégies de soins personnels pour améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle. Se faire dorloter peut offrir un répit au stress, permettant de déconnecter un peu son cerveau. Soyez assuré que se faire dorloter n’implique pas forcément de grosses dépenses, et de nombreuses séances de cocooning peuvent avoir lieu directement à la maison. Voici cinq idées de soins à explorer.

1. Faites une sieste

Un sommeil réparateur suffisant est essentiel pour votre santé globale. La Sleep Foundation affirme que les personnes qui occupent plusieurs emplois ou pendant de longues heures peuvent ne pas avoir suffisamment de temps pour dormir suffisamment, et les Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu’un adulte américain sur trois ne dort pas suffisamment. Il est important de dormir sept heures ou plus par nuit, mais vous pouvez également augmenter votre banque de sommeil en faisant de courtes siestes en début d’après-midi. Une sieste peut réduire le stress et améliorer l’humeur. Tenez-vous en à une sieste de 30 minutes ou moins.

2. Offrez-vous un article luxueux et pratique

Au lieu de faire des folies sur quelque chose de fantaisiste ou inutile, allouez quelques dollars jetables à quelque chose de fonctionnel – mais donnez-lui une touche de luxe. Pensez à acheter un ensemble de draps en soie ou offrez-vous une coupe de viande haut de gamme pour un dîner en famille. Vous vous sentirez récompensé sans vous sentir coupable d’avoir gaspillé.

3. Planifiez un service de salon

Les soins pour les cheveux, les ongles ou la peau vous permettent de vous évader pendant une heure ou plus et de vous consacrer à vous-même. De plus, vous aurez l’avantage de sortir du salon en ressemblant à la meilleure version de vous-même.

4. Prendre un bain chaud

Les gens peuvent être pressés par le temps lorsqu’ils s’engagent dans leurs routines quotidiennes de beauté et de toilettage. Une douche de 10 minutes avant le travail peut ne pas vous procurer la détente et le sentiment d’évasion dont vous avez besoin. Réservez-vous un moment le soir pour vous tremper dans la baignoire et laissez le stress ainsi que les maux et les douleurs fondre dans l’eau. Parfumez l’eau avec des huiles essentielles pour une séance d’aromathérapie relaxante.

5. Retrouver un plaisir simple

Exposez des fleurs fraîches sur la table, écoutez votre musique préférée tout en nettoyant la maison ou planifiez un repas maison accompagné d’un bon vin. Planifier un plaisir simple une ou deux fois par semaine vous donne quelque chose à espérer.

Se faire dorloter se présente sous de nombreuses formes et constitue un moyen efficace de réduire le stress.