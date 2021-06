5 façons de tirer le meilleur parti d’Android 11

La colonne Tech Tip de la semaine dernière a rassemblé plusieurs astuces iOS 14 pour les utilisateurs d’iPhone et de nombreux téléphones exécutant Google Android 11 système d’exploitation ont des contrôles similaires – comme la possibilité de personnaliser les paramètres rapides boîte ou changer la voix de synthèse de l’assistant. Et une fois que vous aurez commencé à fouiller dans Android 11, vous trouverez de nombreuses autres fonctionnalités utiles. Voici quelques-uns d’entre eux. Ces conseils devraient fonctionner sur les modèles Pixel récents de Google, mais gardez à l’esprit que autres fabricants de téléphones utilisent souvent leurs propres versions modifiées d’Android, les capacités et les menus peuvent donc varier. Que Google vous attende Si vous avez choisi les Assistant Google comme assistant virtuel et utilisez la version actuelle de Google Téléphoner app pour vos appels, vous pouvez les faire équipe avec le Tiens pour moi fonction pour gérer l’une des tâches les plus ennuyeuses de la vie moderne : attendre un représentant du service client. (Vous avez également besoin d’au moins un Pixel 3 ou un autre téléphone compatible.)

Pour activer Hold for Me, ouvrez l’application Téléphone et appuyez sur le menu Plus à trois points pour accéder aux paramètres. Sélectionnez Attente pour moi, puis appuyez sur le bouton pour activer la fonction.

Lorsque vous composez un numéro sans frais et que vous êtes mis en attente, appuyez sur le bouton à l’écran pour activer la mise en attente pour moi. L’assistant Google prend en charge l’écoute d’un humain et affiche un avis « Ne raccrochez pas ». Lorsque le représentant du service client répond à l’appel, Google Assistant modifie le message à l’écran en « Quelqu’un attend de vous parler » et met en surbrillance le bouton « Retourner à l’appel ». Le téléphone capture l’audio et une transcription de l’appel, et vous avez la possibilité de partager les données avec Google pour aider à améliorer la fonctionnalité. Configurer l’accès invité Prêter votre téléphone à quelqu’un comporte des risques, en particulier le prêter à un Jeune quelqu’un qui veut regarder des vidéos mais peut également se promener dans votre liste de courrier électronique et de contacts. Pour garder la paix – et protéger vos fichiers personnels – vous pouvez utiliser Paramètre « utilisateurs multiples » de longue date d’Android. Avec lui, vous pouvez configurer un compte invité ou un compte utilisateur distinct sur votre téléphone. Image Pour empêcher d’autres personnes d’accéder à vos applications, ajoutez un compte invité (ou configurez un autre utilisateur) vers lequel vous pouvez rapidement basculer lorsque quelqu’un souhaite utiliser votre téléphone. Crédit… Google Ouvrez l’application Paramètres, sélectionnez Système, puis Avancé et Utilisateurs multiples. Appuyez sur le bouton Activé, puis sur Ajouter un utilisateur pour créer un nouveau compte ou utiliser le compte invité. Vous pouvez changer de compte ici ou en glissant vers le bas depuis le haut de l’écran avec deux doigts pour ouvrir la zone Paramètres rapides et en appuyant sur l’icône Utilisateur.

Enregistrez votre écran Les enregistrements d’écran sont utiles pour les présentations, les démonstrations et le dépannage. Après des années d’applications tierces faisant le travail, Android 11 inclut désormais un Enregistreur d’écran application. Image Démarrez un enregistrement d’écran en appuyant sur le bouton Screen Recorder dans le panneau Paramètres rapides. Arrêtez l’enregistrement en appuyant sur la barre rouge dans la liste des notifications. Crédit… Google Pour l’utiliser, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran avec deux doigts pour ouvrir la zone Paramètres rapides, puis balayez jusqu’à la deuxième page de paramètres. Appuyez sur l’icône d’enregistrement d’écran, activez les commandes pour les pressions audio et d’écran (si nécessaire) et appuyez sur Démarrer. Pour arrêter l’enregistrement, balayez du haut vers le bas de l’écran et appuyez sur la barre de notification rouge. L’enregistrement est sauvegardé dans la bibliothèque Films. Utilisez votre pouvoir (bouton) Le panneau Paramètres rapides est pratique, mais Android 11 ajoute encore un autre endroit pour ranger les commandes couramment utilisées: maintenez enfoncé le bouton d’alimentation du téléphone jusqu’à ce que le menu d’alimentation apparaisse. Ici, vous avez des raccourcis pour éteindre ou redémarrer le téléphone, en utilisant Google Pay à acheter des choses et gestion des appareils domestiques intelligents. Installez une application comme Commandes du menu d’alimentation ou alors Tasker et vous pouvez ajouter d’autres commandes système à l’écran. Image Si vous n’avez aucun appareil domestique intelligent à ajouter au menu d’alimentation d’Android 11, des applications tierces telles que les commandes du menu d’alimentation vous permettent d’ajouter des fonctions système au menu. Crédit… Commandes du menu Google/Power Une autre utilisation du bouton Power ? Rapidement appuyez deux fois dessus pour accéder directement à l’application Appareil photo pour un instantané rapide. Troupeau de chats Les développeurs de logiciels ont l’habitude d’introduire des œufs de Pâques dans le code, et Android a longtemps soutenu cette tradition. Android 11 fait revivre un prix précédent : un jeu caché qui fait errer des chats numériques autour de votre téléphone. Pour y jouer, accédez à la section À propos du téléphone des Paramètres et appuyez plusieurs fois sur « Version Android ». Lorsqu’un bouton de volume apparaît, montez-le trois fois jusqu’à ce que vous voyiez un « 11 » et un emoji de chat apparaître à l’écran.