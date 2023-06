5 façons de prendre soin de vos aides auditives cet été

Aujourd’hui plus que jamais, les aides auditives sont facilement accessibles à ceux qui en ont besoin. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui utilisent une aide auditive, vous savez qu’il est important d’en prendre soin au quotidien. Cela reste vrai pendant l’été, car vous participez à davantage d’activités de plein air, ce qui peut exposer vos aides auditives à un plus grand risque de dommages.

Vous n’êtes pas obligé d’éviter vos activités préférées, mais vous devez veiller à protéger vos aides auditives au mieux de vos capacités. L’humidité de la sueur et de la natation peut être particulièrement nocive, mais vous pouvez éviter d’affecter négativement le fonctionnement de vos aides en pratiquant une bonne hygiène. Nous avons reçu des conseils d’experts sur la façon d’entretenir vos aides auditives cet été sans manquer de plaisir.

Assurez-vous que vos aides auditives sont bien ajustées

Les aides auditives mal ajustées sont plus susceptibles de tomber que celles qui sont correctement ajustées. Assurez-vous que vous avez été correctement mesuré pour un, surtout si vous allez faire une activité intense.

Leslie Soiles est audiologiste en chef chez HearingLife et détient un doctorat en audiologie. Elle dit que vous devez vous assurer que vos aides auditives sont couplées à votre smartphone et que vous avez téléchargé l’application du fabricant.

« De nombreuses applications d’aides auditives ont une fonction » Trouver mon appareil auditif » qui permet de suivre l’emplacement d’une aide auditive perdue « , a déclaré Soiles. Cela vous permettra de localiser plus facilement votre aide auditive si elle tombe accidentellement ou disparaît.

Garder les aides auditives au sec

Il est inévitable que vous transpiriez pendant les journées étouffantes de l’été. Mais cela ne signifie pas que vos aides auditives doivent être détruites. « Cela peut sembler très soixante-dix, mais porter un bandeau lorsque vous savez que vous allez transpirer peut être d’une grande aide pour protéger vos aides auditives d’une humidité excessive », a déclaré Soiles.

Si votre aide auditive est mouillée, cela ne signifie pas qu’elle est définitivement détruite. Au lieu de cela, séchez-le avec un chiffon doux. Les aides auditives qui utilisent des piles doivent également avoir la pile retirée et séchée.

Si vous pensez que de l’humidité s’est infiltrée dans vos aides auditives, Sarah Lundstrom, qui détient un doctorat en audiologie et travaille chez HearCare Audiology, a partagé quelques signes clés à surveiller, notamment « une décoloration ou des débris dans le compartiment de la batterie, une décoloration du fil du récepteur , usure du revêtement externe sur le corps de l’aide auditive, son statique, fonctionnement intermittent ou mauvaise qualité sonore/faible amplification. »

Lundstrom suggère d’utiliser une sécheuse électrique ou un kit d’aide à la déshydratation quotidiennement ou hebdomadairement pour empêcher l’humidité de s’accumuler dans vos aides auditives. D’autres mesures que vous pouvez prendre incluent le nettoyage régulier de votre aide auditive et la propreté de vos oreilles. « Les gens ont tendance à produire plus de cérumen et de transpiration dans leurs oreilles pendant les mois humides, alors essuyez le cérumen sur votre aide auditive au besoin avec un chiffon doux », a-t-elle déclaré.

Rangez les aides auditives dans un espace à température contrôlée

En été, il est facile pour les endroits clos de surchauffer. Évitez de laisser vos aides auditives dans des endroits comme la boîte à gants de votre voiture. « La température interne d’une boîte à gants peut atteindre plus de 140 degrés et la chaleur excessive peut endommager l’électronique d’une aide auditive », a averti Soiles. Au lieu de cela, rangez les aides auditives dans un endroit frais et sec lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour les protéger des problèmes liés à la chaleur tels que l’épuisement de la batterie.

Ne portez pas d’aides auditives lorsque vous nagez

Malheureusement, les aides auditives ne sont pas conçues pour gérer les activités aquatiques comme la natation. Assurez-vous de les enlever et de les ranger correctement si vous prenez une douche, allez à la piscine ou à la plage ou allez partout où ils pourraient être mouillés. « Il est fortement recommandé d’investir dans un étui durable et étanche pour vos aides auditives », a déclaré Lundstrom. « Surtout si vous prévoyez de passer du temps à la plage ou à la piscine. »

Elle conseille également de retirer les piles avant de ranger les aides auditives dans l’étui. Ces étuis offrent une couche supplémentaire de protection contre l’humidité, le sable et la saleté (qui peuvent obstruer les ports du microphone et sont également à éviter). L’étui de protection doit également être conservé à l’abri de la lumière directe du soleil et placé à la place à l’intérieur de votre sac.

Maintenir des visites régulières chez votre audioprothésiste

Comme pour toutes les visites importantes chez le médecin, vous devez respecter les rendez-vous avec votre audiologiste pour vous assurer que votre audition n’a pas changé et pour garder vos aides auditives en parfait état. Votre médecin pourra inspecter et s’assurer que vos aides auditives fonctionnent toujours correctement et pourra remplacer les pièces usées.