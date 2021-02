5 façons de garder votre corps hydraté

Notre corps est composé d’environ 60% d’eau, ce qui est vital pour le fonctionnement de nos organes. La perte d’eau, due à une transpiration excessive, à des vomissements, à de la diarrhée ou à une consommation insuffisante d’eau, peut causer de la fatigue, des étourdissements, des maux de tête, des convulsions, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la température, une baisse de la tension artérielle, des dommages aux reins, aux fonctions cérébrales et entraîner la mort. Vous trouverez ci-dessous cinq façons simples de rester hydraté.

1. Eau

Un adulte moyen devrait boire environ 2 à 3 litres d’eau par jour pour rester hydraté. La quantité augmentera dans les températures plus chaudes et pendant les périodes d’activités physiques intenses. L’eau contient des minéraux essentiels comme le fer, le magnésium, le sodium, le calcium et le potassium, qui sont nécessaires à notre croissance et à notre fonctionnement métabolique. Ceux qui travaillent à l’extérieur devraient emporter des bouteilles d’eau avec eux.

2. Eau de coco

Les noix de coco qui ne sont pas complètement mûres sont remplies d’eau à l’intérieur. Il a un goût sucré et légèrement salé. Outre les électrolytes, l’eau de coco est riche en potassium et contient également du sodium, du calcium, des glucides, des fibres et des sucres. Il possède également des propriétés anti-âge et antimicrobiennes. En raison de sa teneur élevée en potassium, les personnes souffrant d’insuffisance rénale doivent consulter un médecin avant de boire de l’eau de coco.

3. Thé et café

Le thé et le café sont des boissons idéales pour rester hydraté. Le thé est également riche en antioxydants et peut nous aider à nous protéger contre les maladies cardiovasculaires (MCV), l’hypertension artérielle, le diabète et le cancer. La consommation de café s’est également avérée bénéfique pour les maladies cardiovasculaires et les affections connexes, les maladies du foie et des reins. Le café contient de la caféine qui est un diurétique et peut encourager les gens à consommer plus d’eau. Trop de café peut être nocif.

4. Fruits et légumes

Les fruits tels que la pastèque, l’orange, l’ananas, le raisin, la fraise et les légumes comme le concombre, les tomates, la laitue iceberg et les épinards, entre autres, ont une teneur élevée en eau. De plus, ils sont riches en nutriments essentiels et en vitamines. On peut aussi faire des smoothies avec des fruits et légumes et y ajouter du lait ou du yaourt.

5. Boissons santé

Les boissons à base de malt, avec des protéines et des vitamines ajoutées et généralement dans des saveurs de chocolat ou de vanille, sont très populaires dans le monde. Ils sont disponibles sous forme de poudres et sont consommés par mélange dans de l’eau ou du lait.