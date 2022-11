5 façons d’avoir un espace propre peut améliorer votre santé mentale

De nombreux aspects de votre vie quotidienne ont un impact sur votre santé mentale, y compris votre espace de vie. Lorsque votre maison est encombrée et désordonnée, cela peut avoir un impact négatif sur votre santé mentale, tout comme un espace propre peut avoir un impact positif sur celle-ci. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point votre maison et votre bien-être mental sont liés. Découvrez comment ces deux choses vont de pair et comment vous pouvez garder votre santé mentale intacte.

Comment le désordre peut-il avoir un impact négatif sur la santé mentale ?

Bien que le désordre autour de votre maison puisse certainement être ennuyeux, il peut aussi avoir un réel impact sur votre santé mentale. Des études ont lié l’encombrement à stress et anxiétéqui pèse sur votre santé mentale.

Un espace encombré peut :

Vous faire sentir stressé : Une étude ont examiné les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) chez les femmes aux maisons en désordre et ont constaté qu’elles avaient des niveaux plus élevés que celles qui vivaient dans un environnement organisé.

Une étude ont examiné les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) chez les femmes aux maisons en désordre et ont constaté qu’elles avaient des niveaux plus élevés que celles qui vivaient dans un environnement organisé. Augmenter la probabilité de procrastination : Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous vous sentez submergé par une liste de choses à faire, il est difficile de savoir par où commencer. La même chose peut être dite pour un espace encombré qui semble intimidant. Rechercher montre qu’il existe une corrélation entre une quantité écrasante d’encombrement et la procrastination. Cette procrastination peut faire boule de neige dans d’autres aspects de votre vie.

Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous vous sentez submergé par une liste de choses à faire, il est difficile de savoir par où commencer. La même chose peut être dite pour un espace encombré qui semble intimidant. Rechercher montre qu’il existe une corrélation entre une quantité écrasante d’encombrement et la procrastination. Cette procrastination peut faire boule de neige dans d’autres aspects de votre vie. Rendre la concentration difficile : Lorsque vous êtes entouré de fouillis, votre cerveau a du mal à se concentrer sur ce que vous voulez qu’il fasse. Études ont montré que les espaces encombrés empêchent votre cerveau de se concentrer correctement.

Comment un environnement propre peut aider votre santé mentale

Avoir un espace encombré peut sembler vraiment écrasant, mais savoir qu’un espace propre peut avoir un impact positif sur votre santé mentale est la première étape pour y parvenir. En prenant le processus de nettoyage une étape à la fois, vous y arriverez, et une fois que vous connaîtrez toutes les façons positives dont un environnement propre aidera votre santé mentale, vous serez peut-être plus disposé à essayer de nettoyer.

Morsa Images/Getty Images



1. Augmentation du bonheur

Sachant qu’un espace encombré peut conduire à un esprit encombré, il est logique de comprendre qu’un espace propre peut conduire à un esprit plus apaisé et plus heureux. UN étude 2015 sur les étudiants ont montré que ceux qui faisaient la vaisselle et se concentraient sur l’aspect nettoyage et les odeurs de savon connaissaient une inspiration mentale accrue, ce qui signifie que l’acte de nettoyer a en fait stimulé leur esprit. Pendant que vous faites votre propre nettoyage, essayez de vous concentrer sur les odeurs fraîches et la propreté irréprochable plutôt que sur la tâche intimidante.

2. Augmente la productivité

L’étude mentionnée précédemment sur la façon dont l’encombrement peut vous faire procrastiner suggère qu’un espace propre peut faire le contraire : il vous aide à bouger et à faire avancer les choses. Lorsque vous ne vous inquiétez pas d’un environnement désordonné, votre esprit, votre énergie et vos mains sont libres pour travailler sur les tâches que vous devez réellement accomplir, que ce soit le travail, prendre soin de vous ou prendre soin de votre famille. De plus, le fait de nettoyer pour atteindre le point de productivité maximale est aussi hyper productif. Dès que vous commencez à nettoyer, vous augmentez votre productivité, et une fois que vous y êtes, il est plus facile de continuer.

3. Augmente la concentration

Lorsque vous ne vous concentrez pas sur le désordre qui vous entoure, vous pouvez vous concentrer sur des tâches importantes comme le travail. Un espace propre peut même faciliter la tâche pendant les loisirs. Si votre salon n’est pas encombré, vous pouvez regarder la télévision en toute tranquillité car vos yeux ne balayent pas la pièce, vous souciant du désordre. L’étude mentionnée précédemment qui a révélé que l’encombrement rend la concentration difficile a conclu que les espaces propres font le contraire. Si vous avez du mal à vous concentrer à cause du désordre qui vous entoure, essayez de nettoyer de petites parcelles d’espace à la fois afin que la tâche ne soit pas écrasante.

4. Diminue le stress

Avoir un espace en désordre augmente les niveaux de cortisol. Cela implique qu’un espace propre peut faire le contraire. La Association américaine d’anxiété et de dépression a étudié les méthodes de réduire le stress des gens, et une façon d’y parvenir est de pratiquer une activité physique. Quoi de mieux pour être physiquement actif que de nettoyer sa maison ? Cela vous donne un double coup dur : l’espace propre peut réduire le stress et l’activité physique peut également réduire le stress. Le résultat final est une maison sans encombrement et, espérons-le, moins de stress maintenant que tout est rangé. Et parce que l’activité physique est bonne pour diminuer le stress, vous pouvez même accélérer votre nettoyage en mettant de la musique et en vous amusant vraiment. Cela fait battre votre cœur, ce qui libère endorphinesle produit chimique dans votre cerveau qui soulage le stress.

5. Mieux dormir

De la même manière que l’activité physique atténue le stress, elle peut également vous aider à mieux dormir. Lorsque vous nettoyez et faites battre votre cœur, des endorphines traversent votre corps, ce qui peut également améliorer votre sommeil la nuit. Les endorphines ne font pas que réduire le niveau de stress, elles aidez votre cerveau à se reposerselon l’ADAA.

Si votre espace encombré affecte votre sommeil, concentrez d’abord votre énergie sur le rangement de cet espace, car le sommeil est une partie extrêmement importante de votre santé physique et mentale.

La ligne du bas

Même si vous ne le réalisez peut-être pas, l’espace dans lequel vous vivez a un impact important sur votre santé mentale. Se donner chaque jour de petites tâches liées au nettoyage peut vous aider à rester au top de votre espace et de votre santé mentale. Pensez à des activités qui vous rendent heureux et voyez s’il existe un moyen de les transformer en activités de nettoyage. Ou vous pourriez même vous récompenser avec quelque chose que vous aimez après avoir terminé vos tâches de nettoyage.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.