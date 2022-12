5 façons d’aider quelqu’un en deuil pendant les Fêtes – Shaw Local

Si vous connaissez quelqu’un qui a récemment perdu un membre de sa famille ou un ami bien-aimé, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez l’aider pendant la période des Fêtes. Bien que cette période de l’année soit une période de joie et de don, ceux qui pleurent une perte terrible peuvent avoir du mal à ressentir la magie des vacances. Voici cinq façons d’aider une personne en deuil.

1. Soutenez leurs choix de vacances. Qu’ils veuillent voyager, se détendre sur le canapé toute la journée ou rendre visite à leur famille et à leurs amis, comprenez que c’est ce qu’ils doivent faire pour se sentir mieux ce jour-là.

2. Prolongez les invitations de vacances, mais gardez vos attentes basses. Assurez-vous qu’ils comprennent que vous êtes conscient qu’ils peuvent ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit, ou qu’ils peuvent refuser mais se présenter à la dernière minute, et c’est très bien. Parfois, le simple fait de recevoir une invitation leur remontera le moral, même s’ils ne peuvent pas y assister.

3. Découvrez ce qu’ils pensent être utile. Demandez-leur s’ils sont d’accord pour raconter des histoires et partager des photos de leur bien-aimé, ou faire un ornement spécial à leur mémoire.

4. Écoutez sans juger ni donner de conseils. Laissez la personne s’exprimer et écoutez plus que vous ne parlez. Vous pouvez leur dire que vous ne savez pas quoi dire, mais que vous vous souciez d’eux et que vous êtes là pour eux. Il n’y a rien de mal à donner des conseils si on vous le demande.

5. Offrir une assistance et un soutien pratiques. Au lieu de leur demander de vous faire savoir si vous pouvez les aider pour quoi que ce soit, soyez précis et demandez-leur si vous pouvez les aider à décorer pour les fêtes ou à faire les courses, la garde d’enfants, le nettoyage ou l’emballage de cadeaux.

Le deuil n’affecte pas seulement les premières vacances après la perte d’un être cher. Comprenez que le deuil est différent pour chacun et que soutenir ce dont ils ont besoin est la meilleure façon d’être utile.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Maison funéraire Conley

116, rue Pierce Ouest

Elburn, Illinois 60119

630-365-6414

www.Conleycare.com