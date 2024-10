5 expositions d’art immersives incontournables à Londres cet automne

Vue de l’installation de Haegue Yang, Leap Year, à la Hayward Gallery le 8 octobre 2024 Marquer le souffleur

Chaque mois d’octobre, Foire d’art de la frise et la « Frieze Week » inaugure de nombreuses foires d’art supplémentaires (Commencer, 1-54, PAD Londres) et d’innombrables expositions d’art dans la capitale, dont de nombreux spectacles immersifs. Des installations numériques interactives aux environnements immersifs intérieurs et extérieurs qui font appel à la vue, au son et même au toucher, voici quelques-unes des expositions les plus passionnantes de Londres (dont deux gratuites) qui permettent aux visiteurs d’entrer dans l’œuvre d’art elle-même.

1.Sculpture FriseRegent’s Park, jusqu’au 27 octobre. Gratuit

Theaster Gates, The Duet, 2023. Frieze Sculpture Park 2024, Regents Park, Londres. Linda Nylind

Organisée par Fatoş Üstek, Frieze Sculpture s’est élargie pour sa 12e édition pour inclure 22 artistes internationaux de premier plan originaires des cinq continents, dont les œuvres sont exposées dans les jardins anglais historiques de Regent Park. L’exposition gratuite de sculptures, organisée parallèlement à la Frieze Art Fair, comprend des œuvres de Leonora Carrington, Theaster Gates, Zanele Muholi et Yoshitomo Nara.

2. Haegue Yang : Bissextile, Galerie Hayward9 octobre 2024 – 5 janvier 2025. Billets à partir de 19 £

Vue de l’installation de Haegue Yang : année bissextile, 2024. Rendez-vous étoilé après Yun commandé pour la Hayward Gallery. Marquer le souffleur

Pour sa première grande exposition au Royaume-Uni, le travail de Haegue Yang à la Hayward Gallery de Southbank à Londres, couvre une vaste gamme de médias – du collage de papier à la sculpture performative et aux immenses installations sensorielles. Tout aussi vaste, l’inspiration de l’artiste coréen s’inspire de diverses histoires et coutumes, notamment les traditions et le folklore d’Asie de l’Est, le modernisme, l’histoire de l’art contemporain et la nature. Ces œuvres rassemblent un large spectre d’expériences visuelles et sensorielles à travers l’installation, la sculpture, le collage, le texte, la vidéo, le papier peint et le son. Yang utilise une variété d’artisanat, de techniques et de matériaux dans son travail, exploitant les connotations culturelles qu’ils véhiculent. Ses œuvres présentent souvent une variété d’objets ménagers et industriels, notamment des séchoirs, des ampoules, des cloches plaquées en métal, des pompons en nylon, du fil tricoté à la main et du hanji (papier coréen).

3.Yayoi Kusama : Chaque jour, je prie pour l’amour, Galerie Victoria Mirójusqu’au 2 novembre. Gratuit

Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room – Beauté décrite par un cœur sphérique, 2024 Yayoi Kusama/Victoria Miro

La dernière exposition de l’artiste japonaise est sa quatorzième exposition personnelle à la galerie Victoria Miro de Londres et comprend les dernières peintures et sculptures de Kusama ainsi qu’une nouvelle salle très attendue avec miroir à débordement, une œuvre immersive qui enveloppe les visiteurs dans un espace hexagonal palpitant et rempli de lumière. . Le plafond est constitué de lumières LED clignotantes colorées disposées selon un motif concentrique dont les reflets produisent un nid d’abeilles infini. Une grande sphère en miroir est suspendue au centre de l’espace où vous verrez d’innombrables reflets déformés de vous-même. Deux installations de tissus rembourrés à grande échelle dominent également les galeries supérieure et inférieure. Mort des nerfs2022 se compose de nombreux éléments en tissus cousus et rembourrés multicolores évoquant des vrilles, des vignes ou encore un système nerveux, suspendus aux poutres du plafond de la galerie supérieure, venant se poser au rez-de-chaussée quinze mètres plus bas. A l’étage se trouvent également des peintures et une nouvelle œuvre Le moment de régénération2024, un groupe de formes en tissu rembourré cousues rouges et noires qui ressemblent à une mini forêt. Les billets gratuits sont épuisés mais vérifiez les retours et les sorties supplémentaires.

4.Éclipse par Nonotak, Lumen Studios, jusqu’au 8 décembre. Billets à partir de 22 £

Le duo créatif NONOTAK devant leur œuvre « DUAL », présentée par Lumen Studios. David Parry

« Grâce à l’expérience de Éclipse, nous aimerions que les visiteurs réalisent le pouvoir et l’impact de la lumière sur la perception visuelle lorsqu’elle est combinée avec l’espace et le son. Nonotak

L’expérience audiovisuelle immersive de Lumen Studios, Éclipsepar le duo créatif acclamé Nonotak est leur première exposition personnelle à Londres. S’étendant sur plus de 1 000 mètres carrés dans un vaste entrepôt du sud de Londres, Éclipse comprend trois installations lumineuses et sonores, dont deux nouvelles œuvres in situ. Les visuels cinétiques, le mapping de projection, le son chorégraphié et bien plus encore, plongent le spectateur dans des paysages et des expérimentations audiovisuelles dynamiques. Le duo composé de l’artiste visuelle Noemi Schipfer et de l’artiste lumière et son Takami Nakamoto s’inspire de l’architecture minimaliste et de l’art optique et leurs installations invitent à une exploration de l’interaction entre la lumière et l’obscurité ; le son et le silence ; et le physique et l’immatériel. Le duo a collaboré avec Hermès, Adidas et Roppongi Art Night et leur travail a également été présenté dans John Wick4.

5. Marina Abramovic, Fréquence de guérison, Musée Moco jusqu’au 11 mars 2025. Billets à partir de 20,90 £

Marina Abramovich, chez Moco Londres Kit Oates

« Après tout, le pouvoir de l’art de la performance réside dans sa capacité à transformer non seulement l’artiste mais aussi le public. Le corps de l’artiste est le médium, mais celui de l’observateur l’est aussi. Marina Abramović

La première exposition temporaire du Moco Museum London est Fréquence de guérisonune nouvelle exposition de l’artiste de performance serbe Marina Abramović où vous pourrez découvrir des espaces interactifs conçus pour la contemplation et la transformation. L’exposition rassemble 12 œuvres de la série Transitory Objects for Human Use d’Abramović, dont une pièce acquise pour la collection permanente de Moco. Cette série d’œuvres importante dans la carrière d’Abramovic remonte aux années 1990 et comprend une série de chaises, de lits et de bancs ornés des cristaux emblématiques d’Abramovic. Au centre de l’exposition se trouve la nouvelle chaise à usage humain avec chaise à usage spirituel, composée de deux chaises dans lesquelles les visiteurs auront la possibilité de s’asseoir l’un en face de l’autre, entrant dans un moment d’énergie partagée, « activant le pouvoir de l’art ». » comme l’explique Abramovic.