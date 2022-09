5 experts sur la façon dont les démocrates et les républicains peuvent gagner des électeurs latinos

Partie de Le pouvoir et le potentiel des électeurs latinos, de Le point culminantla maison de Vox pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Comme nous l’avons couvert tout au long de cette édition de The Highlight, les démocrates et les républicains reconnaissent l’urgence de faire appel à l’électorat latino en plein essor. Et les deux sont toujours aux prises avec leurs récents succès et leurs lacunes avec les Latinos – alors même qu’ils se démènent pour exploiter leur potentiel dans les prochains semestres.

Certaines théories communes ont émergé dans tous nos reportages pour ce projet : les républicains estiment qu’ils ont une stratégie solide pour continuer à grignoter les marges de victoire des démocrates auprès des électeurs latinos, comme ils l’ont fait lors des élections de 2020. Et les démocrates ont quelques idées sur la façon de corriger le cap – principalement en travaillant plus dur pour gagner le soutien d’un bloc que beaucoup de membres du parti reconnaissent avoir pris pour acquis.

Nous avons demandé à des politiciens, des stratèges et des politologues de tous les horizons politiques leur analyse de ce que leurs partis ont fait de bien et de mal avec ces électeurs, et ce qu’ils devraient faire ensuite. Vous trouverez ci-dessous leurs théories, telles que décrites dans des entretiens et des e-mails avec le personnel de Vox.

Ce que les républicains font mieux que les démocrates

Giancarlo Sopo, républicain | @GiancarloSopo

Stratège en communication et fondateur de Visto Media

La portée hispanique du Comité national républicain au cours des dernières années a été forte – il a fait de gros investissements dans les centres communautaires à travers le pays et ils ont pris des décisions de personnel très intelligentes.

Alors que les démocrates attirent les talents latinos des organisations libérales, les républicains attirent des membres du personnel et des conseillers hispaniques d’horizons divers issus de communautés à travers le pays. Cette dichotomie aide à expliquer pourquoi les républicains font preuve d’une aisance culturelle et d’une sophistication bien plus grandes dans leur rayonnement hispanique que les démocrates.

Cela aide également à expliquer pourquoi les républicains ont une meilleure compréhension de l’endroit où se trouvent la plupart des Hispaniques en ce moment. Positionner le GOP comme le parti de la prospérité économique – alors que, simultanément, les démocrates s’éloignaient des messages clintoniens «pro-croissance» pour se concentrer sur l’inégalité des revenus et l’équité raciale, inspirés par Piketty – est intelligent si l’on considère que de 2010 à 2019 , le taux de pauvreté des Hispaniques a chuté d’environ 40 % et les Hispaniques ont mené le pays dans la création de nouvelles petites entreprises.

En politique, vous devez rencontrer les gens là où ils se trouvent, pas là où vous voudriez qu’ils soient ou là où vous pensez qu’ils se trouvent. Les Hispaniques sont mobiles, travailleurs et ambitieux. Nous ne nous considérons pas comme des « victimes » dans ce pays — au contraire. Les sondages montrent que les Hispaniques croient au rêve américain et que c’est le meilleur pays du monde.

Pour être clair, il y a encore place à l’amélioration de notre rayonnement hispanique. La plus grande erreur que font les républicains avec les hispaniques est de ne pas nous engager. Par exemple, il était peu probable que le GOP remporte le rappel de Californie en 2021, mais l’effort aurait pu faire des percées auprès des électeurs hispaniques avec un œil tourné vers l’avenir avec des investissements modestes. C’était une occasion manquée.

Les démocrates doivent surmonter leur gueule de bois de 2020

Ruben Gallego, démocrate | @RubenGallego

Représentant des États-Unis, septième district de l’Arizona

Les démocrates entrent dans ces mentalités de perdant. Ça me rend follement folle – juste en quelque sorte encercler le drain comme, “Oh, mec, nous craignons. Nous craignons. Non, nous avons gagné, acceptons le fait que nous avons gagné [in 2020]. Gouverner est difficile. Il va falloir gouverner. Peut-être [moderate Democratic Sens.] Sinema et Manchin nous baisent maintenant. Mais un ou deux sénateurs de plus et nous sommes dans un autre territoire.

Même en pensant que nous avons perdu le vote latino. Que tout le monde se calme putain. Nous n’avons pas perdu le vote latino. Nous n’avons pas gagné pour autant. C’est la différence. Nous ne perdons pas le vote Latino. Nous ne le gagnons pas autant que nous le voudrions.

Maintenant, pourrions-nous faire mieux ? Absolument. Alors travaillons dessus, n’est-ce pas ? Mais ne nous condamnons pas à ça, “Oh, mec, nous n’allons pas gagner, et donc nous n’allons tout simplement plus investir.” Et puis on va vraiment échouer. Parce que devinez quoi ? Si vous n’investissez pas dans les Latinos pour vous sortir du pétrin et dans les Afro-Américains et les Américains d’origine asiatique, allez-vous vraiment revenir aux électeurs blancs qui n’ont pas voté démocrate ? Je pense toujours qu’il est important de leur parler, mais vous ne pouvez pas abandonner les électeurs latinos. Parce que si vous le faites, votre tâche ne fera que devenir de plus en plus difficile.

Les démocrates peuvent gagner sur la politique s’ils investissent pour dire aux Latinos où ils en sont

Cristina Tzintzún Ramirez, démocrate | @CristinaNextGen

Président, NextGen Amérique

Les gens me demandent toujours : « Les Latinos sont-ils républicains ou démocrates ? et je dis : « Nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Nous sommes pauvres. Et je dis que quiconque investit dans notre communauté et parle de notre douleur et de notre pouvoir gagnera notre vote.

Nous sommes le groupe ethnique qui est le moins susceptible d’aller à l’université. Avant Covid, 60 % d’entre nous gagnaient moins de 15 $ de l’heure. Nous sommes le groupe ethnique dans de nombreux États avec le plus grand nombre de personnes non assurées. Les politiques et les positions adoptées par les démocrates traitent de la plus grande douleur pour le plus grand nombre de familles latino-américaines, c’est pourquoi ils votent massivement pour les démocrates.

Le passage [toward Republicans] que vous avez vu, c’est parce que les démocrates tiennent le vote latino pour acquis. Ils doivent investir leurs ressources pour atteindre la population latino-américaine sur leur position sur les politiques qui préoccupent la plupart des Latinos.

L’autre chose que les démocrates doivent faire est d’investir en particulier dans les jeunes Latinos. L’âge le plus courant pour un Américain blanc est de 55 ans, pour un Afro-Américain, c’est 27 ans. Et pour les Latinos, c’est 11 ans. Une grande partie de notre pouvoir de vote est réalisée chez les jeunes nouveaux électeurs. C’est toute une population que les démocrates peuvent gagner, mais ils doivent consacrer du temps et de l’argent à atteindre cet électorat, et ne peuvent pas simplement supposer que cela va venir de leur côté.

La principale raison pour laquelle les Latinos disent qu’ils ne votent pas est qu’aucun candidat ne les a jamais contactés et qu’ils ne savaient pas pour qui voter. Les données montrent très clairement qu’il y a un sous-investissement. Il y a donc un problème cyclique avec la population latino : les campagnes et les candidats n’investissent pas en eux parce qu’ils ne votent pas, et nous tournons en rond.

Je vais vous donner un exemple : dans le sud du Texas, qui est considéré comme une population latino très traditionnelle, Bernie Sanders a remporté la primaire démocrate de 2020 parce qu’il a dépensé des millions de dollars, du temps et de l’énergie avec des bénévoles, pour sortir et atteindre la population latino. . … Ensuite, dans le général, Trump a fait des gains importants parce que le Parti républicain a dépensé du temps et de l’argent pour tendre la main aux électeurs latinos.

Je ne vois pas cela comme une mauvaise chose qu’une partie de la population de notre communauté soit à gagner. Je pense qu’il appartient aux élus et aux partis de s’assurer qu’ils consacrent le temps et l’argent que nous méritons à notre communauté.

Traitez les électeurs hispaniques comme des « normes »

Ruy Teixeira, démocrate

Chercheur principal non résident à l’American Enterprise Institute et auteur du livre à paraître, “Où sont passés tous les démocrates ? L’âme de la fête à l’ère des extrêmes”

Les démocrates seraient bien servis avec cette population en se déplaçant au centre d’une variété de questions socioculturelles, de la criminalité et de l’immigration aux approches idéologiques de la race et du sexe, assurant aux électeurs qu’en fait, chacun est libre de croire ce qu’il veut croire. … Nous sommes un parti patriotique. Nous croyons que l’Amérique est fondamentalement bonne, pas un pays raciste, et nous faisons généralement beaucoup de signalement : « hé, nous comprenons, nous comprenons que vous êtes des électeurs normaux, nous comprenons ce que vous voulez. Nous comprenons ce avec quoi vous êtes à l’aise. Et nous, en tant que démocrates, sommes prêts à tracer des lignes en termes de nécessité de sécurité publique, en termes de sécurité de la frontière, en termes de nécessité de maintenir l’idéologie hors des écoles. Nous sommes un parti tolérant, mais nous n’avons pas l’intention de pousser l’idéologie dans la mesure où cela affecte vos enfants, votre communauté ou votre sécurité.

Je pense que cela serait bien accueilli par la plupart des électeurs hispaniques, en particulier les électeurs hispaniques de la classe ouvrière. C’est vraiment ce qu’ils veulent. Ils veulent une mobilité ascendante, ils veulent des communautés sûres, ils veulent que leurs enfants reçoivent une excellente éducation, ils veulent de bons soins de santé.

Ce qui m’amène à un autre point sur lequel les démocrates devraient mettre l’accent : ce qu’ils font en matière de soins de santé. Je pense qu’une chose malheureuse au sujet du projet de loi sur la réconciliation est que, même s’il comprenait des éléments sur les soins de santé, cela se perd dans toute la couverture du climat. Le climat est une question peu saillante pour les électeurs dans leur ensemble, certainement pour les Hispaniques… même si les Hispaniques, comme la plupart des autres groupes de vote, sont généralement favorables à faire quelque chose contre le changement climatique. Mais dans le monde réel, lorsque l’inflation les frappe, les salaires réels continuent de baisser et les soins de santé sont encore plus problématiques, [Democrats should] au moins mettre l’accent sur les choses qui sont un avantage matériel et résoudre les vrais problèmes des électeurs hispaniques, en particulier les électeurs de la classe ouvrière.

3 clés pour les gains supplémentaires des républicains avec les Latinos

Lorna Romero Ferguson, républicaine | @LornaRomero

Stratège de campagne et propriétaire d’Elevate Strategies

Pour que les républicains continuent de faire des gains avec les Latinos, je pense qu’il existe trois stratégies clés pour aller de l’avant. Premièrement, nous devons continuer à recruter davantage de Latinos républicains pour se présenter aux élections. La représentation est importante pour tout groupe minoritaire. Il existe un niveau de motivation et d’engagement différent lorsqu’une personne qui se présente aux élections vient de votre communauté, comprend votre culture et votre éducation et a une histoire d’origine similaire à la vôtre. …

Deuxièmement, embauchez plus de Latinos en tant que conseillers pour les campagnes et en tant que personnel officiel. Les employés latinos fournissent des informations et une expérience essentielles pour l’engagement communautaire. Un personnel diversifié peut mieux informer les candidats et les élus sur les stratégies de messagerie efficaces et aider à éviter tout faux pas culturel (c’est-à-dire la première dame Jill Biden et les tacos du petit-déjeuner).

Troisièmement, la sensibilisation des Latino devrait être une stratégie cohérente déployée dans les années non électorales. Afin d’établir des relations solides et significatives, la sensibilisation des Latino ne peut pas être une réflexion après coup pendant une campagne, ou quelque chose fait juste pour «cocher la case». Pour obtenir une véritable traction, les efforts de sensibilisation et l’établissement de relations doivent être déployés tout au long de l’année.

Je crois que les républicains feront des gains cette année dans certains États, mais rien de sismique au niveau national. Il faudra du temps pour continuer à renforcer le soutien, mais les républicains font un réel effort en ouvrant des bureaux de terrain de sensibilisation Latino et en créant un réseau de base pour informer les électeurs sur la plate-forme du Parti républicain. Cela ne donnera peut-être pas d’énormes résultats pour ce cycle électoral, mais le parti investit dans l’infrastructure, et cela changera la donne pour les élections futures.

Li Zhou a contribué au reportage de cette histoire.