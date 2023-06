5 exercices qui vous donnent le boost de santé mentale dont vous avez besoin et plus encore

Il y a une raison pour laquelle la solution à presque tous les maux quotidiens est de faire plus d’exercice. Je sais ce que vous pensez, mais les avantages ne se limitent pas seulement à vos muscles. Non seulement l’exercice est l’un des moyens les plus efficaces de garder votre corps en bonne santé, mais c’est aussi une stratégie naturelle pour améliorer votre humeur. Des exercices réguliers comme la marche ou le yoga peuvent soulager vos symptômes quotidiens de dépression et anxiété. L’exercice peut aussi aider augmenter votre tolérance à la douleur au fil du temps.

Ne vous inquiétez pas si vous n’aimez pas la salle de gym ; vous n’avez pas besoin de devenir culturiste pour profiter des bienfaits de l’exercice sur la santé physique et mentale. Vous faites probablement déjà une partie du travail. Voici les meilleurs exercices et quelques conseils pratiques pour que l’exercice fonctionne pour vous.

Pour plus de conseils sur la santé mentale, voyez comment vous pouvez améliorer votre humeur sans thérapie et comment changer votre alimentation pour bénéficier de votre bien-être mental.

Pourquoi faire du sport pour la santé mentale ?

L’exercice vous fait vous sentir bien dans votre peau. Quand je dis exercice, je ne veux pas seulement dire aller au gymnase et pomper du fer. L’exercice est tout ce qui te fait bouger. Vous n’avez pas besoin de quitter votre maison pour améliorer votre bien-être mental grâce à l’activité physique.

Bienfaits de l’exercice sur votre santé mentale :

Aucun type d’exercice ne débloquera une bonne santé mentale. Cela signifie que vous avez la possibilité de trouver quelque chose qui correspond à votre vie. Il n’y a pas de barre à respecter – n’importe quelle quantité de mouvement compte. Cependant, les chercheurs notent que plus l’exercice augmentera le gain.

Des exercices pour booster votre santé mentale

1. Marcher

Pour plusieurs personnes, la marche est leur passe-temps exercice de santé mentale. C’est l’un de mes préférés car il a un impact relativement faible et vous pouvez le faire n’importe où. La marche peut aider à atténuer le stress, à soulager les symptômes d’anxiété et à favoriser les pensées positives. Si vous voulez les meilleurs résultats, faire un tour dehors et s’imprégner de verdure. Des promenades dans la nature ont été trouvé pour réduire l’anxiété.

Il n’est pas nécessaire que ce soit une longue marche; des études montrent que seulement 15 minutes de marche peuvent réduire votre risque de devenir déprimé de 26 %.

En savoir plus: 5 séances d’entraînement en plein air vraiment amusantes

2. Courir

Si vous recherchez une forme d’exercice plus intense pour la santé mentale, essayez de courir. Nos cerveaux débordent de les endorphines qui boostent notre humeur quand nous courons. C’est ce que les gens appellent le « high du coureur ». Des études ont montré que l’exercice en plein air était un alternative thérapeutique efficace aux antidépresseurs.

Un fonctionnement régulier peut également le rendre plus facile de s’endormir et augmenter la qualité du sommeil, ce qui est essentiel pour réduire anxiété et symptômes de dépression.

En savoir plus: 5 excellentes applications de course pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness

RgStudio/Getty Images

3. Entraînement musculaire

Essayez l’entraînement en force si vous souhaitez bénéficier de l’avantage supplémentaire de développer vos muscles tout en guérissant votre santé mentale. Il peut abaisser le risque de développer une dépression ou soulager les symptômes existants. Vous obtenez également la satisfaction qui accompagne la réalisation des objectifs de force.

L’entraînement en force ne signifie pas nécessairement aller au gymnase et soulever des poids. Vous pouvez facilement développer votre force à la maison avec poids libres, bandes de résistance et votre poids corporel.

4.Yoga

Le yoga aide non seulement à faire bouger votre corps, mais vous donne une chance de réfléchir et méditer. C’est pourquoi nous pensons que c’est l’un des meilleurs exercices que vous puissiez faire pour booster votre santé mentale. Se concentrer sur votre la respiration peut éliminer mauvaises habitudes de santé mentale comme les boucles de pensée et les pensées négatives. La respiration contrôlée active votre système nerveux parasympathique, ce qui vous met dans un état de relaxation. Il le fait en abaissant votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle.

Le système nerveux parasympathique est le pendant du Système nerveux sympathique qui contrôle la réaction de combat ou de fuite du corps. Lorsque vous souffrez d’anxiété, votre système nerveux sympathique est déclenché, même si aucun danger n’existe. Le yoga peut aider à engager votre système nerveux parasympathique pour vous ramener à l’homéostasie.

L’un des meilleures parties du yoga est la variété. Vous pouvez choisir le type que vous aimeriez faire – du calme au plus exigeant physiquement.

5. Danse

La danse est une autre option d’exercice qui peut réduire considérablement l’anxiété. Il peut également augmenter l’estime de soi. Comme le yoga, vous pouvez choisir le type de danse que vous ferez – il y a des avantages pour chacun d’eux. Si vous n’êtes pas un danseur de ballet, essayez le tango ou mouvement fluide.

Vous n’avez pas besoin d’aller dans un studio de danse pour en récolter les bénéfices. Vous pouvez suivre des cours de danse virtuels dans le confort de votre maison. Cependant, la danse de groupe synchronisée ou chorégraphiée peut maximiser les résultats si vous avez envie d’interactions sociales. Des cours comme la Zumba ont avantages sociaux que d’autres formes d’exercice manquent. Ils vous permettent de vous connecter avec les autres et de nouer des amitiés.

FatCamera/Getty Images

Conseils pratiques pour commencer à faire de l’exercice pour la santé mentale

La mise en route est le point le plus difficile. Voici quelques stratégies pour faire de l’exercice un élément essentiel de votre routine.

Choisissez une activité que vous aimez : Essayez de ne pas considérer l’exercice comme quelque chose que vous devez faire. Au lieu de cela, considérez-le comme un autre outil que vous utilisez dans votre parcours de bien-être.

Essayez de ne pas considérer l’exercice comme quelque chose que vous devez faire. Au lieu de cela, considérez-le comme un autre outil que vous utilisez dans votre parcours de bien-être. Fixez-vous des objectifs réalistes : Aller trop loin avec l’exercice peut avoir un impact négatif sur votre santé mentale, surtout si vous vous fixez des objectifs que vous ne pouvez pas raisonnablement atteindre. Fixez-vous de petits objectifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer au fur et à mesure que vous grandissez. N’oubliez pas que vous n’avez rien à prouver à personne d’autre que vous-même.

Aller trop loin avec l’exercice peut avoir un impact négatif sur votre santé mentale, surtout si vous vous fixez des objectifs que vous ne pouvez pas raisonnablement atteindre. Fixez-vous de petits objectifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer au fur et à mesure que vous grandissez. N’oubliez pas que vous n’avez rien à prouver à personne d’autre que vous-même. Récompense toi: Se récompenser pour avoir terminé un entraînement est une excellente idée pour en faire une habitude. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de gros – peut-être un épisode supplémentaire de votre émission préférée ou un bain moussant.

Se récompenser pour avoir terminé un entraînement est une excellente idée pour en faire une habitude. Il n’est pas nécessaire que ce soit quelque chose de gros – peut-être un épisode supplémentaire de votre émission préférée ou un bain moussant. Faites-en une chose sociale : Si vous êtes quelqu’un qui s’épanouit lorsque vous avez des responsabilités, faites de votre exercice une activité sociale avec des amis.

L’exercice est un excellent outil pour gérer les symptômes quotidiens des problèmes de santé mentale. Cependant, l’exercice n’est pas destiné à remplacer la thérapie et les médicaments pour ceux qui en dépendent pour fonctionner.