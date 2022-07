5 exercices de roulement de mousse pour les sceptiques

Comme de nombreuses personnes travaillant à domicile pendant la pandémie, Veronika Javor, 39 ans, a troqué une chaise de bureau de soutien dans son bureau contre un fauteuil moelleux dans son salon. C’était confortable au début, mais le nouveau siège a rapidement fait des ravages, car Mme Javor, une créatrice de contenu basée à Houston, a développé une douleur aiguë et irradiante dans sa fesse gauche. Elle a essayé de l’ignorer, mais après une séance d’entraînement Pilates particulièrement intense axée sur les fessiers, l’inconfort est devenu insupportable.

“Je me suis réveillée avec des douleurs tous les matins, et finalement, ça faisait tellement mal que j’avais peur de m’entraîner du tout”, a déclaré Mme Javor.

Son physiothérapeute a déclaré que le problème était une tension dans ses fessiers et lui a suggéré de rouler sa jambe sur un cylindre en mousse trois fois par jour pour relâcher la tension. Après un mois suivant le plan de roulement, elle a commencé à avoir moins mal et peut faire plus d’exercice.

La tension musculaire, qu’elle soit le résultat d’une position assise toute la journée ou d’un entraînement intense, peut rendre difficile de bouger comme vous le souhaitez. Une heure sur la table de massage peut soulager la douleur et améliorer les performances, mais certains experts disent que vous pouvez obtenir des avantages similaires avec un rouleau en mousse à la maison. La recherche à l’appui de la pratique est encore en construction et certains scientifiques en sont sceptiques, mais il y a certaines choses que vous devez savoir si vous voulez l’essayer.

L’étui pour le laminage de mousse

Chaque muscle de votre corps est maintenu en place par des couches de tissu conjonctif appelée fascia. Selon Cedric X. Bryant, président et directeur scientifique de l’American Council on Exercise, l’exercice et l’inactivité peuvent rendre ce tissu raide ou dense, générant une tension dans un muscle ou une étanchéité dans une zone plus localisée – un soi-disant point de déclenchement ou nœud – et restreignant la flexibilité et l’amplitude des mouvements.