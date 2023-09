5 ex-flics qui ont tué Tire Nichols inculpés par le grand jury fédéral

Tire Nichols est mort à cause de la violence exercée par les cinq petits cochons que vous voyez ci-dessus. Leur récompense est en route.

Les cinq officiers, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith, faisaient déjà face à des accusations au Tennessee pour la mort de Nichols, mais aujourd’hui, leurs conséquences potentielles ont augmenté de façon exponentielle. Selon CNNles cinq « hommes » ont été inculpés par un grand jury fédéral pour le meurtre de Nichols en plus des délits fédéraux de droits civils, de complot et d’obstruction.

Nous aimons le voir.

« Les agents qui violent les droits civils de ceux qu’ils ont juré de protéger portent atteinte à la sécurité publique, qui dépend de la confiance de la communauté dans les forces de l’ordre », a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué. Garland a ajouté : « Le ministère de la Justice continuera de tenir pour responsables les agents qui trahissent leur serment. »

Peu nous importe la quantité de mélanine dans leur peau, ces nègres vendus méritent les punitions les plus dures et les plus brutales autorisées par la loi et aucune solidarité raciale ne peut les absoudre de leurs crimes. Le langage de l’acte d’accusation fédéral ne mord pas la langue en décrivant « l’agression illégale » de Tire Nichols et la façon dont le bleu vit « délibérément privé » un homme noir innocent de ses droits constitutionnels inaliénables « d’être à l’abri d’une saisie déraisonnable ». , ce qui inclut le droit de ne pas recourir à une force déraisonnable par un policier.

Alors que plusieurs avocats ont choisi de ne pas commenter, au moins un avocat de la défense semble un peu paniqué quant à la manière de représenter son client…

« Cela va nous amener à changer un peu de vitesse. Cela ajoute une autre couche de choses que nous devrons examiner et enquêter », a déclaré à CNN Blake Ballin, avocat de la défense de Desmond Mills, en réaction à l’acte d’accusation fédéral. « Nous nous attendions à cet acte d’accusation fédéral et cela ne change pas la position de M. Mills », a déclaré Ballin dans une autre déclaration à CNN. « Comme dans le cas de l’État, M. Mills clame son innocence. Il se rendra lui-même face à l’acte d’accusation fédéral et continuera à se défendre contre toutes les allégations portées devant les tribunaux étatiques et fédéraux.

Verrouillez tous leurs désolés et jetez la clé. Oh, et assurez-vous qu’ils résident dans la population générale avec les hommes qu’ils ont probablement enfermés dans des circonstances douteuses.