5 événements dans le comté de Lancaster à découvrir ce week-end, du lancer de hache à une soirée disco | Divertissement

Combattez le blues hivernal avec un week-end célébrant la scène de divertissement dynamique du comté.

Les options ce week-end incluent une fête avec lancer de haches, une soirée comédie, un meurtre mystère, une soirée disco et un concert mettant en vedette des musiciens locaux et régionaux.

Voici cinq événements à découvrir dans le comté de Lancaster ce week-end.

Soirée comédie

Carburetor Comedy, qui se produit habituellement au théâtre d’improvisation du centre-ville de Lancaster, Lancaster Improv Players, présentera un spectacle de variétés à West Art jeudi soir. Le spectacle présentera un mélange de sketchs et de comédies debout, et mettra en vedette les comédiens invités Michael Beavers et Kyle Neff.

Plus d’information: jeudi à 19h30 | West Art, 800, avenue Buchanan, Lancaster | Coût: 10$ | Plus d’informations

“La souricière” d’Agatha Christie

Installez-vous confortablement au Dutch Apple Dinner Theatre pour l’ouverture de « The Mousetrap », sa première production de 2024. Sept personnes sont piégées ensemble dans une maison d’hôtes isolée, et l’une d’elles est un tueur – mais qui ? Ce mystère de meurtre est un incontournable de la scène théâtrale du West End de Londres depuis 1952, ne s’arrêtant que pendant la pandémie de COVID-19.

Pour ceux qui ne peuvent pas y assister ce week-end, la production se poursuit du 24 au 28 janvier, du 31 janvier au 31 février. 4, 7-11 février et 13-17 février.

Plus d’information: vendredi et samedi à 13h (11h30 déjeuner) et 19h30 (18h dîner), dimanche à 13h (11h30 déjeuner) | Dîner-théâtre néerlandais Apple, 510 Centreville Road, Lancaster | Coût: varie de 22 $ à 82 $, selon l’âge, le jour et le dîner | Plus d’informations

Hydromel et musique du milieu de l’hiver

Si l’après-midi idéal pour vous implique de la musique live, du lancer de haches, des anecdotes et de l’hydromel, pensez à vous rendre à Meduseld Meadery ce samedi. Les participants sont fortement encouragés, bien que cela ne soit pas obligatoire, à venir habillés en tenue Renaissance Faire ou en vêtements nordiques. Les participants pourront participer à des concours pour des prix de présence, ainsi qu’à un concours de lancer de haches (pour un montant supplémentaire de 19,95 $).

Plus d’information: samedi de 13h à 17h | Meduseld Meadery, 252, avenue Harrisburg, Lancaster | Coût: 20$ | 21+ | Plus d’informations

Concert de haricots de rue

Le groupe de cuivres Street Beans, qui a gagné en popularité après avoir donné des concerts devant le marché central de Lancaster, se produira à Phantom Power ce week-end. Le concert mettra également en vedette Sir Dominique Jordan et les Prolific Steppas. Jordan, rappeur et activiste de Lancaster, est impliqué dans de nombreux projets locaux, du nettoyage de pâtés de maisons à la musique et à l’activisme à travers l’art.

Plus d’information: samedi à 20h | Alimentation fantôme, 121 W. Frederick St., Millersville | Coût: 12$ à l’avance, 15$ le jour du | Plus d’informations

La fièvre du disco

Passez une bonne soirée à Mickey’s Black Box ce week-end avec leur prochaine soirée Disco Fever. Le lieu mettra en scène des lumières amusantes, ainsi qu’une liste de lecture organisée avec des chansons disco nouvelles et anciennes.

Plus d’information: samedi à 20h | La boîte noire de Mickey, 101 Rock Lititz Blvd., Lititz | Coût: 10$ | 18+ | Plus d’informations