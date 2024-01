5 événements dans le comté de Lancaster à découvrir ce week-end, des concerts à un événement œnologique | Divertissement

C’est un week-end idéal pour les mélomanes du comté de Lancaster.

Passez le dernier week-end de janvier dans le confort d’une salle de concert en écoutant des airs de musiciens locaux, régionaux et nationaux de divers genres.

Voici cinq événements à découvrir dans le comté de Lancaster ce week-end.

LIRE : Nous réorganisons la newsletter Entertainment Lancaster ; voici ce que vous devez savoir

Concert de Zzzahara

L’artiste indépendant/alternatif prometteur Zzzahara se produira à Tellus360 jeudi. Zzzahara a récemment sorti son deuxième album, “Tender”, qui se concentre sur le présent.

Plus d’information: jeudi à 20h | Tellus360, 24 rue E. King, Lancaster | Coût: 20$ | 21+ | Plus d’informations

Événement « Le vin à propos de l’hiver »

Un peu fatigué de l’hiver ? Voici votre chance d’en parler. Trois établissements vinicoles locaux s’installeront pour des échantillons et des ventes dans les entreprises colombiennes. Mark & ​​Val Wines s’installera chez Art Printing Company, 131 Locust St. ; Lavender Acre Winery s’installera à Kindred Collections, 452 Locust St. et 27 Bridges s’installera à Columbia Market House, 15 S. 3rd St. Il y aura également de la musique live à la Columbia Market House.

Plus d’information: vendredi de 17h à 20h | Divers lieux en Colombie | Coût: Participation gratuite | 21+ | Plus d’informations

Festival de musique pour l’équité en matière de santé

Le festival annuel de musique sur l’équité en matière de santé a débuté début janvier et présentera des performances hebdomadaires de poètes et de musiciens de créations orales jusqu’au 9 février. Ce vendredi, l’artiste de créations orales Cory Riotz et le musicien hip-hop Laddie Moran se produiront.

Au cours de cet événement, il y aura également accès à des vaccins contre la grippe et contre la COVID-19, à des examens de santé, à des informations sur les organismes de santé Patients R Waiting et Union Community Care et bien plus encore.

Plus d’information: vendredi de 17h30 à 21h | Centre communautaire Crispus Attucks, 407 Howard Ave., Lancaster | Coût: Gratuit, cependant les participants sont priés de confirmer leur présence ici | Plus d’informations

Concert de Greg Sover et du groupe

Le guitariste R&B Greg Sover se produira à Lititz Shirt Factory ce week-end. Sover a appris la guitare en écoutant et en imitant des musiciens comme Jimi Hendrix, Eric Clapton et Beck. Il interprétera un mélange de reprises et d’originaux avec un groupe d’accompagnement.

Plus d’information: vendredi à 20h | Usine de chemises Lititz, 5 Juniper Lane, Lititz | Coût: 20$ | Plus d’informations

Fête chez Mutator

Mutator, l’espace de divertissement du Little Mutants Fermentary, accueillera une réunion mettant en vedette des DJ sets de Flamingosis (également connu sous le nom d’Aaron Velasquez, ancien élève du Franklin & Marshall College) et de la Sky Society. Les musiciens Brain Orchestra et Arory se produiront également.

Plus d’information: samedi à partir de 20h | Mutateur, 841 rue N. Prince, Lancaster | Coût: 20$ pour l’admission générale, 40$ pour l’entrée, plus une rencontre avec les artistes | 21+ | Plus d’informations