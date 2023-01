5 étudiants de la St. Bede Academy nommés boursiers de l’État de l’Illinois – Shaw Local

L’Académie St. Bede au Pérou a annoncé que cinq étudiants avaient été reconnus comme boursiers de l’État de l’Illinois 2022-23.

Les étudiants honorés sont Kylie Cofoid (Pérou Parkside) de La Salle, Kristal De La Torre (Trinity Catholic Academy) d’Oglesby, Gianna Grivetti (Pérou catholique) de Ladd, Madelyn Torrance (Putnam County Junior High) de Granville et Isabella Villalobos ( Sainte-Croix) de Princeton.

Le prix prestigieux est décerné chaque année par la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois, qui reconnaît les élèves du secondaire de tout l’État. Les lauréats de l’Illinois State Scholar se classent dans le top 10% des lycéens de 749 lycées de l’Illinois. La sélection est basée sur les résultats des examens SAT, ACT et / ou Prairie State Achievement et / ou sur le classement de la classe à la fin de l’année junior. Les conseillers d’orientation des écoles secondaires travaillent en collaboration avec l’ISAC pour déterminer les gagnants.

« Ces élèves se sont mis au défi avec notre programme le plus rigoureux », a déclaré le principal Nick McLaughlin. «Leurs efforts et leur travail acharné illustrent les normes établies par le programme Illinois State Scholar. Nous continuons d’être ravis du prestige de cet honneur et de la capacité de nos étudiants à répondre aux exigences énoncées par la commission.

La reconnaissance n’inclut pas de récompense monétaire, mais les récipiendaires sont encouragés à citer l’honneur sur les formulaires d’admission au collège, les candidatures et les demandes de bourse.

Kylie Cofoid (Photo fournie par St. Bede Academy)

Kristal De La Torre (Photo fournie par St. Bede Academy)

Gianna Grivetti (Photo fournie par St. Bede Academy)

Madelyn Torrance (Photo fournie par St. Bede Academy)