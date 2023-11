5 ETF technologiques qui ont surperformé XLK au cours de la semaine dernière

Wall Street a retrouvé son élan pour débuter le mois de novembre, avec l’indice composé Nasdaq dans sa plus longue séquence de victoires en deux ans. Le regain de confiance est motivé par une baisse des rendements du Trésor, qui a particulièrement favorisé les valeurs technologiques comme Salesforce CRM, Apple AAPL et Microsoft MSFT (lire : Les ETF vont exploiter la plus longue séquence de victoires de Microsoft depuis 2021).

Alors que presque tous les ETF du secteur ont enregistré des gains considérables au cours de la semaine dernière, nous en avons souligné cinq qui sont en tête du rallye. Ceux-ci inclus ARK Innovation ETF ARKK, ETF Internet de nouvelle génération ARK ARKW, FNB First Trust SkyBridge pour l’industrie de la cryptographie et l’économie numérique CRPT, FNB mondial X Blockchain BKCH et VanEck Vectors ETF de transformation numérique DAPP.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont chuté à 4,57 %, renforçant la confiance des investisseurs, en particulier dans les actions de croissance à mégacapitalisation. Ce changement sur le marché obligataire reflète le sentiment plus large des investisseurs que la Fed approche de la fin de son cycle de hausse des taux d’intérêt, ce qui a constitué une préoccupation majeure pour les marchés au cours des derniers mois.

La plupart des traders parient contre une hausse des taux cette année, certains s’attendant à une baisse des taux d’ici mars. Selon l’outil CME FedWatch, 90 % des traders maintiennent leur pari qu’il n’y aura pas de hausse cette année, tandis que 25 % s’attendent à une baisse des taux en mars. Étant donné que le secteur technologique dépend de l’emprunt pour assurer une croissance supérieure, il est moins coûteux d’emprunter davantage d’argent pour financer des initiatives lorsque les taux d’intérêt sont bas.

De plus, les perspectives du secteur restent solides. L’expansion des applications d’intelligence artificielle (IA) promet d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de croissance au sein du secteur. Le virage numérique mondial a accéléré le commerce électronique dans tous les domaines, du travail à distance au divertissement et au shopping, renforçant ainsi la force du secteur. L’adoption rapide du cloud computing, du big data, de l’Internet des objets, des wearables, des casques VR, des drones, de la réalité virtuelle, de l’apprentissage automatique, de la communication numérique, de la blockchain et de la technologie 5G continuera d’alimenter un rallye (lire : 5 ETF sectoriels à l’avant-garde du rallye du marché la semaine dernière).

Les titans de la technologie disposent de bilans solides, de flux de revenus durables et de marges bénéficiaires robustes, ce qui en fait des investissements attractifs. Ils sont mieux placés pour résister à un éventuel ralentissement économique et ont fait preuve d’une meilleure discipline en matière de coûts.

De plus, le secteur technologique bénéficie d’un solide classement sectoriel Zacks, se situant dans le top 25 %, ce qui suggère une surperformance continue dans les mois à venir.

Examinons les détails des ETF mentionnés ci-dessus :

FNB ARK Innovation (ARKK) – En hausse de 16,6 %

ARK Innovation ETF est un fonds géré activement qui investit dans des sociétés qui bénéficient du développement de nouveaux produits ou services, d’améliorations technologiques et de progrès dans la recherche scientifique liés aux domaines des technologies de l’ADN et de la révolution génomique, de l’automatisation, de la robotique, du stockage d’énergie, de l’intelligence artificielle, Internet de nouvelle génération et innovation Fintech. Au total, le fonds détient 32 titres dans son panier, avec une certaine concentration sur les plus grandes entreprises.

ARK Innovation ETF a rassemblé 7 milliards de dollars dans sa base d’actifs et facture 75 points de base de frais par an aux investisseurs. Il se négocie avec un volume quotidien moyen de 14 millions d’actions.

ETF Internet de nouvelle génération ARK (ARKW) – En hausse de 13,8 %

ARK Next Generation Internet ETF est un fonds géré activement qui se concentre sur les entreprises qui devraient bénéficier de la transition de l’infrastructure technologique vers le cloud, permettant des services mobiles, nouveaux et locaux. Le fonds détient 34 valeurs dans son panier.

L’ETF Internet ARK Next Generation a amassé 1,3 milliard de dollars dans sa base d’actifs et facture 88 points de base de frais annuels. Il négocie un volume quotidien moyen de 262 000 actions.

FNB First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy (CRPT) – En hausse de 11,3 %

L’ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy est conçu pour offrir une exposition aux entreprises qui, selon SkyBridge, stimulent l’innovation liée à la crypto-monnaie, aux actifs cryptographiques et à l’économie numérique. SkyBridge identifie les titres principalement via une recherche « ascendante » axée sur la recherche d’entreprises leaders dans l’écosystème de l’industrie de la cryptographie.

First Trust SkyBridge Crypto Industry détient 30 actions dans son panier et facture 85 points de base de frais par an aux investisseurs. Il a amassé 20,2 millions de dollars d’actifs et négocie un volume quotidien moyen de 176 000 actions (lire : 5 ETF à l’avant-garde de l’ascension passionnante de Bitcoin).

ETF Global X Blockchain (BKCH) – En hausse de 10,5 %

L’ETF Global X Blockchain cherche à investir dans des sociétés positionnées pour bénéficier de l’adoption croissante de la technologie blockchain, notamment des sociétés spécialisées dans l’extraction d’actifs numériques, les transactions blockchain et d’actifs numériques, les applications blockchain, le matériel blockchain et d’actifs numériques et l’intégration de blockchain et d’actifs numériques. L’ETF Global X Blockchain détient 25 actions dans son panier, avec une allocation à près de deux chiffres aux quatre principales entreprises.

L’ETF Global X Blockchain a rassemblé 70 millions de dollars dans sa base d’actifs et négocie un volume quotidien moyen de 124 000 actions. Il facture 50 points de base de frais annuels.

ETF VanEck Vectors Digital Transformation (DAPP) – En hausse de 9,2 %

L’ETF VanEck Vectors Digital Transformation vise à offrir une exposition aux entreprises qui sont à la pointe de la transformation des actifs numériques, telles que les échanges d’actifs numériques, les passerelles de paiement, les opérations d’extraction d’actifs numériques, les services logiciels, les équipements et technologies ou les services aux opérations d’actifs numériques, le numérique. les entreprises d’infrastructure d’actifs ou les sociétés facilitant le commerce grâce à l’utilisation d’actifs numériques. L’ETF VanEck Vectors Digital Transformation suit l’indice MVIS Global Digital Assets Equity et détient 22 titres dans son panier.

L’ETF VanEck Vectors Digital Transformation facture 50 points de base de frais annuels et négocie un volume quotidien moyen de 81 000. DAPP a accumulé 50,5 millions de dollars dans sa base d’actifs.

