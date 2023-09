5 et 10 dollars par semaine : un club d’épargne aide les femmes du Zimbabwe à joindre les deux bouts | Inflation

Que vaut votre argent ? Une série en première ligne de la crise du coût de la vie, où des personnes durement touchées partagent leurs dépenses mensuelles.

Nom: Unité Gope

Âge: 41

Profession: Colporteur

Vit avec: Ses quatre fils, Terence (24 ans), Abraham (22 ans), Takudzwa (15 ans) et Tinodaishe (4 ans)

Vit à: Une petite maison de deux pièces à Dzivarasekwa, un quartier populaire et l’une des plus anciennes banlieues de Harare, la capitale du Zimbabwe. Le chalet non peint se trouve sur un terrain acheté par Unity avec son défunt mari avec l’intention d’y construire une maison. Ils ont réussi à ériger une fondation, une dalle et quelques murs, mais après son décès plus tôt cette année, elle ne peut plus supporter les coûts de construction et la maison reste donc inachevée.

Revenu mensuel du ménage : Le revenu mensuel total de Unity provenant de son étal de marché se situe entre 350 et 550 dollars. Il diminue en période de faible activité économique, comme avant les élections d’août 2023 au Zimbabwe. Les élections sont généralement marquées par la violence, les différends sur les résultats et les faibles habitudes de dépenses, car les gens conservent leurs liquidités en cas d’incertitude post-électorale. Même aujourd’hui, quelques semaines après les élections, les commerçants affirment que les affaires n’ont pas encore repris.

Dépenses totales pour le mois : 685 $