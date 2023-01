5 erreurs que font les milléniaux lorsqu’ils construisent leur vie financière

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à la série de newsletters Adulthood, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils utiles pour rembourser les prêts étudiants, négocier votre salaire, vous constituer un crédit, etc.

Le chemin vers l’indépendance financière n’est pas facile, et nécessite généralement de la patience et de la diligence dès le début.

Pour les jeunes qui essaient encore d’établir leur carrière, se concentrer sur la retraite ou épargner pour l’avenir peut ne pas sembler être une priorité absolue. Mais faire les mauvais mouvements d’argent dès le début peut être coûteux.

Voici les cinq erreurs les plus courantes que commettent les jeunes adultes lorsqu’ils construisent leur vie financière :

Planifier sa retraite, c’est trouver un équilibre entre mettre de l’argent de côté pour plus tard et avoir assez pour payer des choses maintenant. Mais les planificateurs financiers préviennent que le prix du retard peut être élevé.

Grâce aux intérêts composés, même de modestes montants d’épargne augmenteront de façon exponentielle sur de plus longues périodes.

Par exemple, quelqu’un qui a commencé à épargner 100 $ par mois à 25 ans pourrait faire fructifier son argent à environ 150 000 $ à 65 ans, avec un taux de rendement de 5 %. Pendant ce temps, si vous attendez jusqu’à 35 ans pour commencer à économiser 100 $ par mois, vous vous retrouverez avec un peu plus de moitié moins d’argent à l’âge de la retraite.

Mais la plupart des gens ne commencent pas assez tôt pour profiter de ce facteur d’intérêt composé.

Dans un récent rapport de Natixis, 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles devront travailler plus longtemps que prévu pour prendre leur retraite, et 40 % ont déclaré qu'”il faudra un miracle” pour qu’elles puissent prendre leur retraite en toute sécurité.

“Certaines personnes tardent à cotiser à la retraite parce qu’elles ont encore des dettes d’études, mais une raison plus importante est qu’elles pensent que la retraite est loin, mais si elles attendent trop longtemps pour commencer, elles devront peut-être rattraper leur retard ou planifier une retraite ultérieure”, a déclaré Jay Lee, planificateur financier certifié chez Ballaster Financial.

Une erreur que commettent souvent les jeunes travailleurs est de ne pas profiter pleinement de leur 401(k). Bien que la retraite puisse sembler lointaine, investir dans un régime d’épargne-retraite fiscalement avantageux comme un 401(k) peut donner plus de latitude pour atteindre d’autres objectifs financiers.

De plus, vous pourriez laisser de l’argent sur la table si votre employeur offre des cotisations de contrepartie.

« De nombreux employeurs correspondent aux cotisations un 401 (k), ce qui signifie que le maximum peut augmenter considérablement l’argent de votre compte », a déclaré Lee,« Et parce que la contribution à un 401 (k) est déductible d’impôt, cela peut vous laisser plus d’argent pour investir ou dépenser. ”

Outre un 401(k) traditionnel, les planificateurs financiers encouragent également les jeunes adultes à explorer d’autres options qui pourraient mieux leur convenir, comme un Roth 401(k), qui n’offre pas d’avantage fiscal au départ, mais est exonéré d’impôt lorsqu’il est retiré. à la retraite.

“Un compte Roth 401 (k) pourrait avoir plus de sens [for younger people] car ils se situent généralement dans une tranche d’imposition inférieure à celle au moment de leur retraite », a déclaré Lamar Watson, un planificateur financier certifié basé à Reston, en Virginie.

«L’inflation du style de vie» ou «le fluage du style de vie» se produit lorsque les gens commencent à percevoir les anciens luxes comme des nécessités.

“Les médias sociaux créent le désir de suivre les autres”, a déclaré Nick Reilly, un planificateur financier certifié basé à Seattle. “La peur de manquer quelque chose, combinée à une mentalité de “je l’ai mérité”, a conduit davantage de Millennials à dépenser la majeure partie de leurs revenus dans des choses qui offrent un épanouissement et un statut à court terme.”

Les jeunes adultes sous-estiment généralement combien ils peuvent économiser sur le loyer et la nourriture et comment les dépenses excessives peuvent sérieusement faire dérailler d’autres plans financiers.

“Vivre dans un appartement sans ascenseur plutôt que dans un immeuble avec ascenseurs ne vous semblera probablement pas si différent quand vous serez jeune, mais cela peut vous faire économiser beaucoup d’argent”, a déclaré Watson. Il suggère de maintenir un loyer inférieur à 25 % de votre revenu mensuel brut et des dépenses alimentaires inférieures à 15 %.

Les fonds d’urgence peuvent sauver la situation si vous perdez votre emploi, si vous tombez trop malade pour travailler ou si vous avez d’autres factures imprévues à couvrir. Cependant, les jeunes peuvent parfois être trop confiants et ignorer ces risques.

“Il n’est pas surprenant de voir de jeunes adultes sans aucun fonds d’urgence”, a déclaré Lee, “ce qui est préoccupant car c’est un tampon financier important et peut vous empêcher de vous endetter davantage.”

Lee a déclaré que n’importe quel montant est un bon point de départ, mais généralement, les célibataires doivent mettre de côté six mois de dépenses en cas d’urgence. Pour les couples à deux revenus, le montant doit être d’au moins trois mois.

Alors que les nouveaux investissements comme les NFT, les actions meme, les SPAC et les crypto-monnaies peuvent offrir un potentiel de croissance attrayant, le fait de négliger leur volatilité peut sérieusement mettre en danger votre santé financière.

“Grâce aux médias sociaux, il y a de fortes chances que tout le monde connaisse quelqu’un qui s’est enrichi rapidement grâce à au moins une de ces opportunités”, a déclaré Reilly.

Certains planificateurs financiers appellent également cela le « syndrome de l’objet brillant ». Les investissements à haut risque et à forte volatilité sont de plus en plus attrayants pour les jeunes investisseurs qui cherchent à se constituer rapidement un patrimoine et peuvent rendre ennuyeuses les méthodes de constitution de patrimoine à long terme et plus établies, comme les actions.

“Mais il est extrêmement dangereux de placer tout votre argent dans des actifs à haut risque comme les NFT ou les crypto-monnaies”, a déclaré Watson, “En matière de planification financière, il s’agit davantage de se préparer au pire que de rechercher le rendement le plus élevé.”