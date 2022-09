5 erreurs courantes lors des paris sur le football – Shaw Local

Le football est de retour et Bet Chicago Sports veut aider les lecteurs à se préparer pour cette saison à venir.

Que vous soyez un nouveau parieur ou un joueur expérimenté, il y a des erreurs courantes que les gens ont tendance à faire lorsqu’ils parient sur le football. Il n’y a aucune garantie que vous deviendrez un parieur gagnant, mais éviter ces erreurs pourrait vous aider à perdre moins à long terme et ainsi rendre la saison plus agréable.

1) Attendre dimanche pour parier

Écoutez, je sais que vous serez ravi de vous réveiller dimanche matin et de placer vos premiers paris. Et vous êtes certainement autorisé à le faire. N’oubliez pas de placer vos paris sur Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Mais gardez simplement à l’esprit que les limites (montant maximum pour un pari donné) augmentent généralement au fil de la semaine et que les plus gros paris arrivent généralement le dimanche. En effet, les parieurs se sentent plus à l’aise avec leur nombre à mesure qu’ils se rapprochent du coup d’envoi.

Dans cet esprit, cherchez des occasions de placer des paris plus tôt dans la semaine. Cela pourrait même conduire à un meilleur nombre! Je ne dis pas que vous ne pouvez pas placer de paris le dimanche, mais les lecteurs doivent être conscients de l’inconvénient d’attendre constamment jusqu’à la fin de la semaine pour faire un pari.

2) Réagir de manière excessive aux blessures

Les blessures sont fréquentes dans le football, ce qui est logique car c’est un sport extrêmement physique. C’est pourquoi les fans et les parieurs surveillent constamment les rapports de blessures tout au long de la semaine, essayant de déterminer qui est présent et qui est absent.

Mais ne réagissez pas de manière excessive aux blessures lorsque vous pariez sur le football. Le marché s’ajustera lorsque des mises à jour sur les blessures se produiront, mais les équipes peuvent toujours avoir du succès sans joueurs clés. Dans la plupart des cas, les lignes de pari bougent trop car généralement les non-quart-arrière ne valent pas tant que ça sur le spread.

3) Ne pariez que sur votre équipe favorite

Les parieurs peuvent avoir un parti pris en ce qui concerne leur équipe favorite. Nous sommes obscurcis par l’équipe que nous surveillons de près et avons tendance à avoir des opinions extrêmes sur notre équipe préférée.

Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas parier sur les Bears de Chicago, par exemple. Cela signifie simplement que vous devez être conscient de votre parti pris. Peut-être avez-vous une meilleure opinion d’eux que le marché et continuez à perdre de l’argent tout en les soutenant sur le moneyline. Ou vous pourriez penser qu’ils sont si mauvais que vous manquez des occasions de prendre les Bears pour couvrir l’écart.

N’oubliez pas de garder votre biais potentiel sous contrôle cette année.

4) Parier sur les équipes, pas sur les numéros

Pari sur les numéros, pas sur les équipes. C’est mon plus gros conseil pour tout parieur.

C’est une expression courante dans l’espace des paris sportifs, et pour une raison. Les mauvaises équipes peuvent toujours être bonnes contre la propagation. Par exemple, les Lions de Detroit sont allés 11-6 contre l’écart même s’ils ont terminé avec un dossier global de 3-13-1 et un différentiel de -142 points. Les Rams ont remporté le Super Bowl l’an dernier, mais n’ont obtenu qu’une fiche de 8-8-1 contre l’écart en saison régulière.

Les parieurs s’adaptent constamment à ce qu’ils voient de ces équipes sur le terrain. Donc, ne vous contentez pas de regarder un match et de décider que vous ne parierez pas sur une équipe, car le marché s’ajustera absolument.

5) Mauvaise gestion de votre bankroll

Le moyen le plus rapide d’épuiser votre bankroll est de mal le gérer.

Ne poursuivez pas les pertes en pariant plus que vous ne le feriez normalement pour compenser une perte. Ne soyez pas gourmand lorsque vous partez sur une série de victoires. Essayez de garder tous les paris directs dans les mêmes tailles d’unités, qui devraient généralement représenter 1 à 2 % de votre bankroll.

Il n’y a pas de verrouillage dans le sport, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous placez des paris cette saison.