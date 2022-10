5 endroits pour explorer la culture alimentaire autochtone du Canada

Cueillir et griller avec la Confédération des trois feux en Ontario

Le territoire non cédé de Wiikwemkoong est une réserve des Premières nations située sur l’île Manitoulin en Ontario, à l’est de la péninsule supérieure du Michigan. Composée de la Confédération des Trois Feux (nations Ojibwa, Odawa et Pottawatomi), Wikwemikong Tourism accueille et organise des sorties telles que des voyages de pêche, de récolte de sirop d’érable, de portage, de pow-wow et de théâtre.

Ils proposent également des excursions culinaires telles que la randonnée le long du pittoresque sentier commémoratif de Bebamikawe tout en cherchant des produits comestibles et des ingrédients naturels le long du sol de la forêt. Avec un guide des Premières Nations, les invités apprennent à identifier et à récolter des ingrédients comme les champignons et les baies et à les associer avec du gibier sauvage, du poisson, des oiseaux et des thés chauds et froids à base d’herbes et de plantes. À la fin de la journée, les invités prépareront leurs découvertes au-dessus d’un feu ouvert.