5 emplois d’été peu stressants qui embauchent maintenant – beaucoup paient plus de 20 $ de l’heure

Maintenant que l’été est arrivé, le travail est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez, mais il est possible de trouver un concert saisonnier amusant qui paie bien.

Selon Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, les embauches estivales sont en hausse dans plusieurs secteurs, car l’appétit des consommateurs pour les voyages et les restaurants reste « plus fort que prévu » malgré les craintes de récession.

En juin, les emplois dans le secteur privé ont bondi de 497 000, bien au-delà des 220 000 estimations du Dow Jones, a rapporté jeudi la société de traitement de la paie ADP. Les loisirs et l’hôtellerie ont ouvert la voie avec 232 000 nouvelles embauches, suivis de la construction qui a ajouté 97 000 emplois.

Cette augmentation de la demande signifie que les travailleurs saisonniers ont plus de possibilités de négocier des salaires plus élevés ou des horaires flexibles, dit Pollak.

Si vous êtes à la recherche d’un travail peu stressant qui paie au moins 20 $ de l’heure – et que cela ne vous dérange pas de passer votre quart de travail à l’extérieur ou dans un musée – il y a plusieurs emplois d’été que vous voudrez peut-être envisager.

Ces cinq professions obtiennent toutes un score de 75 ou moins sur les cotes de tolérance au stress d’O * NET, qui mesurent dans quelle mesure « accepter les critiques et gérer calmement et efficacement les situations de stress élevé » fait partie du travail.

Plus, d’après En effetbon nombre de ces emplois paient plus de 22 $ de l’heure.

Voici cinq emplois d’été peu stressants et bien rémunérés pour lesquels les employeurs embauchent en ce moment :

Guide touristique

Note O*NET : 69

Salaire horaire moyen : 22,58 $ de l’heure Instructeur de conditionnement physique

Note O*NET : 63

Salaire horaire moyen : $26.29 Ouvrier du batiment

Note O*NET : 63

Salaire horaire moyen : $18.04 Tuteur

Note O*NET : 75

Salaire horaire moyen : 23,92 $ Assistant virtuel

Note O*NET : 70

Salaire horaire moyen : $20.43

Pour améliorer vos chances de décrocher l’un de ces concerts d’été convoités, recherchez des offres d’emploi là où « d’autres ne le sont pas », explique Jeff Hyman, PDG de la société de recrutement de cadres Recruit Rockstars. « Ne vous concentrez pas uniquement sur la plage et la piscine », ajoute-t-il. « Essayez aussi les écoles de natation, les YMCA, les parcs locaux et les country clubs privés. »

Il est également utile de mettre en évidence vos certifications dès le départ, que ce soit en haut de votre CV ou au début d’un entretien d’embauche, souligne Hyman, car bon nombre de ces emplois nécessitent une formation spécialisée, comme la RCR et les premiers soins.

Et ne sous-estimez pas l’importance de se présenter au travail à l’heure. « Vous seriez choqué par le nombre de non-présentations que ces organisations obtiennent », explique Hyman. « Soyez le travailleur le plus fiable, et vous obtiendrez probablement les meilleures affectations et le plus d’heures. »

Vérifier:

5 emplois d’été en demande qui paient plus de 20 $ de l’heure et où les trouver

L’entreprise de toilettage de chiens de 31 ans rapporte 1,3 million de dollars par an : « Je suis venu aux États-Unis avec deux ciseaux et une tondeuse »

6 entreprises éloignées et hybrides qui aident à payer les vacances des employés et qui embauchent toutes maintenant