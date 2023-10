5 défis tactiques pour Israël alors que ses troupes se préparent à entrer dans la bande de Gaza

Les forces terrestres israéliennes sont prêtes à entrer dans la bande de Gaza, l’un des endroits les plus densément peuplés au monde, pour combattre le groupe Hamas qui a lancé une attaque terroriste massive samedi. Plus de 1 200 Israéliens sont morts dans l’attaque terroriste et 1 500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-attaque israélienne. Au moins 1 300 habitants de la bande de Gaza sont morts dans les frappes aériennes israéliennes qui ont réduit en ruines plusieurs grands bâtiments.

L’armée israélienne a déclaré aujourd’hui qu’elle était prête à lancer une attaque terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza, mais les dirigeants politiques du pays n’ont pas encore pris de décision.

« Nous attendons de voir ce que décideront nos dirigeants politiques concernant une éventuelle incursion terrestre », a déclaré le porte-parole de l’armée, Richard Hecht, aux journalistes, a rapporté l’agence de presse AFP.

Si les Israéliens pénètrent dans la bande de Gaza avec une force d’infanterie mécanisée et le soutien aérien d’hélicoptères d’attaque, une forme féroce de guerre urbaine éclatera dans les rues et ruelles étroites de la zone balnéaire, où la population atteint 5 500 habitants par carré. kilomètre (km²) par rapport aux 400 habitants par km² en Israël.

Défis tactiques pour les forces terrestres israéliennes dans la bande de Gaza

Les bâtiments de la bande de Gaza sont très denses en raison du manque d’espace pour une population aussi nombreuse. Les rues sont étroites. Il serait encore plus difficile pour les véhicules blindés de transport de troupes (IFV), les véhicules de combat d’infanterie (IFV) et les chars de circuler dans la bande de Gaza en raison des débris sur la route provenant des bâtiments bombardés. Les pièges installés dans de petits espaces présentent des risques importants pour les troupes israéliennes, qui devront entrer, vérifier, neutraliser et nettoyer les bâtiments du groupe Hamas un par un. Les attaques de tireurs d’élite peuvent provenir de n’importe quelle direction dans le dédale de grands immeubles de la bande de Gaza dotés de petites fenêtres sombres. Les guerres en Syrie et en Ukraine ont montré qu’une force d’infanterie mécanisée plus importante peut être gravement blessée par de petites équipes utilisant des missiles guidés antichar et des grenades propulsées par fusée (RPG). L’insertion de troupes avec des hélicoptères sera risquée car le Hamas pourrait disposer d’un système de défense aérienne portable (MANPADS). Même les RPG non guidés peuvent être dangereux si les hélicoptères de transport de troupes volent trop bas. Deux hélicoptères américains ont été abattus lors de la bataille de Mogadiscio en 1993 alors qu’ils survolaient rapidement et à basse altitude la ville somalienne densément peuplée, un incident qui a été surnommé « Black Hawk Down » dans les médias. Limiter les dommages collatéraux et les pertes civiles constituera un défi majeur si les troupes israéliennes entrent dans la bande de Gaza pour un assaut général.

Les craintes se sont accrues pour les 2,4 millions d’habitants de Gaza qui subissent désormais la cinquième guerre en 15 ans dans ce territoire longtemps sous blocus, qui a également vu Israël couper l’eau, la nourriture et l’électricité. Le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, a promis que le siège total de Gaza se poursuivrait jusqu’à ce que près de 150 otages israéliens soient libérés.

« Aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d’eau ne sera ouvert et aucun camion de carburant n’entrera jusqu’à ce que les personnes enlevées par les Israéliens soient rapatriées chez elles », a-t-il déclaré dans un communiqué.