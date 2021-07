1. Privilégiez l’épargne

Comme de nombreux répondants l’ont reconnu dans l’étude de Northwestern Mutual, avoir un compte d’épargne d’urgence est un élément crucial de votre santé financière, déclare Marguerita Cheng, planificatrice financière certifiée et cofondatrice et PDG de Blue Ocean Global Wealth à Gaithersburg, Maryland. « Votre réserve d’argent n’est pas conçue pour vous rendre riche, d’autant plus que les taux d’intérêt sont si bas« , dit Cheng. « Mais vous devez avoir de l’argent facilement disponible pour toute dépense imprévue. » L’épargne personnelle a augmenté de 10 %, selon le rapport de Northwestern Mutual, le répondant moyen détenant 73 100 $. C’est une tendance que l’analyste des taux d’escompte Ted Rossman espère continuer. « Surtout maintenant, il y a une telle tentation de dire ‘oui’ à tout… sortir manger, partir en vacances, aller à des concerts. Vous devriez faire ce genre de choses, mais vous devriez aussi le faire de manière responsable », dit-il. Des experts financiers comme Suze Orman recommandent d’économiser six mois voire une année de dépenses en cas d’urgence. Ben Carlson, CFA et directeur de la gestion d’actifs institutionnels chez Ritholtz Wealth Management, dit grandir que le bon numéro pour vous « dépend de votre situation personnelle ». « Peut-être que ce n’est pas six mois [worth of expenses], mais deux mois », a-t-il déclaré. Vidéo de Stephen Parkhurst

2. Rembourser la dette

Même pendant que vous épargnez, faites des efforts pour réduire vos dettes, en particulier les dettes de cartes de crédit à intérêt élevé. « Vous avez beaucoup plus de liberté lorsque vous n’avez pas ces paiements », dit Rossman. Pour établir un plan de paiement, les experts recommandent de commencer par dresser une liste de toutes vos dettes, y compris les soldes et les taux. Si vous avez utilisé une carte de crédit à 0% d’intérêt pour reporter les dépenses pendant la pandémie, Rossman suggère de garder un œil sur la date d’expiration de ce taux de lancement. Le TAEG moyen sur une carte de crédit est actuellement d’environ 15 %, selon le Les données les plus récentes de la Réserve fédérale. Ensuite, optez pour une stratégie de remboursement. Deux options populaires sont la méthode « boule de neige », qui cible en premier lieu la dette dont le solde est le plus faible, et le méthode « avalanche », ce qui vous permet de rembourser en premier la dette avec le TAP le plus élevé.

3. Améliorez votre cote de crédit

Votre cote de crédit « est vraiment le chiffre le plus important dans votre vie financière, car il détermine si vous êtes approuvé ou non pour des prêts et des marges de crédit, et si vous le faites, à quel taux d’intérêt », explique Rossman. Avoir une cote de crédit « bonne » ou « très bonne » (ce que FICO dit envergure 670-739 et 740-799, respectivement) – ou, mieux encore, un « grand » (de 800 ou plus) – peut vous aider à économiser des milliers de dollars dans les années à venir grâce à des taux plus bas sur les prêts automobiles, les hypothèques et même les cartes de crédit. Certaines des façons dont vous pouvez améliorer votre pointage de crédit notamment payer vos factures à temps chaque mois, réduire le taux d’utilisation de votre carte de crédit et surveiller votre score d’erreurs.

4. Épargnez pour la retraite

5. Soyez assuré