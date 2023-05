5 décennies de connexion avec les aînés de West Kelowna

La Westside Senior Citizens Service Association organise des activités telles que la danse de salon et en ligne, les jeux de cartes, le bowling sur tapis, la céramique, la musique, Keep Fit et plus encore. (Ville de West Kelowna)

Le public est invité à se joindre à la Westside Senior Citizens Service Association pour célébrer son 50e anniversaire.

Des célébrations auront lieu le 23 mai de 13 h à 15 h au centre d’activités situé au 3661 Old Okanagan Highway à West Kelowna.

L’association est un organisme de bienfaisance enregistré et une organisation à but non lucratif entièrement gérée par des bénévoles qui organisent et accueillent tous les programmes et événements.

Les activités comprennent la danse de salon et en ligne, les jeux de cartes, le bowling sur tapis, la céramique, la musique, Keep Fit et bien plus encore.

