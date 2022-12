5 décembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Kroll est un grand mélange de terriers de 4 ans qui a été sauvé d’un contrôle animalier local. C’est un homme doux, doux et décontracté. Il est formé à la caisse et au pot. Il s’entend bien avec les autres chiens mais préfère les chiens décontractés comme lui. Il aime les promenades, les animaux domestiques et l’attention. Pour rencontrer Kroll, envoyez un e-mail à Dogadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Lily est une femelle domestique noire et blanche de 2 ans à poils courts qui a été sauvée avec ses chatons d’un contrôle animalier dans le Kentucky. Elle est douce, calme et un peu timide dans son nouvel environnement à la rescousse mais plus extravertie chaque jour. Elle aime les animaux doux et l’attention. Elle a besoin d’un adoptant patient qui lui laissera le temps de s’adapter à un nouveau foyer. Pour rencontrer Lily, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Bella est un jeune mélange berger/poméranien qui a été abandonné. Elle est timide et facilement effrayée, mais une fois qu’elle est à l’aise, c’est le chiot le plus maladroit de tous les temps ! Bella aura besoin d’un foyer calme et patient pour l’aider à reprendre confiance en elle. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

L’hiver est un poil court domestique qui est très affectueux et aime être tenu. Il a été amené errant, mais il est très gentil. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.