5 Croates arrêtés en Grèce après avoir poignardé mortellement un fan de football grec devant un stade

La police grecque a arrêté cinq ressortissants croates qui auraient été impliqués dans des violences mortelles de supporters de football, les appréhendant alors qu’ils tentaient de fuir le pays.

Les arrestations ont été annoncées mercredi, un jour après qu’un supporter grec de 29 ans a été poignardé à mort devant le stade de l’AEK Athènes, provoquant l’annulation d’un match de qualification de la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

Les cinq suspects ont été arrêtés dans le port nord-ouest d’Igoumenitsa alors qu’ils s’apprêtaient à monter à bord d’un ferry à destination de l’Italie, a indiqué la police. Plus de 90 autres suspects doivent comparaître devant un magistrat à Athènes pour leur implication présumée dans des attentats qui ont fait 10 blessés. Quatre restent hospitalisés.

De nouvelles violences étaient à craindre mercredi alors que le club d’Athènes, le Panathinaikos, affronte Marseille lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions, qui devait se dérouler sous des mesures de sécurité strictes au stade Leoforos, au centre de la capitale grecque.

Le ministre grec de l’Ordre public, Giannis Oikonomou, a déclaré que la police avait commis des « erreurs tragiques » en n’arrêtant pas les supporters croates en déplacement et en n’agissant pas sur la base d’informations indiquant que des affrontements étaient probables. Il a rejeté les appels des partis d’opposition à démissionner et suspendu sept policiers, dont plusieurs occupant des postes de direction, dans l’attente d’une enquête et de leur réaffectation ou de leur licenciement.

À l’extérieur de l’Opap Arena de l’AEK, les fans ont rendu hommage au supporter qui a été tué – identifié par des membres de la famille comme étant Michalis Katsouris d’une ville près d’Athènes – laissant des fleurs et des bougies sur le site où il est mort d’un coup de couteau.

L’AEK a déclaré avoir demandé à l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, d’imposer « une punition immédiate et sévère » au Dinamo Zagreb, exprimant sa déception que la qualification se déroule à Zagreb plus tard ce mois-ci.

« La question qui tourmente nos fans est celle que nous avons décrite dès le départ et qui nous tourmente également : comment est-il possible qu’après le meurtre brutal de Michalis par un gang de criminels vicieux de Croatie, l’AEK Athènes entre sur le terrain et joue contre cette équipe ? » dit AEK.

« Est-ce que l’un de ses assassins sera dans les gradins ?

Le gouvernement croate et le Dinamo Zagreb ont tous deux fermement condamné ces attentats à Athènes. Et dans un communiqué commun, les maires d’Athènes et de Zagreb, Kostas Bakoyannis et Tomislav Tomasevic ont appelé au calme.

« Athènes et Zagreb entretiennent des liens amicaux et, en tant que maires, nous nous engageons à les renforcer », ont-ils écrit. « Cette violence insensée n’a pas sa place dans nos stades, dans nos villes et dans nos sociétés. »