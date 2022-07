5 cours de dessin en ligne que vous pouvez suivre dès maintenant

Comme beaucoup de gens, j’ai commencé à dessiner pendant le confinement lié au COVID-19 en 2020. Je voulais essayer de faire quelque chose de créatif pendant mon temps libre nouvellement acquis. J’ai réalisé que l’art peut être un mode efficace d’expression de soi et un moyen d’aider à traiter les événements qui se déroulent autour de vous. Même regarder d’autres personnes peindre peut être thérapeutique : Si vous êtes un Bob Ross fan, vous savez tout sur les “accidents heureux” et pourquoi chaque arbre devrait avoir un ami.

Mais comment pouvez-vous commencer à perfectionner vos compétences en dessin si vous évitez toujours les foules et les rassemblements à l’intérieur ? Vous n’avez pas besoin de retourner à l’université ou d’acheter des outils coûteux pour apprendre à dessiner. tout ce dont vous avez besoin est un cours d’art en ligne. Du dessin de figures à l’illustration en passant par la conception graphique, il existe des tutoriels de dessin en ligne qui peuvent gratter les démangeaisons artistiques. Nous avons rassemblé cinq des meilleurs cours de dessin en ligne pour vous aider à apprendre les bases du dessin et à créer votre propre style artistique. Il est temps de saisir votre crayon et de commencer à dessiner, que vous soyez un artiste expérimenté cherchant à élargir vos compétences ou un débutant absolu. Nous mettons à jour cette liste périodiquement.

Udemy/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Le cours de dessin ultime sur Udemy ne vous demande pas de sortir et d’investir dans des fournitures haut de gamme lorsque vous débutez, ce que j’ai apprécié. Le cours comporte 11 sections avec 63 cours magistraux qui couvrent les principes fondamentaux du dessin et s’appuient les uns sur les autres. Au cours de ce voyage de dessin, vous apprendrez la perspective, la texture, le dessin d’après nature, le dessin du visage et de la figure humaine, l’espace, la valeur et le contraste. Il y a aussi une vidéo bonus sur l’art de style animation. Ce que ça coûte : Les prix des cours d’Udemy sont fixés par les instructeurs individuels à partir d’un niveau de prix, à moins qu’ils ne choisissent de les offrir gratuitement. Le cours de dessin ultime coûte 110 $.

Udemy/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Le cours de Masterclass de dessin complet d’Udemy couvre également certains enseignements artistiques fondamentaux comme les lignes, la valeur, le contraste et la perspective, mais va un peu plus en profondeur dans chaque conférence. De plus, le cours explique également les fournitures d’art, comme les différents types de papier, les marques suggérées, les outils d’affûtage et comment l’utilisation d’une table ou d’un chevalet peut affecter votre travail. Ce que ça coûte : Les prix des cours d’Udemy sont fixés par les instructeurs individuels à partir d’un niveau de prix, à moins qu’ils ne choisissent de les offrir gratuitement. Le cours Complete Drawing Masterclass coûte 100 $.

Creative Live / Capture d’écran par Shelby Brown / Crumpe J’ai aimé que le cours de paysage d’Amy Wynne, professeur d’art, consistait également à profiter de la nature et à se détendre – ce qui est essentiel, car essayer d’apprendre une nouvelle compétence peut être frustrant si vous ne l’apprenez pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Au cours du cours, vous assemblerez un journal de croquis sur le terrain pendant que Wynne vous apprendra les paysages marins, les campagnes et les paysages industriels. Dans ce cours en ligne, vous apprendrez à assembler un kit d’art efficace (mais portable), à ​​utiliser la lumière et un viseur, le rapport ciel/terre, à obtenir de la profondeur et à créer une atmosphère. Ce que ça coûte : CreativeLive vous permet d’acheter un Pass créateur pour 39 $ par mois ou 149 $ par année. Cela vous donne accès à des fonctionnalités telles que la bibliothèque complète du site de plus de 1 500 cours et des moyens de suivre vos objectifs avec des parcours d’apprentissage. Vous pouvez également créer un compte et acheter des cours individuellement. Par exemple, le cours de Wynne coûte 14 $ tandis que CreativeLive organise une vente saisonnière. Sinon, cela coûte 29 $.

Skillshare/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Les stylos Pilot Precise V7 (vous pouvez les trouver dans les magasins de fournitures de bureau) sont l’un de mes outils préférés pour dessiner. Bien sûr, l’art à la plume et à l’encre peut aller bien au-delà de cela, et tout dépend de ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes intéressé par la plume et l’encre, Yasmina Creates propose un cours sur Skillshare qui couvre tout. Le cours de dessin en ligne décompose les différentes fournitures et le fonctionnement des différents outils. Vous apprendrez également des trucs et astuces comme la variation de ligne, la texture et les motifs. J’ai aimé que les projets de classe affichés sur la page du cours montrent des styles variés comme le réalisme, l’illustration et les dessins animés, il semble donc que l’instructeur vous donne la possibilité de trouver votre propre style artistique. Ce que ça coûte : Certains cours en ligne sur Skillshare sont gratuits lorsque vous créez un compte, mais la plupart nécessitent un abonnement premium, qui coûte 99 $ par an ou 19 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire pour 14 jours gratuits de cours illimités. L’abonnement premium est également sans publicité et vous permet de télécharger des cours sur votre appareil mobile et de les regarder hors ligne.

Skillshare/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Ce cours de dessin en ligne est classé comme intermédiaire, donc si vous êtes assez vert pour dessiner (jeu de mots), je ne commencerais pas par celui-ci. La classe de Brickey se concentre sur les portraits au crayon réalistes en décomposant les techniques de crayon, les traits du visage et leurs proportions, et en fournissant des recommandations. Avant de vous inscrire à ce cours de dessin de la vie, le programme de Brickey répertorie les fournitures de classe – papier, crayons, plomb (si vous utilisez des crayons mécaniques), mélangeurs (mouchoirs, cotons-tiges ou souches de mélange) et gommes. Elle dit que vous pouvez utiliser n’importe quel type, mais fournit des recommandations spécifiques à la marque dans le programme. Ce que ça coûte : Certains cours en ligne sur Skillshare sont gratuits lorsque vous créez un compte, mais la plupart nécessitent un abonnement premium, qui coûte 99 $ par an ou 19 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire pour 14 jours gratuits de cours illimités. L’abonnement premium est également sans publicité et vous permet de télécharger des cours sur votre appareil mobile et de les regarder hors ligne.

