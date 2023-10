5 coups de feu sur le campus de la Morgan State University à Baltimore

Juste avant minuit, les responsables ont déclaré qu’il ne s’agissait plus d’une situation de « tirs actifs ». L’ordre de confinement sur place a été levé tôt mercredi et l’université dit le service de navette sur le campus reprendrait.

Worley a déclaré que la décision avait été prise de rouvrir le campus sans personne en détention après que le SWAT ait dégagé un bâtiment où la police pensait que le tireur aurait pu se rendre.

« Ils ont nettoyé chaque étage à deux reprises et nous avons ensuite réalisé que le campus était probablement sûr », a-t-il déclaré.

Les étudiants quittaient une cérémonie de couronnement et se dirigeaient vers un centre étudiant lorsque des coups de feu ont eu lieu, a déclaré le président de l’université, David Wilson.

La cérémonie de couronnement fait partie de la semaine de rentrée de l’école.

Wilson a assisté à la cérémonie de couronnement, au cours de laquelle « M. et Mme Morgan State University » sont couronnées, et il a qualifié cela de « bel événement ».

Il a déclaré que la fusillade était un « incident très tragique » et qui ne définirait pas l’université.

« La Morgan State University ne se laissera pas dissuader. Nous continuerons d’avancer », a-t-il déclaré.

Les cours sont annulés mercredi, a déclaré Wilson.

Morgan State indique sur son site Web qu’il fait partie des collèges et universités historiquement noirs les plus diversifiés du pays et le plus grand du Maryland. Il comptait environ 9 100 étudiants au semestre de l’automne dernier, Ça disait.

Le FBI et le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ont déclaré qu’ils aidaient la police de Baltimore.