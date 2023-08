5 conseils sur la Galaxy Tab S9 pour augmenter la productivité de la rentrée scolaire – Samsung Global Newsroom

La vie étudiante est amusante mais intense. C’est un équilibre constant entre le travail scolaire, les plans sociaux et les activités parascolaires. La nouvelle série Galaxy Tab S9 de Samsung allie la portabilité d’une tablette aux puissantes fonctionnalités d’un ordinateur portable, afin que vous puissiez exercer vos compétences créatives et travailler sur de grands projets scolaires, même lorsque vous êtes en dehors de la salle de classe ou loin de chez vous. Son format polyvalent et ses outils et applications robustes en font un moteur de productivité surprenant, quelle que soit la tâche à laquelle vous êtes confronté tout au long de votre journée. — Voici cinq façons dont votre Tab S9 peut vous aider à accomplir vos tâches du matin au soir.

Planifiez votre journée en toute simplicité

Le meilleur ami d’un étudiant occupé est un planificateur dynamique. Avec la série Galaxy Tab S9, vous pouvez planifier votre journée et rédiger votre liste de choses à faire en un seul endroit. Il suffit de soutenir la Tab S9 verticalement ou horizontalement avec la Smart Book Cover amovible,1 et vous êtes prêt à planifier la journée. La Tab S9 propose pour la première fois sur Android l’application GoodNotes préférée des fans, offrant une toute nouvelle expérience en matière d’organisation de votre emploi du temps. Étudiants avec GoodNotes2 peut utiliser des modèles prêts à l’emploi et la nouvelle édition S Pen Creator3 pour rester organisés à leur manière créative. De plus, vous pouvez tout transporter lors de vos déplacements dans un seul appareil léger.

Effectuez plusieurs tâches comme un pro

Entre la préparation des cours, la planification des séances d’étude et le fait de passer du temps avec des amis, la vie d’étudiant peut ressembler à une frénésie. La Galaxy Tab S9 est conçue pour vous aider à suivre le rythme de tout cela sans rien manquer. Ouvrez et travaillez dans plusieurs fenêtres à la fois avec Multi Window4 pour une productivité maximale — collaborer avec un camarade de classe sur Google Meet5 pendant que vous créez une présentation, tout en esquissant votre dernière idée dans un document Samsung Notes séparé. Vous pouvez même utiliser de simples gestes de balayage pour basculer entre les applications pour un multitâche efficace et rapide et attacher le clavier Book Cover pour une navigation plus facile avec le trackpad de la souris.

Faites passer la prise de notes au niveau supérieur

Lorsque vous prenez des notes en classe, taper sur un ordinateur portable peut être bruyant et distrayant. Et même si l’écriture manuscrite de notes sur papier peut vous permettre de vous sentir plus engagé, cela rend également plus difficile le partage transparent de vos réflexions avec vos camarades de classe. Utiliser votre Galaxy Tab S9 comme bloc-notes numérique vous offre le meilleur des deux mondes – encore plus avec l’écran NotePaper amovible, qui rend l’écriture sur une tablette aussi semblable à du papier que possible. Vous pouvez utiliser votre S Pen pour noter des pensées et des points forts dans Samsung Notes pendant le cours, puis synchroniser votre Tab S9 avec le flux Microsoft OneNote pour tout enregistrer au même endroit. Non seulement cela facilite la collaboration avec d’autres personnes en temps réel via un document en ligne partagé, mais vous pouvez également rechercher des termes et des sujets lorsque vous recherchez des informations spécifiques.

Transformez l’onglet en un ordinateur portable entièrement fonctionnel

Rester productif tout au long de la journée ne signifie pas nécessairement trimballer un ordinateur portable partout sur le campus. Avec la Galaxy Tab S9 et ses accessoires, vous pouvez vous installer dans votre café préféré, étudier dans le parc ou faire un petit week-end et laisser votre ordinateur portable derrière vous. — sachant que vous pouvez toujours accéder à toutes ses capacités à tout moment. Connectez simplement votre Tab S9 à votre Book Cover Keyboard Slim et activez le mode DeX.6 pour reproduire instantanément l’apparence et la convivialité d’un PC. Vous pourrez accéder à votre suite complète d’applications Microsoft, ce qui facilitera la mise à jour rapide d’un document Word, d’un deck PowerPoint ou d’une feuille de calcul Excel à la volée. Et pour garder les yeux fermés dans les espaces publics, l’écran de confidentialité facilement amovible peut garantir que vous seul puissiez voir l’écran pendant que vous travaillez.

Développez votre espace de travail avec un deuxième écran transparent

Lorsque vous êtes de retour chez vous et prêt à vous installer pour une séance de devoirs sérieuse, vous avez parfois besoin de plus d’un écran. La Galaxy Tab S9 fonctionne de manière transparente avec divers systèmes d’exploitation et applications, ce qui en fait un outil rapide et pratique lorsque vous devez afficher plusieurs fichiers et fenêtres à la fois et travailler plus efficacement. Utiliser le deuxième écran en 1 clic7 pour coupler facilement votre PC à votre tablette et créer une expérience double moniteur en mode étendu ou dupliqué. Avec Multi Contrôle,8 vous pouvez même faire glisser et déposer du texte et des images entre vos appareils Galaxy. Prenez une photo récente depuis l’application Galerie de votre smartphone et insérez-la dans Samsung Notes sur votre Tab S9 ou dans une présentation sur votre PC — la liberté d’utiliser l’écosystème Galaxy vous permet d’en faire plus en moins de temps.

La Galaxy Tab S9 est conçue pour les étudiants d’aujourd’hui constamment connectés et toujours en mouvement. Que vous étudiiez les arts graphiques et ayez besoin de pouvoir esquisser des idées quand et où l’inspiration vous vient, ou que vous soyez un aspirant ingénieur en structure qui doit réaliser des rendus de projets à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, la Galaxy Tab S9 est la solution idéale. partenaire de productivité idéal.

1 Toutes les housses sont vendues séparément.

2 L’application GoodNotes nécessite un téléchargement séparé et est livrée avec une version complète gratuite d’un an. Une fois la période de version complète gratuite terminée, un achat supplémentaire est requis pour une utilisation continue. Les conditions d’utilisation peuvent varier selon le pays et la région.

3 Vendu séparément. La disponibilité et le calendrier peuvent varier selon le marché.

4 Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge le multitâche.

5 Google Meet disponible en téléchargement sur Google Play. Google Meet est une marque commerciale de Google LLC.

6 La disponibilité peut varier selon l’appareil. Samsung DeX pris en charge sur certains smartphones et tablettes Galaxy.

7 Second Screen nécessite des PC avec affichage sans fil et Windows 10 v.2004 ou version ultérieure.

8 Multi Control est disponible uniquement sur certains smartphones Galaxy avec One UI 5.1 ou version ultérieure et sur les appareils Galaxy Tab avec One UI 5.1.1 ou version ultérieure. La disponibilité peut varier en fonction des applications.