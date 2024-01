5 conseils simples pour améliorer la santé intestinale, donnés par un scientifique de renom en nutrition

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. L’un des conseils du Dr Tim Spector est de « manger l’arc-en-ciel ». MÉDITERRANÉE/Getty

Un épidémiologiste et expert en nutrition a expliqué ce qu’il fait pour prendre soin de sa santé intestinale.

Le professeur Tim Spector étudie le microbiome intestinal, considéré comme essentiel à la santé globale.

Ses conseils incluent la consommation de 30 plantes par semaine, des aliments colorés et des aliments fermentés.

Un scientifique de renom en nutrition a partagé ce qu’il fait pour prendre soin de sa santé intestinale, notamment en mangeant jusqu’à 30 plantes par semaine et des aliments fermentés.

Dr Tim Spector épidémiologiste britannique et co-fondateur de la société de nutrition ZOE, qui étudie le microbiome intestinal, a écrit dans un post partagé sur Instagram plus tôt ce mois-ci : « Ce que je fais pour prendre soin de ma santé intestinale est la question qu’on me pose le plus souvent et Je reviens toujours à ces 5 principes.”

La santé intestinale d’une personne est considérée comme importante pour sa santé globale, car le microbiome intestinal, ou les microbes qui le peuplent, entretiennent une relation symbiotique avec notre corps et jouent un rôle clé dans ses fonctions. La nourriture que vous mangez contribue à la santé de ces microbes.

“Faites toutes ces choses et vous ne pouvez pas vous tromper”, a déclaré Spector.

1. Mangez 30 plantes par semaine

Spector a dit qu’il mangeait 30 plantes différentes par semaine car « plus vous mangez de plantes diverses, plus votre microbiome intestinal a tendance à être diversifié ».

Dans des études, la diversité du microbiome intestinal a été associée à une plus grande longévité et à une meilleure santé globale. Un microbiome déséquilibré est quant à lui lié à des problèmes de santé tels que les maladies inflammatoires de l’intestin, les infections et le durcissement des artères, selon la Cleveland Clinic.

Bien que 30 plantes puissent sembler beaucoup pour une semaine, Spector a déclaré que “cela devient beaucoup plus facile” si l’on considère que des noisettes les graines, les légumineuses, les céréales complètes, les épices, les herbes, les fruits et les légumes comptent tous.

Business Insider a déjà partagé recettes végétariennes saines cela pourrait aider à augmenter la quantité de légumes dans votre alimentation.

2. Mangez l’arc-en-ciel

Spector a dit de manger autant de couleurs vives fruits et légumes nourrit autant que possible la variété de microbes présents dans l’intestin, qui soutiennent votre santé de différentes manières.

Spector a expliqué que les plantes tirent leurs couleurs des polyphénols, qui « sont comme du carburant pour fusée pour votre intestin », car ils nourrissent les bons microbes.

Outre les aliments aux couleurs vives, il recommande de consommer ceux au goût amer ou tannique, comme le café, Huile d’olive vierge extra et des baies.

3. Consommez un peu d’aliments fermentés chaque jour

Spector mange aussi beaucoup aliments fermentés . Une étude de 2021 qu’il a citée a révélé qu’une alimentation riche en aliments fermentés sur une période de 17 semaines était liée à une augmentation de la diversité des microbes intestinaux et à une diminution des marqueurs d’inflammation.

Dans une autre publication sur Instagram, Spector a partagé les types d'”expériences de fermentation” faites maison qu’il aime conserver dans son réfrigérateur, y compris le kéfir d’eau. Les participants à l’étude ont mangé plus de kéfir, ainsi que du yaourt, du fromage cottage fermenté, des légumes fermentés, des boissons à base de saumure végétale et du kombucha.

4. Donnez du repos à votre intestin

Spector a déclaré que manger dans un créneau de 10 à 12 heures pendant la journée aide les microbes à « passer une bonne nuit de sommeil » de 12 à 14 heures pendant la nuit.

Cela permettra à des microbes spécifiques « de nettoyer votre muqueuse intestinale et de la maintenir en bonne santé », a-t-il déclaré.

Une revue d’études réalisée en 2023 a révélé un lien entre une alimentation limitée dans le temps et l’amélioration ou l’inversion des facteurs sous-jacents des maladies métaboliques et des problèmes associés à la dysbiose intestinale. Cependant, il est important de noter que bon nombre de ces études ont été réalisées sur des souris et que la recherche à ce sujet en est encore à ses débuts.

5. Mangez moins d’aliments ultra-transformés

Le dernier conseil de Spector était de réduire la consommation de aliments ultra-transformés .

Les aliments ultra-transformés sont produits selon des méthodes difficiles à reproduire à la maison et ne ressemblent pas aux ingrédients à partir desquels ils sont fabriqués, selon l’échelle NOVA, qui catégorise les aliments en fonction de leur traitement. La consommation importante d’UPF a été associée à une série de problèmes de santé, notamment un risque plus élevé de développer cancer et la démence.

“Essayez de faire quelques échanges simples vers des alternatives maison dans la mesure du possible”, a déclaré Spector.