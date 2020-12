Alors que certaines femmes peuvent passer par leur cycle menstruel sans aucun problème, d’autres peuvent en éprouver un certain nombre. La douleur, les ballonnements, l’anxiété, les sautes d’humeur et les maux de dos sont des plaintes courantes. Alors que certaines femmes les traitent en utilisant des sacs d’eau chaude, en buvant du thé chaud ou en essayant des remèdes maison, d’autres peuvent utiliser des analgésiques en vente libre pour soulager la douleur. Mais qu’en est-il des ballonnements?

Pendant vos règles, les niveaux d’œstrogènes montent en flèche, entraînant une rétention d’eau dans le corps. Les niveaux d’une autre hormone, la progestérone, augmentent dans la seconde moitié du cycle menstruel et sont responsables du ralentissement de la digestion. Les ballonnements peuvent être observés dès 1 à 2 semaines avant le début de vos règles et durent généralement jusqu’au dernier jour.

Voici quelques choses que vous pourriez essayer pour soulager les ballonnements pendant les règles:

1. Réduisez votre consommation de sel

Le sel contient du sodium, qui peut favoriser la rétention d’eau dans le corps, entraînant des ballonnements. Vous pouvez essayer de minimiser votre consommation de sel pendant vos règles pour réduire les ballonnements. Vous devrez également éviter les aliments transformés car ils contiennent également beaucoup de sel et de sodium.

2. Arrêtez l’alcool et le café pendant un moment

Il a été observé que la consommation d’alcool et de caféine pendant les règles peut augmenter les ballonnements et aggraver également d’autres symptômes du syndrome prémenstruel (SPM). Au lieu de consommer ces boissons, tenez-vous-en à boire plus d’eau. Cela vous garderait hydraté et aiderait à éliminer les toxines de votre corps.

3. Ajoutez du potassium dans votre alimentation

Mangez des aliments riches en potassium, comme les légumes à feuilles vertes, les épinards, les patates douces, les bananes, les avocats et les tomates, car ils aident à réduire les ballonnements menstruels. La recherche montre que le potassium aide à contrebalancer les niveaux de sodium dans le corps et augmente la production d’urine. Cela réduit la rétention d’eau et les périodes de ballonnements.

4. Évitez les glucides

Les glucides raffinés présents dans la farine blanche et les sucres transformés peuvent augmenter les niveaux de glucose dans le sang. Cela augmente le niveau d’insuline, ce qui permet aux reins de retenir plus de sodium dans le corps et, finalement, d’augmenter la rétention d’eau.

Pour contrôler les ballonnements, il est préférable d’éviter les glucides raffinés et les produits sucrés pendant vos règles.

5. Exercice

L’exercice peut être la dernière chose que vous voulez faire pendant vos règles, mais bouger votre corps même pendant un petit moment peut vous aider à gérer les ballonnements, les crampes et l’irritabilité des règles. Déplacez-vous dans la maison, allez vous promener, faites quelques tâches ménagères ou adonnez-vous à toute activité physique. Vous pouvez également pratiquer des asanas de yoga comme balasana, ustrasana et bhujangasana.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Ballonnements menstruels.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.