5 conseils pour vous aider à arrêter de tourner et de vous retourner la nuit

Quand vous n’arrivez pas à dormir, vous vous dites que se retourner est le secret pour s’endormir. Et quand cela ne fonctionne pas, vous vous convaincrez que ce n’était pas le bon endroit et une fois de plus est la clé. Ensuite, vous passez toute la nuit à vous tourner et à vous retourner, à la recherche de cette position idéale qui mène au sommeil.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vous retourner la nuit — stresser, rythme circadien désaligné ou les troubles du sommeil. Ou peut-être que votre vieux matelas qui grince fait trop de bruit lorsque vous bougez. Changer constamment de position pendant le sommeil peut avoir un impact important sur votre capacité à obtenir un repos de qualité. Utilisez ces astuces pour mettre fin à la rotation et à la rotation pour de bon.

Abordez ce qui vous stresse

Le stress et l’anxiété peuvent rendre plus difficile l’endormissement la nuit et exacerber votre tournure et votre retournement. Ne pas dormir suffisamment peut aggraver l’anxiété. devient un cercle vicieux d’inquiétude et de manque de sommeil, tous deux stimulant l’autre.

La gestion du stress et du sommeil n’a pas de solution unique – elle comporte plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble. Par exemple, si vous avez eu une journée particulièrement stressante, donnez-vous le temps de réfléchir avant d’aller vous coucher. La journalisation est un moyen courant de faire face avec le stress de votre journée.

Une fois au lit, essayez de dormir avec une couverture lestée pour diminuer les sentiments d’anxiété. Considérez les couvertures lestées comme un gros câlin – elles utilisent une stimulation par pression profonde pour réduire les hormones du stress et augmenter la sérotonine. Les couvertures lestées peuvent coûter jusqu’à 100 $ et, naturellement, vous n’êtes peut-être pas encore prêt à dépenser cet argent. Ne vous inquiétez pas; vous pouvez facilement faire votre propre couverture lestée Au lieu.

Sors du lit

Si vous êtes au lit depuis plus de 20 minutes et que vous ne vous êtes pas endormi, levez-vous. Je sais comment ça sonne, mais croyez-moi. La seule chose que vous voulez associer à votre lit est de dormir, pas de faire défiler votre téléphone ou de revivre chaque moment embarrassant de votre vie.

Sortez du lit et faites quelque chose que vous trouvez relaxant. Il peut s’agir de tenir un journal, de lire ou de prendre un bain moussant, tout ce qui vous détendra. Ne retournez pas au lit avant d’avoir sommeil.

Restez cohérent avec votre horaire de sommeil

Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous vous couchiez ? Il s’avère que vos parents étaient sur quelque chose. Se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour donne à votre corps une routine à suivre. En règle générale, vous souhaitez le conserver dans la même fenêtre de 20 minutes. Oui, cela signifie même le week-end.

Vous devez également faire attention aux siestes. Les siestes ne sont pas mauvaises, mais ils peuvent avoir un impact sur votre capacité à vous endormir plus tard. Quand il s’agit de faire la sieste, vous voulez la faire en début d’après-midi et la garder courte.

Getty Images/nicoletaionescu



Regardez ce que vous mangez

Une alimentation équilibrée est importante pour plusieurs raisons, notamment votre capacité à dormir. Certains aliments peuvent vous empêcher de dormir, que ce soit à cause d’un reflux acide ou d’un inconfort général, tandis que d’autres peuvent vous aider à vous endormir rapidement.

Les aliments qui favoriser le sommeil:

Grains entiers : avoine et quinoa

: avoine et quinoa Protéines : poisson et volaille

: poisson et volaille Des noisettes : amandes, noix de cajou et noix

: amandes, noix de cajou et noix Laitier: lait et yaourt.

Aliments à éviter avant de se coucher :

Caféine, boissons sucrées et alcool

Aliments épicés

Aliments frits et gras

Obtenez un nouveau matelas

Je sais, c’est celui que personne ne veut entendre, mais si vous tournez et retournez la nuit, votre matelas pourrait être à blâmer. La durée de vie moyenne d’un matelas est de sept à huit ans. Une fois qu’il atteint ce point, il cesse de donner à votre corps ce dont il a besoin, et vous besoin d’acheter un nouveau matelas. Les ressorts commencent à grincer, et il peut être un peu grumeleux ou commencer à s’affaisser par endroits. Lorsque cela se produit, il est vraiment difficile de se sentir à l’aise sur son matelas.

La réalité est que vous n’êtes peut-être pas en mesure d’acheter un nouveau matelas pour le moment. Et puis celui que vous pouviez vous permettre n’est peut-être pas meilleur que l’ancien. Surmatelas ou les surmatelas peuvent être un pont vers le confort si un nouveau lit n’est pas dans votre budget actuel. Les surmatelas peuvent aider à rendre votre matelas plus confortable et vous empêcher de vous retourner. La meilleure partie est qu’il existe une grande variété de prix – qui sont tous moins chers qu’un nouveau lit.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.