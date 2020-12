L’hygiène dentaire est extrêmement importante. Cependant, cela ne se limite pas seulement à garder les dents blanches et les gencives sans maladie. Une bonne santé bucco-dentaire affecte la santé physique globale comme le montrent de nombreuses études.

De nombreux experts ont établi une corrélation entre une mauvaise santé bucco-dentaire et d’autres problèmes de santé. Par exemple, les effets les plus évidents de la carie dentaire et des maladies des gencives sont la douleur dans la bouche, la perte de dents et la perte de confiance en soi qui en résulte. Mais une santé bucco-dentaire très défavorable peut entraîner des problèmes tels que la malnutrition ou même des problèmes d’élocution. Ils peuvent affecter la vie professionnelle / scolaire d’une personne ainsi que sa vie sociale.

Mais le maintien de la santé bucco-dentaire n’est pas aussi difficile que beaucoup le considèrent. Outre des conseils réguliers comme se brosser les dents au moins deux fois par jour et avoir des examens dentaires réguliers, une personne peut prendre de nombreuses autres mesures pour assurer l’hygiène dentaire et buccale.

Voici quelques conseils pour maintenir l’hygiène dentaire et buccale:

Méthodes de brossage

Bien qu’il soit important de brosser régulièrement, le brossage peut avoir ou non les effets souhaités en fonction de la façon dont vous choisissez de brosser. Un brossage agressif peut endommager l’émail. Ou inversement, vous vous brossez peut-être trop peu (conseils d’experts 1 à 2 minutes de brossage complet).

Santé des gencives

Vos gencives sont aussi importantes que vos dents. Vos dents sont attachées à cette partie et parfois des blessures, manger des aliments croquants, ainsi de suite peut endommager les gencives. L’inflammation est un problème courant dans les gencives.

Massez légèrement les gencives avec l’extrémité en caoutchouc de votre brosse à dents. De plus, utilisez la soie dentaire régulièrement afin qu’aucune particule alimentaire ne s’y loge, ce qui pourrait provoquer une infection et une inflammation.

Les dents sont pour manger

Utilisez vos dents dans un seul but: mastiquer votre nourriture. Ne les utilisez pas pour ouvrir les emballages, les ouvre-bouteilles, déchirer du ruban adhésif ou des emballages ou casser des noix. Quelle que soit la force de vos dents, ces activités les desserreront avec le temps.

Avantages du fluor

Bien que la plupart des produits de soins dentaires devraient idéalement contenir du fluor, il n’est pas nécessaire que votre dentifrice ou votre bain de bouche contienne ce composé essentiel. Assurez-vous de lire l’étiquette des ingrédients pour savoir que vos produits de soins bucco-dentaires contiennent une bonne quantité de fluorure. Le brossage sans fluor ne prévient pas les dommages ou la carie dentaire car il est essentiel pour la santé dentaire.

Éviter la corrosion

Vos dents sont protégées par une fine couche d’émail. L’effacement de cet émail entraîne une sensibilité, une douleur et une pourriture. Sodas, boissons sucrées, alcool et fumée – ils contribuent tous à endommager l’émail