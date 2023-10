5 conseils pour tirer le meilleur parti de la FlexCam du Galaxy Z Flip5 – Samsung Global Newsroom

Le facteur de forme unique des pliables Samsung Galaxy combine harmonieusement la forme nostalgique des anciens téléphones à clapet avec les capacités robustes des smartphones modernes pour une expérience de prise de vue hautement optimisée.

Les utilisateurs peuvent capturer sans effort leurs meilleurs angles grâce aux fonctionnalités distinctes du Galaxy Z Flip5 – de la FlexCam polyvalente et de la nouvelle charnière Flex pour une prise de vue mains libres pratique à la plus grande fenêtre Flex parfaite pour configurer des selfies en temps réel.

Samsung Newsroom a compilé cinq conseils sur la façon de capturer des selfies épiques pour garantir que les utilisateurs tirent le meilleur parti de leur Galaxy Z Flip5.

1. Utiliser FlexCam pour des selfies de haute qualité

Les caméras arrière des smartphones Galaxy sont idéales pour prendre tout type de photo, y compris les selfies. Avec FlexCam, les utilisateurs peuvent capturer des photos claires et haute définition à l’aide de la caméra arrière de 12 MP, même lorsque le téléphone est plié.

Pour garantir que même les plus petits détails soient parfaits, la fenêtre flexible de 3,4 pouces permet aux utilisateurs d’accéder à des outils tels que le mode minuterie, les photos animées, les paramètres de format d’image et bien plus encore directement depuis leur écran.

Après une séance de selfie, les utilisateurs peuvent facilement se retrouver avec des centaines de photos dans leur galerie, le tout à la recherche des angles les meilleurs et les plus flatteurs. Grâce à l’affichage rapide pratique du Galaxy Z Flip5, les utilisateurs peuvent faire défiler les photos capturées sur la fenêtre Flex et marquer les favoris ou supprimer des images d’une simple pression sur un bouton.

2. Capturez des photos franches de tout le corps avec le mode Flex

Lorsque vous prenez une photo avec un décor à couper le souffle, il peut être difficile de positionner le sujet dans le cadre. Heureusement, le mode Flex du Galaxy Z Flip5 offre aux utilisateurs la possibilité d’ajuster l’angle de leur téléphone et de capturer de superbes photos de tout le corps.

Activer le mode Flex est aussi simple que de déplier le Galaxy Z Flip5 lorsque l’appareil photo est allumé et de l’ajuster à l’angle souhaité1 pour des selfies saisissants sans effort. Étant donné que le Galaxy Z Flip5 peut être ouvert sous différents angles, les utilisateurs peuvent profiter d’une flexibilité inégalée pour se capturer dans n’importe quelle position ou paramètre.

L’objectif grand angle en mode Flex est un choix idéal pour accentuer la taille d’un sujet. Les utilisateurs peuvent trouver et photographier l’angle optimal en plaçant le Galaxy Z Flip5 sur le sol sous le sujet et en ajustant la fenêtre flexible.

3. Des selfies de groupe parfaits à tout moment et en tout lieu

Avec le Galaxy Z Flip5, prendre des photos de groupe n’a jamais été aussi simple. Une fois placé sur une surface, le Galaxy Z Flip5 peut tenir debout tout seul sans avoir besoin d’un trépied lourd ou d’un équipement supplémentaire. Le réglage de l’objectif ultra-large capture de manière transparente tous les sujets dans le cadre pour des photos de groupe ultimes.

La connexion de la Galaxy Watch6 au Galaxy Z Flip5 simplifie le processus de prise de selfies de groupe et élimine le besoin de se lever et de prendre des photos à plusieurs reprises : les utilisateurs peuvent contrôler l’appareil photo, zoomer et dézoomer ou régler des minuteries facilement avec la montre.

4. Selfies tendance et amusants avec double aperçu

Grâce à la fonction Dual Preview du Galaxy Z Flip5, les utilisateurs peuvent prendre des selfies miroir audacieux comme ceux tendance sur les réseaux sociaux qui capturent à la fois l’utilisateur et l’écran de son smartphone dans le reflet du miroir.

De même, le double aperçu s’avère inestimable lors de la préparation d’un portrait car il permet au sujet de vérifier et d’ajuster son apparence sur la fenêtre Flex.

5. Création de contenu améliorée pour les débutants et les professionnels

Outre sa prise de vue d’images améliorée, le Galaxy Z Flip5 fait passer la création de contenu à un niveau supérieur. En accrochant ou en plaçant le Galaxy Z Flip5 sur des objets à proximité, les utilisateurs peuvent capturer des vlogs sous différents angles. Pour créer des vidéos distinctes à la première personne, les utilisateurs peuvent attacher l’appareil à leurs vêtements tout en marchant ou en participant à des activités quotidiennes pour placer la caméra et les spectateurs au centre de l’action.

Capturez les moments uniques de la vie, des plus excitants aux plus inattendus — avec le Galaxy Z Flip5.

1 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°. Si l’angle dépasse une certaine plage, le produit peut être complètement déplié ou plié.