5 conseils pour réparer les cheveux décolorés et sur-traités – Hollywood Life

Les cheveux décolorés et sur-traités peuvent être un cauchemar à gérer. La sécheresse et les dommages peuvent vous frustrer, mais n’ayez crainte, il existe des moyens de réparer vos cheveux et de leur redonner leur éclat d’antan ! Dans cet article, nous explorerons cinq conseils pour réparer les cheveux décolorés et surtraités qui vous laisseront des mèches douces, brillantes et faciles à coiffer. Des traitements revitalisants en profondeur aux shampoings colorants, nous couvrirons tout ce que vous devez savoir pour redonner vie à vos cheveux. Donc, si vous en avez assez de vous occuper des mèches décolorées, continuez à lire et découvrez comment donner à vos cheveux le TLC qu’ils méritent.

1. Utilisez un traitement revitalisant en profondeur

Un traitement revitalisant en profondeur peut aider à restaurer l’hydratation de vos cheveux et à les nourrir de l’intérieur. Cherchez un revitalisant en profondeur pour les cheveux décolorés qui contient des huiles naturelles comme l’huile d’argan, l’huile de noix de coco ou l’huile de jojoba, car elles peuvent aider à réparer la cuticule des cheveux et à prévenir d’autres dommages. Appliquez le soin sur vos cheveux après le shampoing et laissez agir au moins 10 minutes avant de rincer. Pour une hydratation supplémentaire, vous pouvez couvrir vos cheveux avec un bonnet de douche et appliquer de la chaleur à l’aide d’un sèche-cheveux.

2. Évitez les outils de coiffage à chaud

Les outils de coiffage chauffants comme les fers plats, les fers à friser et les sèche-cheveux peuvent endommager davantage les cheveux déjà affaiblis. Si vous le pouvez, essayez d’éviter complètement de les utiliser ou de limiter leur utilisation autant que possible. Au lieu de cela, optez pour le séchage à l’air libre ou utilisez un accessoire diffuseur sur votre sèche-cheveux. Si vous devez utiliser un outil de coiffage à chaud, assurez-vous d’utiliser un spray ou un sérum protecteur de chaleur pour minimiser les dommages.

3. Coupez vos pointes régulièrement

Les cheveux trop traités peuvent devenir sujets aux pointes fourchues et aux cassures, ce qui peut donner à vos cheveux un aspect terne et sans vie. Des garnitures régulières peuvent aider à éliminer les extrémités endommagées et à prévenir d’autres bris. Essayez d’obtenir une coupe toutes les six à huit semaines pour garder vos cheveux sains et pleins.

4. Utilisez un shampoing qui dépose la couleur

Si vos cheveux sont décolorés, ils peuvent apparaître jaunes ou cuivrés avec le temps. Un shampooing qui dépose la couleur peut aider à neutraliser ces tons indésirables et à redonner à vos cheveux leur éclat naturel. Recherchez un shampoing spécialement conçu pour votre couleur de cheveux et appliquez-le une fois par semaine ou au besoin. Assurez-vous de suivre les instructions sur la bouteille et laissez le shampooing pendant la durée recommandée pour éviter de trop déposer la couleur.

5. Ayez une alimentation équilibrée

Ce que vous mangez peut en fait avoir un impact significatif sur la santé de vos cheveux. Une alimentation équilibrée riche en vitamines, minéraux et protéines peut aider à favoriser une croissance saine des cheveux et à renforcer vos cheveux de l’intérieur. Incluez des aliments comme les légumes-feuilles, les noix, les graines et les protéines maigres dans votre alimentation pour fournir à vos cheveux les nutriments dont ils ont besoin pour devenir forts et en bonne santé.

Conclusion

Fixer les cheveux décolorés et sur-traités peut être un défi, mais ce n’est pas impossible. Avec les soins et l’attention appropriés, vous pouvez restaurer la santé de vos cheveux et obtenir une crinière douce, brillante et gérable. N’oubliez pas d’utiliser un traitement revitalisant en profondeur, d’éviter les outils de coiffage à chaud, de couper vos pointes régulièrement, d’utiliser un shampooing qui dépose la couleur et d’avoir une alimentation équilibrée pour donner à vos cheveux les meilleures chances de récupérer. En suivant ces conseils, vous pouvez dire adieu aux cheveux abîmés et cassants et bonjour à une crinière saine et éclatante.

