5 conseils pour réduire le stress lié à l’argent, d’un expert en patrimoine comportemental

En l’honneur de Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, CNBC Make It a parlé à un expert financier ayant une formation en psychologie sur la façon dont on peut maintenir une santé mentale positive même avec une dette étudiante.

En août, plus de la moitié des emprunteurs interrogés ont déclaré qu’ils seraient obligés de choisir entre rembourser leur prêt et acheter des produits d’épicerie ou payer un loyer, selon une enquête réalisée par Karma de crédit .

Voici cinq façons que Clarke recommande de minimiser le stress que vous ressentez à propos des remboursements de votre prêt étudiant.

Identifiez exactement ce qui vous cause du stress : Demandez-vous ce qui vous stresse spécifiquement à propos de vos prêts étudiants, dit Clarke. Cela peut aller du montant des paiements au temps qu’il vous faudra pour rembourser la totalité de votre dette. Aller à la racine du problème est une première étape nécessaire avant de pouvoir avancer, ajoute-t-il. Connaissez vos mécanismes d’adaptation : « Comprenez quelles techniques vous utilisez pour réduire votre stress », explique Clarke. Quelques pratiques que vous pouvez ajouter à votre liste sont les promenades, le bénévolat et l’expression de votre gratitude pour ce que vous avez. Tournez-vous vers vos mécanismes d’adaptation lorsque vous vous sentez dépassé, suggère-t-il. Fixez-vous des attentes réalistes : Fixez-vous un délai raisonnable pour rembourser vos prêts étudiants, explique Clarke. « Trouvez ce qui est réaliste en vous basant sur [your] capacité financière, et soyez d’accord avec cela », note-t-il. Créez un plan de dépenses : Suivez vos habitudes de dépenses pour avoir une meilleure idée de ce que vous pouvez réduire pour économiser plus d’argent, suggère Clarke. Il peut être utile d’obtenir une application ou de rejoindre un programme qui peut vous aider dans votre planification financière. Dans votre plan, incluez un budget pour un système de récompense et vos éléments non négociables qui, vous le savez, augmenteront votre bonheur, dit-il. Pensez à vous lancer dans une activité secondaire : « S’il y a des choses que vous pouvez faire en parallèle, alors c’est quelque chose que vous devriez examiner », déclare Clarke. Il recommande de choisir une activité secondaire en faisant quelque chose que vous aimez vraiment afin d’avoir plus de chances de vous y tenir.

Que pouvez-vous faire si vous êtes au chômage ou sous-employé ?

Si vous n’êtes pas en mesure de payer vos mensualités de prêt, envisagez de demander un plan de remboursement basé sur le revenu. Le Économiser sur un plan Valuable Education peut réduire considérablement votre paiement mensuel.

De plus, Clarke suggère de puiser dans un système religieux pour vous encourager, de vous entourer de personnes de soutien qui peuvent vous aider à améliorer votre santé émotionnelle et de rechercher des ressources financières qui peuvent vous aider.

À tous ceux qui recommencent à rembourser leurs prêts étudiants et aux emprunteurs qui paieront pour la première fois leurs prêts étudiants, Clarke recommande d’être patient et compatissant envers vous-même.

« Donnez-vous de la grâce car nous pouvons être très durs avec nous-mêmes », dit-il. « Réajuster, ou ajuster, n’est pas un travail facile. Parfois, cela ne fait pas du bien, mais cela fait partie du processus. »

