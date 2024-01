5 conseils pour prendre les meilleures photos de la lune avec votre iPhone

Nous l’avons tous fait.

Une nuit, vous apercevez la lune et découvrez qu’elle est basse dans le ciel, pleine et lumineuse. Mais lorsque vous la prenez en photo, elle ne reflète pas la belle planète que vous voyez visuellement. Cela ressemble à une image granuleuse que vous ne publieriez jamais sur les réseaux sociaux.

Eh bien, ne vous inquiétez pas, car tout est sur le point de changer ! À partir de maintenant, vous prendrez des photos incroyables de la lune !

Regardez la vidéo ci-dessus pour un didacticiel étape par étape avant la « Wolf Moon » de janvier.

Voici une liste complète des conseils, astuces et bonnes pratiques lorsque vous cherchez à prendre des photos du ciel.

1 : Prenez vos photos au crépuscule ou à l’aube

Peut-être avez-vous entendu la chanson de JVKE, « Golden Hour » – eh bien, jouez cette chanson pendant que vous admirez l’heure d’or, qui d’ailleurs est magnifique ici en Floride la plupart des soirs ! Attrapez l’heure d’or l’heure après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil. Si vous le remarquez, la lumière est beaucoup plus douce et il est plus facile pour votre appareil photo de capturer la photo parfaite. C’est quand tu veux remplir cette pellicule avec des photos de la lune, et choisissez votre préférée ! L’heure dorée aide votre téléphone à avoir beaucoup moins de contraste, ce qui permet d’obtenir une meilleure prise de vue.

2 : La surexposition tue la photo ; sous-exposez-la plutôt !

En règle générale, vous souhaitez utiliser les paramètres ISO les plus bas, car ici en Floride et dans d’autres régions du pays, la lune rayonne si brillamment dans le ciel nocturne !

Si vous n’utilisez pas d’application (telle que Caméra NightCap), vous pouvez toujours ajuster vous-même vos paramètres d’exposition. En tirant sur la lune, viser des expositions plus longues. Plus votre vitesse d’obturation est longue, plus vous pourrez capturer de lumière.

3. Utilisez un trépied pour votre téléphone

La lune se déplace à une vitesse plus rapide que la dernière fois que vous avez reçu une lourde contravention pour excès de vitesse… ouf, c’est rapide ! Cela signifie qu’il peut être assez difficile à capturer si vous ne restez pas stable ! Gardez à l’esprit que la trajectoire et le mouvement de la lune peuvent affecter la prise de vue. Il existe de meilleurs moments de la journée que d’autres pour photographier la lune, et tout dépend de la météo. Si le temps est nuageux, pluvieux ou même trop lumineux, la lune peut être plus difficile à capturer. Quand nous sommes allés tourner, c’était une journée absolument magnifique !

Un trépied vous donnera également cette position définie et vous capturerez la photo parfaite ! Lorsque mon producteur Web et moi sommes allés prendre la photo, nous avons veillé à fixez l’appareil photo sur le trépied et elle a utilisé son minuteur, que l’on trouve sur une montre ou un téléphone, pour prendre la photo.

Aussi, si vous avez une paire de jumelles qui traînent, nous avons essayé de placer votre appareil photo près des objectifs ! C’est idéal pour une photo agrandie si vous pouvez faire faire la mise au point aux jumelles avec l’appareil photo. Nous avons essayé, mais ma main n’était pas assez stable. Je n’ai pas pu me concentrer, mais si vous le pouvez, partagez votre photo avec moi !

4. Paramètres du téléphone

Avant de sortir et de prendre un million de photos de la lune, assurez-vous de tester différents paramètres sur votre téléphone et jouez avec l’exposition. Il existe une multitude de niveaux d’exposition et nous en avons essayé plusieurs. La meilleure partie est que lorsque vous atteignez le bon niveau d’exposition en fonction de la météo, la mise au point sera très évidente.

5. Éteignez ce flash !

Un flash sur un appareil photo est superbe lorsque vous êtes en ville avec des amis ou que vous posez pour cette photo de famille d’Olan Mills, car vous êtes proche de l’appareil photo ! Si vous êtes loin de l’appareil photo, à des milliers et des milliers de kilomètres – d’où la lune – coupez ce flash.

N’oubliez pas la règle la plus importante : amusez-vous ! Envoyez-nous vos photos de la lune sur SnapJAX ! Regardez la vidéo ci-dessous pendant que nous expliquons comment télécharger vos photos.