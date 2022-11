5 conseils pour faire de votre espace d’entraînement à domicile un espace que vous utiliserez réellement

Il est difficile de se mettre d’humeur à faire de l’exercice lorsque le canapé vous appelle à quelques mètres à peine. Et une fois que vous sortez votre téléphone pour afficher une vidéo d’entraînement, cela peut ne prendre que quelques secondes avant d’effacer votre boîte de réception ou d’être aspiré dans le TIC Tac annuler. Qui a besoin d’exercice, de toute façon?

Eh bien, nous le faisons tous sous une forme ou sous une autre. Maintenir environ 30 minutes d’activité physique quotidienne (et éventuellement double si vous restez assis toute la journée au travail) est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé, en plus de dormir et de maintenir une alimentation équilibrée. Exercice régulier peut aider à prévenir les maladies, vous empêcher de développer des problèmes de santé chroniques comme le diabète et cardiopathieet simultanément aider booster votre humeur et sentiment de bien-être.

Mais les gymnases coûtent de l’argent, et trouver la motivation pour faire de l’exercice dans le même espace où vous mangez, dormez et vous détendez peut être difficile. Pour repenser la façon dont vous vous entraînez à la maison, quelques ajustements ou ajouts simples peuvent être nécessaires pour rendre votre routine plus agréable – quelque chose que vous voudrez revenir encore et encore, sans distractions.

Voici quelques conseils simples et rapides pour vous éviter de vous asseoir sur le canapé et sur le sol de votre salon.

1. Laissez votre équipement d’exercice préféré bien en vue



Dérouler mon tapis de yoga taché et turquoise a conditionné mon cerveau à savoir quand il est « temps de faire de l’exercice ». Pour que ce soit une priorité, je le garde bien en vue, sous ma table. A la seconde où c’est plat et prêt pour l’action, je dois commencer la routine.

Parce que le temps est essentiel pour surfer sur la vague de motivation une fois que vous avez l’idée de commencer à faire de l’exercice, il est important d’en tirer le meilleur parti avec un équipement d’exercice que vous utiliserez réellement – et que vous prendre plaisir utilisant. Pour moi, c’est un rouleau ab et une vieille paire de gants de boxe. Je les retirerai juste au cas où j’aurais envie de les jeter dans le mélange de routine d’exercice. Parfois je le fais, et parfois je ne le fais pas, mais il y a vraiment quelque chose à avoir quelque chose en vue, en tête.

Autre conseil : Ne vous embêtez pas avec du matériel que vous n’aimez pas utiliser. Je n’aime pas soulever des poids ou courir sur un tapis roulant, donc je ne prends même pas la peine d’essayer d’intégrer cela dans ma routine d’exercices à la maison. Garder les choses fraîches et agréables est la clé d’une vie équilibrée et active, même si vous n’êtes actif que quelques minutes à la fois.

2. Habillez-vous pour ne pas transpirer

C’est assez simple, mais une fois que vous vous êtes engagé à faire un certain nombre de minutes d’exercice, mettez vos vêtements de sport ou quoi que ce soit de votre “équipement d’exercice”. Quelques sondages auprès des amateurs de gym ont suggéré que le simple fait de se glisser dans un équipement d’entraînement peut fournir la motivation parfois nécessaire pour vous faire transpirer.

Pour surfer sur cette vague, bougez juste après avoir enfilé vos vêtements d’entraînement. Essayez de ne pas rester allongé, de prendre un appel téléphonique, de commencer à trier vos vêtements ou de commencer toute autre activité qui n’est pas de l’exercice. Cela peut nourrir un sentiment de procrastination et éroder l’équilibre prudent qui doit être géré dans l’espace de la maison en tant qu’espace d’exercice.

Le moment où vous enlevez vos vêtements d’entraînement une fois que vous avez terminé, cependant, c’est à vous de décider. Nous ne jugerons pas.

3. Créez l’ambiance

Alors que les bougies ont été le sujet de débat en ce qui concerne la santé de leurs fumées, peu de choses ont été aussi disponibles et efficaces que de créer l’ambiance d’une pièce. (Pour plus de sécurité, pensez à allumer une bougie dans un pièce bien aérée ou tailler la mèchepar Healthline.) Si vous vous installez dans une routine de yoga, une séance d’entraînement de Pilates ou toute autre chose que vous aimeriez pimenter avec la bonne ambiance, allumez une bougie avant votre routine d’exercice – ou comme récompense de refroidissement – – peut vraiment changer l’énergie de la pièce.

Une autre tactique pour changer l’humeur consiste à organiser des playlists musicales spécifiques pour vos entraînements. Choisissez des listes de lecture dont vous savez qu’elles vous gonflent ou modifiez votre espace de tête pour être en phase avec votre corps, puis lâchez-vous. Être sélectif sur vos morceaux peut aussi être utile pour dormir.

4. Écoutez un podcast ou une émission de télévision riche en dialogues

Je suis snob de films et accro aux dialogues. Ainsi, lorsque je ne suis absolument pas d’humeur à faire de l’exercice, ou à l’un des éléments de « pleine conscience » ou « présent » que cela peut apporter, j’allume un podcast ou une sitcom préféré avec un dialogue constant et facile à suivre pour me guider. l’entraînement. Alors que certains se sont opposés à regarder la télévision pendant l’exercice (et les possibilités de blessures que cela pourrait entraîner), écouter une émission pourrait vous apporter du plaisir et rendre l’expérience d’entraînement généralement plus agréable.

Pour cette raison, je suis extrêmement précis sur les émissions de télévision ou les podcasts que je joue : je ne mettrai aucune partie d’un film que je n’ai pas déjà vu ou d’une émission que je suis vraiment hâte de regarder. J’éviterai tout ce qui éloignera mes yeux de la tâche à accomplir. Le flux d’esprit et de mots est la clé. Apple a également puisé dans les personnes ayant cette préférence, avec le Série Time to Walk.

5. N’oubliez pas que « fait vaut mieux que parfait »

Parfois, vous pouvez tout faire pour configurer votre espace d’exercice et entrer dans l’espace de tête pour un entraînement, et votre corps ou votre esprit ne s’y conformera tout simplement pas. C’est bon. Se dénigrer à plusieurs reprises apportera une connexion négative à votre espace d’entraînement / à la maison. Même 10 minutes d’étirements ou une séance de sauts d’obstacles de cinq minutes dans le salon font travailler vos muscles et augmentent votre rythme cardiaque. Votre corps vous remerciera pour cet effort, et vous aurez toujours une autre opportunité demain ou la semaine prochaine.

