5 conseils pour économiser de l’argent sur les dépenses de divertissement en tant qu’étudiant

La première étape pour établir un budget est de déterminer ce qu’il contient. Faites des listes de dépenses prévues et nécessaires, telles que les paiements de loyer, les paiements de voiture, l’épicerie, les frais de scolarité, etc.

La budgétisation est l’un des outils les plus utiles dans l’arsenal de toute personne fiscalement responsable. Faire et tenir un budget aide à suivre les dépenses et, lorsqu’il est fait correctement, peut être utilisé pour planifier l’épargne, le remboursement de la dette, et plus encore.

Et en tant qu’étudiants, nous avons peu d’argent comme ça ! Ce qui ne fait qu’empirer les choses. En moyenne, les personnes de moins de 25 ans gagnent 2 500 $ par mois et dépensent 1 730 $ sur le logement, la nourriture, les vêtements et les transports, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur les 770 $ qui restent, plus de 100 $ sont dépensés en divertissement. C’est une part importante du budget discrétionnaire mensuel. Heureusement, il existe des moyens de réduire l’argent que nous dépensons tout en s’amusant !

« Lorsque le streaming a commencé, c’était un excellent moyen pour les gens de réduire leur facture de câble. C’était une excellente alternative pour les personnes qui ne regardaient pas le câble », a déclaré Catie Hogan, conseillère financière pour jeunes adultes et planificatrice financière associée chez Element Financial. Grouper. « Mais lentement mais sûrement, nous avons peut-être coupé le câble, mais nous avons tout remplacé par un million d’abonnements et nous n’économisons pas d’argent. »

Et cela contribue à un problème plus important – la fatigue du streaming. Il y a tellement d’options maintenant, avec Peacock et Paramount+ et tous les autres services de streaming, après le standard 5 de Prime, Netflix, Hulu, HBO Max et Disney+. Avec tous ces choix, choisir dans quoi vous allez dépenser votre argent est épuisant.

Toutes ces dépenses s’additionnent rapidement. Voici juste un exemple : j’ai trois colocataires et depuis un mois que je vis ensemble, nous avons réalisé que nous payons tous les quatre un abonnement Netflix, alors que nous n’avons qu’un seul téléviseur. Non seulement cela, mais nous avons quatre comptes Prime, trois comptes Hulu, deux HBO Max et un Disney +. Au total, en tant qu’appartement, nous payons plus de 1 500 $ par an pour les seuls services de streaming !

Personnellement, je ne suis pas du genre à dépenser des centaines de dollars par mois en parfums, vêtements ou maquillage. Là où mon argent disparaît, ce sont les frais de divertissement. J’aime aller au cinéma, aux matchs de baseball et aux événements théâtraux en direct. Je m’abonne aux joueurs sur Twitch, je joue à des jeux vidéo pendant mon temps libre et je lis un livre tous les soirs avant de me coucher. J’irai à des concerts occasionnels avec mes amis, et j’adore rester pour regarder quelque chose sur Disney+ quand je n’ai pas envie de sortir.

« Je ne garde pas de budget, mais je garde une trace de mes dépenses », a déclaré Colin Toth, un étudiant diplômé en recherche marketing à l’Université du Texas Arlington. « J’étais dans un cours de finances personnelles, et ils ont mis l’accent sur le suivi de vos dépenses et la connaissance des données. »

Si vous n’êtes pas prêt à franchir le pas complet pour établir un budget, c’est très bien ! La budgétisation peut être une tâche ardue, bien qu’elle soit nécessaire pour la sécurité financière à l’approche de l’âge adulte. Une version à plus petite échelle consiste à déterminer toutes les dépenses de divertissement et à identifier ce que vous payez et ce que vous n’utilisez pas. Si vous savez exactement combien vous payez chaque mois, il est beaucoup plus facile de planifier ces dépenses et de les intégrer à vos paiements mensuels et de supprimer tout ce qui est inutile.

2. Identifiez toutes les dépenses de divertissement et ce que vous payez et que vous n’utilisez pas.

Et aux fins de la budgétisation, supposons que vous les payez chaque mois. Peut-être qu’il n’y a pas de concert, de comédie musicale ou de film en direct auquel vous allez ce mois-ci. Peut-être que le prochain jeu vidéo auquel vous voulez jouer ou le prochain livre que vous voulez lire ne sortira pas avant le mois prochain. Mais si vous prévoyez de dépenser cet argent tous les mois, vous êtes prêt pour cela, plutôt que d’avoir à contourner le problème lorsqu’il y en a un.

J’ai des amis qui ne se sont pas rendu compte qu’ils payaient pour deux abonnements musicaux différents et des amis qui paient pour les services de streaming qu’ils utilisent pour une émission. J’ai des amis qui paient des abonnements au cinéma et des billets de concert pour demander à quelqu’un d’autre s’ils veulent y aller parce qu’ils n’ont pas le temps ou ne veulent pas y aller. Ma première année, j’avais des billets de saison pour les matchs de football et de basket-ball à mon université et je les ai tous vendus sauf 4 parce que je n’avais pas envie d’y aller. C’est tellement d’argent inutilement dépensé !

« En tant qu’étudiant, pensez aux émissions que vous regardez le plus souvent et aux plateformes qui en proposent », a déclaré Landers. « Évaluez ce que vous utilisez le plus et dépensez votre argent pour cela. »

Une fois que vous avez identifié le divertissement pour lequel vous dépensez de l’argent, il devient plus facile de réduire ces coûts. Choisissez un service de musique, que ce soit Spotify, Amazon Music, Apple Music, quel qu’il soit. Envisagez d’acheter des billets individuels au lieu d’un abonnement de saison si vous n’allez pas à chaque match ou à chaque spectacle. Utilisez-vous Netflix pour « Seinfeld » ou « The Office » et rien d’autre ? Pensez à annuler l’abonnement et à économiser pour un coffret ou une copie numérique à la place. « Il est très facile de perdre de vue ce pour quoi nous dépensons de l’argent », a déclaré Hogan. « Faites un inventaire tous les six mois à un an. Déterminez les abonnements que vous utilisez et ceux que vous n’utilisez pas vraiment. »

La connaissance, c’est le pouvoir, et si vous savez ce que vous dépensez, vous pouvez limiter ce que vous dépensez.

3. Recherchez des exclusivités pour les étudiants, des remises et des méthodes non conventionnelles pour économiser.

Tout le monde sait que les étudiants ont tendance à n’avoir pas d’argent. Ainsi, souvent, les cadres supérieurs de l’entreprise ont pitié de nous et ne nous font pas payer le même bras et la même jambe qu’ils facturent à nos homologues adultes. Personnellement, je sais que mon université offre des réductions sur Hulu et HBO Max, et Xfinity gratuit à ceux qui vivent sur le campus.

Mes amis et moi adorons aller au cinéma, et le mois dernier, nous sommes allés voir 7 films différents dans notre cinéma préféré. Si nous avions payé des billets à chaque fois, nous aurions dépensé au moins 125 $ chacun, avant le stationnement, le pop-corn et toutes les autres dépenses.

Mais nous n’avons pas dépensé autant. Pourquoi? Nous nous sommes tous inscrits sur la liste A de l’AMC. Pour 25 $ par mois, nous pouvons voir jusqu’à 12 films, et IMAX, 3D, tous les types sont inclus. Une fois qu’on a vu 2 films, c’est payé. TELLEMENT ça vaut le coup.

Recherchez ces types de remises, et en particulier les remises pour l’éducation ou les étudiants, qui permettent souvent d’économiser plus de la moitié du coût du service. Recherchez des offres groupées, comme celle de Hulu, Disney+ et ESPN+. « Le premier service que j’ai obtenu était Hulu avec Spotify », a déclaré Landers. « Profitez des forfaits et d’être étudiant et obtenez ces réductions. »

Envisagez d’utiliser un service avec des publicités plutôt que sans pour économiser quelques dollars. Trouvez des abonnements ou des forfaits d’abonnement qui peuvent vous faire économiser de l’argent sur les choses que vous faites tout le temps. Les forfaits téléphoniques qui incluent des services de streaming ou de musique sont un autre moyen d’économiser : si vous payez pour un téléphone portable, vous pouvez probablement passer à un forfait qui inclut Netflix, Disney+, Apple Music ou toute une série d’autres services pour beaucoup moins que ce que vous coûterait le paiement de chacune de ces choses individuellement.

De petites choses comme celle-ci peuvent vous faire économiser beaucoup d’argent. Les méthodes non conventionnelles sont vos meilleures amies, et les remises sont partout si vous êtes prêt à regarder !

4. Allez à la bibliothèque !

C’est peut-être mon conseil préféré – et le plus important – de la liste. La meilleure remise au monde est à 100 %. Allez à la bibliothèque, c’est gratuit ! En tant qu’étudiant fauché, rien de mieux que de ne pas avoir à payer pour quelque chose.

« Je dois admettre que je n’ai pas utilisé de bibliothèque depuis longtemps. Il y a certainement un stigmate selon lequel c’est quelque chose que vous faites quand vous êtes enfant », a déclaré Toth. « Je suppose que je pense toujours à ça de cette façon. C’est difficile de le voir comme une ressource pour quelqu’un de mon âge. »