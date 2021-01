La grippe aviaire, également appelée grippe aviaire, est un double coup dur pour les pays qui mènent déjà leur plus grande bataille contre Covid-19. Encore une fois, le signe et les symptômes sont liés au système respiratoire uniquement avec la fièvre. Comme il n’y a pas beaucoup de clarté sur ses complications et autres problèmes auxquels les patients peuvent faire face, il n’y a pas une seule façon de gérer cette situation.

Selon les données disponibles et en règle générale, la force Ayurveda des maladies peut être réduite par une bonne immunité. Ainsi, la meilleure façon de vous protéger de tout type de maladie est de renforcer votre immunité et de suivre un mode de vie sain qui peut aller au-delà de l’adoption de bonnes habitudes alimentaires. La routine quotidienne, le réveil tôt le matin et le sommeil à l’heure font également partie d’un mode de vie sain.

Avec le travail à domicile en place, les gens ont tendance à travailler pendant la nuit, ce qui perturbe le cycle de sommeil. De tels modes de vie affectent notre immunité et divers «doshas» du corps, explique le Dr Pooja Kohli.

« Donc, tout d’abord, nous devons tous suivre un mode de vie sain qui comprend un repas sain à l’heure, un sommeil profond, de l’exercice quotidien et de la méditation, offrant de la nourriture pour notre esprit et notre âme », déclare Kohli, vice-président de l’Ayurveda Croissance à NirogStreet.

Pour garder votre système immunitaire en forme et renforcer le mécanisme de combat du corps, elle suggère ces conseils simples mais percutants à suivre.

Donnez cette touche supplémentaire aux herbes: Vous pouvez ajouter quelques herbes comme le gingembre, l’ail et le curcuma dans votre alimentation quotidienne pour éviter les infections de la grippe aviaire. Ces herbes donnent de la force au corps pour se défendre et protègent également notre corps contre l’infection.

Nasya pour garder votre système respiratoire en forme: Chaque matin, mettre deux à quatre gouttes de queue d’Anu dans chaque narine donnera de la force au système respiratoire, cette thérapie est connue sous le nom de Nasya. Cela aide également à éliminer les polluants ou les corps étrangers de la cavité nasale et les empêche de traverser la voie nasale.

Éliminez les toxines avec la thérapie d’extraction d’huile, les gargarismes et l’inhalation de vapeur: L’une des autres thérapies importantes est la thérapie d’extraction d’huile, elle peut être effectuée en tenant de l’huile tiède dans la bouche pendant quelques secondes, puis en se gargarisant avec de l’eau tiède avec une pincée de sel et de curcuma avec l’inhalation de vapeur. La thérapie par extraction d’huile, les gargarismes et l’inhalation de vapeur aident à éliminer les toxines et à renforcer l’immunité de la personne.

Commencez votre matinée avec une cuillère de Chyawanprash: Un autre ajout important dans la vie quotidienne est Chyawanprash. Chaque matin, pendant le petit-déjeuner, prendre une cuillère de Chyawanprash aide à renforcer l’immunité et renforce le système respiratoire.

Lait d’or: Avant de dormir, prendre du lait doré (lait avec du sucre et une pincée de curcuma) est l’un des meilleurs remèdes pour se débarrasser des symptômes comme la fièvre, le rhume et le nez qui coule, etc.