Les enfants ont besoin de beaucoup d’énergie à mesure qu’ils grandissent. Les légumes sont faibles en calories et remplis de fibres qui prennent beaucoup de temps à digérer. Contrairement au lait ou aux céréales, les légumes n’ont pas bon goût sans condiments ajoutés. Un enfant est génétiquement prédisposé aux aliments qui lui fournissent une énergie instantanée et rejettent ainsi instinctivement les légumes et favorisent les sucreries.

Cependant, les légumes contiennent des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels, ce qui facilite la croissance de l’enfant et le protège des maladies graves. Le défi est de les amener à aimer les légumes.

1. Encouragez les enfants

Les parents doivent expliquer à leurs enfants les avantages nutritionnels des légumes exposés. En outre, les enfants apprennent le comportement social et la conduite en imitant les adultes dans leur vie. Par conséquent, les parents devraient encourager leurs enfants à essayer les légumes en mangeant les légumes-feuilles avant eux.

2. Pimentez-le

Comme les enfants sont des mangeurs difficiles, une assiette de carottes, d’oignons, de laitue, de concombre et de tomates fraîchement hachés, avec du jus de citron et un peu de sel, leur sera appétissante et aura bon goût. De plus, plutôt que d’offrir des légumes bouillis nature, les parents peuvent servir à leurs enfants des légumes et des hamburgers faits maison pour les habituer aux parties de la plante comestibles.

3. Faites de la régularité

Les parents devraient faire des plats de légumes une présence régulière pendant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cela aidera les enfants à accepter les légumes comme une partie régulière de leur alimentation et les encouragera à développer le goût de ces préparations.

4. Suscitez leur intérêt

Faire cuire des plats végétariens avant les enfants est une excellente idée pour piquer leurs curiosités. Les enfants sont instinctivement curieux et toujours prêts à apprendre de nouvelles choses. En leur expliquant la recette, les épices utilisées stimuleront leur imagination et aussi leur appétit.

5. Soyez patient

Beaucoup d’entre nous n’aimaient pas les légumes quand ils étaient enfants et préféraient les aliments sucrés comme les gâteaux, les pâtisseries, les boissons gazeuses, les bonbons et les croustilles au four. Ce n’est que lorsque nous avons grandi et que nous avons réalisé les bienfaits des légumes pour la santé que nous les avons volontairement intégrés à notre alimentation. Les enfants passeront également par le même processus et développeront éventuellement des goûts similaires.