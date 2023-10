Alors que les familles se préparent à ce que les enfants partent à la chasse aux bonbons, CBS News a rassemblé des conseils d’experts sur la façon de rester en sécurité.

Qu’y a-t-il de plus effrayant que les fantômes et les goules à Halloween ? Se blesser en essayant de profiter des vacances.

Alors que les familles se préparent à accueillir leurs enfants à la fête, nous avons recueilli des conseils d’experts sur la façon de rester en sécurité.

“Les enfants adorent la magie d’Halloween, mais les costumes et la sécurité routière sont essentiels pour les friandises”, a déclaré Jennifer Schallmoser, spécialiste des relations avec les médias au Conseil national de sécurité, dans un courrier électronique à CBS News.

Voici 5 conseils pour que votre soirée soit un régal :

1. Associez-vous ou faites un plan

Un adulte doit accompagner les jeunes enfants lors de la fête, et si un enfant plus âgé y va seul ou avec des amis, il est important d’élaborer un plan. Voici ce que Schallmoser suggère :

Passez en revue un itinéraire avec des zones familières et bien éclairées.

Choisissez une heure précise à laquelle ils doivent rentrer chez eux.

Rappelez-leur de ne jamais entrer dans la maison ou la voiture d’un étranger.

2. Choisissez des costumes exempts de risques pour la sécurité

Un Halloween en toute sécurité nécessite des costumes sûrs.

La Food and Drug Administration des États-Unis recommande d’acheter uniquement des costumes étiquetés ignifugé ou fabriqués avec des tissus ignifuges tels que le polyester ou le nylon. Et pour éviter de trébucher, assurez-vous que les costumes ne soient pas trop longs.

Pour conserver une bonne vision et éviter les risques de blessures aux yeux, évitez les lentilles de couleur décoratives et optez pour du maquillage ou des chapeaux plutôt que des masques. Assurez-vous de tester tout maquillage à l’avance pour éviter les irritations cutanées, conseille la FDA. Vous pouvez également vérifier le Liste des additifs colorants de la FDA pour vous assurer que les couleurs de vos produits sont autorisées dans les cosmétiques.

Pour prévenir davantage les irritations de la peau et des yeux, retirez tout le maquillage avant de vous coucher, ajoute Schallmoser.

3. Ajoutez un peu de visibilité

Non seulement votre costume ne doit pas vous blesser, mais il doit également être équipé pour avertir les conducteurs de ne pas vous blesser également. Cela peut être fait en ajoutant du ruban réfléchissant aux costumes et aux sacs, explique Schallmoser. Vous pouvez également utiliser des bâtons lumineux pour ajouter un éclairage supplémentaire lors des nuits sombres.

“Les enfants sont deux fois plus susceptibles d’être heurtés par une voiture et tués à Halloween que n’importe quel autre jour de l’année”, explique Schallmoser. « Le manque de visibilité dû au faible éclairage la nuit joue également un rôle dans ces incidents. »

4. Attention à la consommation de bonbons

Dites aux enfants de ne pas manger de bonbons jusqu’à leur retour à la maison, explique Schallmoser. Cela peut les aider à éviter les allergies alimentaires ou d’autres risques.

Pour réduire la tentation, la FDA suggère de manger une collation avant de partir. Il conseille également d’inspecter toutes les friandises collectées à la maison et de jeter tout ce qui présente « des signes de falsification, comme une apparence ou une décoloration inhabituelle, de minuscules trous d’épingle ou des déchirures dans les emballages ».

5. Soyez prudent au volant

Les parents et autres adultes peuvent également contribuer à rendre les vacances sécuritaires pour tous en étant extrêmement prudents sur la route.

En plus de faire attention aux enfants dans la rue, Schallmoser recommande d’être prudent lorsque l’on entre et sort des allées et des ruelles, et elle décourage les nouveaux conducteurs inexpérimentés de conduire à l’Halloween.