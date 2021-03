Sentez l’arôme frais et relaxant de votre placard en plaçant le mélange d’huiles essentielles de lavande, de géranium et de basilic. Ils rafraîchissent votre garde-robe et la gardent légère et aromatique au quotidien.

