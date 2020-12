Au milieu d’une pandémie, certains ont dû se serrer la ceinture. D’autres, respectant les règles de distanciation sociale, peuvent célébrer Noël à la maison pour la première fois ou pour la première fois depuis très longtemps. Mais cela ne veut pas dire que tout Holly Jolly est perdu.

Entrez Benjamin Bradley, la star de « Holiday Home Makeover with Mr. Christmas » de Netflix, qui a fait ses débuts en novembre. Sur quatre épisodes tournés en 2019, Bradley, alias M. Christmas, vient à la rescousse de familles aux prises avec des dilemmes de décoration. Certains de ses conseils impliquent de simples objets artisanaux fabriqués à partir d’articles peu coûteux, comme des ornements faits maison et des décorations à la menthe poivrée.

Maintenant, alors que nous entrons dans le vif de la saison de Noël, il partage plus de perspicacité et d’idées avec USA TODAY. Lisez sur Dasher, Dancer, Prudent, Vixen, Comet, Frugal, Donner et Blitzen pour des idées de décoration économiques.

1. N’essayez pas de décorer tous les coins et recoins

Concentrez-vous sur quelques zones de votre maison et n’essayez pas de tout toucher avec l’esprit de Noël, suggère Bradley.

« Il n’est pas nécessaire qu’un film Hallmark prenne vie », assure-t-il. Un domaine d’intérêt devrait être l’arbre de Noël, dit-il. Un autre pourrait être une bibliothèque, une cheminée ou un comptoir de cuisine.

«Faites simplement les choses un peu en abondance dans ces deux endroits», conseille-t-il.

Une approche similaire peut être adoptée avec la nourriture et les boissons servies. «Choisissez un cocktail», dit Bradley, offrant un exemple de champagne avec une touche de grenade comme option festive.

2. Réimaginez les décorations que vous possédez déjà

Voyez-vous ce que je vois? Oui, une nouvelle utilisation pour cette guirlande et le signe «Noel».

« Cette année en particulier, ne sortez pas et ne dépensez pas d’argent pour de nouvelles choses », déclare Bradley. Il suggère de faire le point sur ce que vous possédez déjà en le retirant pour examen. Ensuite, évaluez ce que vous avez et réfléchissez de manière créative à d’autres endroits où il pourrait aller, ce qui donne un nouveau look.

Une autre astuce est de rendre les objets de tous les jours plus festifs. Ajoutez un arc ou un ruban aux bougeoirs ou enveloppez des tableaux déjà suspendus dans un emballage cadeau saisonnier comme solution rentable pour l’art mural.

3. Les pièces de déclaration ne doivent pas nécessairement être chères

Bradley souligne que les magasins à un dollar sont parfaits pour trouver des ornements, des fleurs artificielles et des cannes de bonbon.

«Il n’y a rien de plus emblématique et qui dit Noël plus qu’une canne à sucre», dit-il. Empilez-les dans des bocaux en verre ornés de houx, suggère-t-il. Vous avez un joli bol ou un panier qui traîne? Remplissez-le d’ornements rouges et de brins verts pour «faire une déclaration merveilleuse».

En outre, les menthe poivrée peuvent être collées à chaud les unes aux autres pour créer une guirlande peu coûteuse. Et, les œillets blancs et les canneberges ramassés à l’épicerie locale peuvent créer une pièce maîtresse hivernale.

4. Oh, quel plaisir de bricoler

Les ornements peuvent être fabriqués à la maison pour l’arbre ou en option pour des cadeaux abordables. Bradley mentionne une pâte à base de cannelle et de compote de pommes, qui peut être roulée et façonnée à l’aide d’emporte-pièces.

«Il est magnifiquement parfumé, donc vous obtenez une belle décoration, ainsi que le parfum des vacances», dit-il.

Sur «Relooking de maison de vacances avec M. Noël», Bradley explique comment fabriquer un ornement en pâte à sel, qui peut être utilisé pour conserver les empreintes de mains ou de pattes pour de nombreux Noël à venir.

5. Allez à la recherche de nourriture dans un pays des merveilles hivernal

Votre environnement peut offrir un décor à bon marché. Bradley suggère de visiter les lots d’arbres locaux et de demander les fonds d’arbres jetés.

«La plupart des endroits vous les donneront gratuitement», dit-il. Ils peuvent être transformés en guirlandes et couronnes.

Bradley, un amoureux des pommes de pin, les ramasse dans Central Park et les incorpore dans des motifs tels que des guirlandes décoratives. Les pommes de pin peuvent également remplir un bol ou être transformées en ornements. Assurez-vous simplement de les éliminer. «Vous pouvez simplement les mettre dans votre four pendant environ 2 heures à 200 degrés, et cela les débogue», dit-il.

