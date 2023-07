5 confrontations de temps à encercler sur votre calendrier – Shaw Local

Alors que l’IHSA publie les horaires de football des lycées pour la saison 2023, voici un premier aperçu de cinq affrontements intrigants qui attendent les fans de la région du Times cet automne.

Semaine 2 : Streator à Ottawa

Le premier jour de septembre, les Pirates et les Bulldogs se rencontreront pour la 99e fois dans la troisième plus ancienne rivalité de football au lycée de l’État, une datant de 1894. Les Pirates mènent la série de tous les temps 59-38-1 et arrivent après une victoire 42-14 la saison dernière à Streator, mais finalement convaincante, la nuit où les Bulldogs ont rebaptisé leur installation de football après la légende de la NFL, Doug Dieken.

Alors que l’histoire et la rivalité font toujours de ce match un gros match, la façon dont les dernières saisons se sont déroulées et la façon dont les calendriers s’empilent pour les deux programmes en font un match presque incontournable pour Streator et les espoirs des séries éliminatoires d’Ottawa.

Semaine 4 : Elmwood Park à Seneca

Au revoir, Alliance de Football de la Vallée Vermillon. Bonjour, Chicagoland Prairie Football League.

Après une saison régulière invaincue et le championnat de la division Vermilion Valley North, les Fighting Irish enchaîneront trois matchs contre d’anciens ennemis de la conférence (Wilmington lors de la semaine 1, Lisle lors de la semaine 2 et Westmont lors de la semaine 3 lors du match d’ouverture des deux équipes à Chicagoland Prairie) avec leur premier nouvel adversaire de la ligue le 15 septembre, école de classe 4A / 5A Elmwood Park, anciennement du Metro Suburban. Ce devrait être un excellent test pour les deux équipes et un indicateur précoce de la façon dont les écoles plus grandes et plus petites de la ligue pourraient s’empiler au fur et à mesure que la saison se déroule dans une conférence avec des équipes dont la taille des écoles varie de 1A à 5A.

Matt Haerle (8) d’Ottawa bondit dans les airs pour effectuer une interception contre Maalik Madrigal (22) de LP. (Scott Anderson – [email protected])

Semaine 7 : Ottawa à La Salle-Pérou

Le deuxième des deux matchs de rivalité d’Ottawa dans le comté datant de l’époque où une boîte de soupe se vendait moins d’un centime, attendez-vous à une rencontre intense dans la nuit du 6 octobre au stade Howard Fellows entre deux équipes des séries éliminatoires de 2022.

La Salle-Pérou a remporté la 123e rencontre de l’automne dernier des anciens rivaux 31-7. C’était la huitième saison consécutive que les Cavaliers battaient les Pirates et portaient l’avance de tous les temps de LP à 68-50-5.

Avec les deux équipes venant de 5-5 saisons qui les ont vus atterrir du bon côté de la bulle des séries éliminatoires, ce sera évidemment un gros au-delà des raisons historiques et géographiques. Attendez-vous à un sauvage.

Semaine 8 : South Beloit à FCW (à Woodland)

Alors que la coopérative Flanagan-Cornell / Woodland cherche à remonter dans le niveau supérieur des classements de l’Illinois 8-Man Football Association, ce match du 13 octobre semble à première vue comme s’il pourrait peser lourd dans les espoirs de retour des Falcons retour aux séries éliminatoires.

Dans un assemblage d’équipes I8FA qui a toujours été très lourd, la clé pour les équipes à la hausse a été de prendre leurs morceaux entre les mains des puissances, mais ensuite de gagner des matchs serrés contre tout le monde lorsque l’opportunité d’un W se présente. La FCW n’a pas affronté South Beloit en 2022, mais les Sobos ont terminé 5-4 et sur le tableau des séries éliminatoires I8FA – une place que les Falcons aimeraient prendre en 2023.

Semaine 8 : Saint Bède à Marquette

Les adversaires de la conférence à nouveau pour la première fois depuis 2011 lorsque les deux étaient dans les Big Rivers – Marquette partant alors pour le Northeastern Athletic et St. Bede restant pour aider à former les Three Rivers, qu’il quitte cette saison pour devenir un membre inaugural du Chicagoland Prairie aux côtés des Crusaders – attendez-vous à ce qu’une rivalité féroce reprenne au stade Gould en octobre.

Les deux programmes sont devenus des puissances de petite école depuis leur dernière rencontre, et il y a des raisons de croire que celui-ci pourrait occuper une place importante non seulement pour les droits de vantardise, mais aussi pour le classement des séries éliminatoires dans le champ des séries éliminatoires de classe 1A.

Arrivez tôt le 13 octobre, fans de football.