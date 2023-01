5 compétences dont les adolescents ont besoin dans la vie – et comment les encourager

Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent dans la vie – et par succès, nous entendons non seulement avoir un bon travail et un bon revenu, mais aussi être heureux. Et tous les parents se demandent comment ils peuvent y arriver.

D’après Harvard Centre sur l’enfant en développement, il s’agit moins de notes et d’activités parascolaires que d’un ensemble de compétences de base qui aident les gens à relever les défis inévitables de la vie. Ces compétences relèvent toutes de ce que nous appelons les compétences des fonctions exécutives, que nous utilisons pour l’autorégulation. La plupart des gens qui réussissent et sont heureux dans la vie ont de solides compétences en matière de fonctions exécutives.

Quelles sont les cinq compétences de base importantes ?

Planification : être capable d’établir et de réaliser des objectifs et des plans concrets

: être capable d’établir et de réaliser des objectifs et des plans concrets Se concentrer : la capacité de se concentrer sur ce qui est important à un moment donné

: la capacité de se concentrer sur ce qui est important à un moment donné Maîtrise de soi : contrôler la façon dont nous réagissons non seulement à nos émotions mais aussi aux situations stressantes

: contrôler la façon dont nous réagissons non seulement à nos émotions mais aussi aux situations stressantes Conscience : non seulement remarquer les gens et les situations qui nous entourent, mais aussi comprendre comment nous nous intégrons

: non seulement remarquer les gens et les situations qui nous entourent, mais aussi comprendre comment nous nous intégrons Souplesse: la capacité à s’adapter à des situations changeantes.

Bien qu’il s’agisse de compétences que les enfants (et les adultes) peuvent acquérir et acquièrent tout au long de leur vie, deux périodes sont particulièrement importantes : la petite enfance (3 à 5 ans) et l’adolescence/le début de l’âge adulte (13 à 26 ans). Au cours de ces fenêtres d’opportunité, l’apprentissage et l’utilisation de ces compétences peuvent aider les enfants à réussir. Dans cet article, nous parlerons de cette deuxième fenêtre de l’adolescence.

La meilleure façon d’apprendre une compétence est de la faire réellement. Voici quelques suggestions pour les parents qui se demandent comment aider et quand prendre du recul.

Planification

Lorsque les enfants sont petits, il est naturel que les parents et les soignants fassent la planification pour eux. Mais à mesure que les enfants deviennent adolescents, ils doivent apprendre à le faire eux-mêmes.

Évitez de microgérer la vie de votre adolescent. Au lieu de cela, établissez des règles de base – des règles simples comme : les devoirs doivent être faits, ils ont besoin de sept à huit heures de sommeil et l’exercice régulier est important. Vous pouvez avoir d’autres règles de base, comme assister aux repas de famille ou aux services religieux. Ensuite, laissez votre adolescent découvrir comment le faire. N’intervenez que si les règles de base sont clairement enfreintes de manière cohérente.

Lorsque les adolescents ont des projets à long terme, comme un projet de recherche ou des candidatures à l’université, asseyez-vous et discutez avec eux de la manière dont ils veulent le faire. Laissez-les trouver des idées avant vous !

Faites participer vos adolescents à la planification d’activités familiales ou de vacances, à des rénovations domiciliaires ou à d’autres projets. Laissez-les prendre certaines décisions (même si vous n’êtes pas toujours d’accord).

Se concentrer

L’explosion de l’utilisation des appareils a causé toutes sortes de problèmes de concentration chez les personnes de tous âges. Il y a une gratification instantanée aux écrans qui rend difficile de les mettre de côté et de se concentrer sur des tâches moins stimulantes – alors maintenant, plus que jamais, il est important de

parlez de la façon dont les médias sociaux et Internet peuvent interférer avec la vie quotidienne (et les devoirs) et aidez-les à trouver des stratégies pour gérer la distraction.

avoir des repas sans écran et du temps en famille.

encouragez les activités pratiques qui n’impliquent pas d’écrans, comme la cuisine, la pâtisserie, la construction d’objets, la couture, le crochet, le dessin, la peinture ou le jardinage.

Maîtrise de soi

C’est celui où il est important d’être conscient de vos propres réactions aux situations. Comment réagissez-vous à la colère et à la frustration ? La rage au volant est-elle un problème pour vous ? Rappelez-vous que nos enfants accordent toujours plus d’attention à ce que nous faisons qu’à ce que nous disons. Pour aider votre adolescent à apprendre à se maîtriser, vous pouvez :

Parlez des sentiments et des stratégies pour gérer les sentiments forts – comme prendre une profonde respiration, s’éloigner de la situation, crier dans un oreiller, etc.

Débriefez après les bouleversements, une fois que tout le monde s’est calmé. Qu’est-ce que votre adolescent aurait pu faire différemment ? Que pourraient-ils faire la prochaine fois ?

Parlez de la façon dont leur comportement affecte les autres et pourquoi il est important d’en tenir compte (une pratique qui enseigne également la prise de conscience).

Conscience

Les adolescents peuvent être très conscients, mais surtout de leur propre monde. Aidez-les à apprendre à voir au-delà de cela.

Parlez des événements actuels et des histoires dans les nouvelles. En particulier, parlez de la façon dont ces facteurs affectent les gens et de la façon dont différentes personnes pourraient les voir différemment.

Allez dans des endroits avec votre adolescent – même une simple promenade dans les bois ou une visite dans une ville voisine peut lui donner l’occasion de regarder autour de lui et de voir des choses qu’il pourrait manquer autrement.

Joignez-vous à des activités de service communautaire en famille; montrer aux adolescents comment ils peuvent faire une différence.

Ayez des rituels d’enregistrement en famille, comme au dîner. Donnez à chacun la chance de parler de sa journée.

Souplesse

La vie lance des balles courbes tout le temps, et les adolescents doivent être capables de s’adapter.

Ne soyez pas trop rigide quant à l’emploi du temps de votre adolescent. Aidez-les à prioriser et voyez quelles choses peuvent être manquées ou reportées lorsque quelque chose se produit, bon ou mauvais.

Encouragez une certaine spontanéité. Cela aussi, il s’agit d’apprendre à prioriser et à ne pas trop rester coincé dans les routines.

Être un modèle. Soyez vous-même spontané et ne soyez pas trop contrarié lorsque les plans changent. Faites de nouveaux projets.

Chaque fois que vous laissez votre adolescent faire quelque chose, il y a une chance raisonnable qu’il échoue. Résistez à l’envie de sauter tout de suite. Bien qu’il soit important d’avoir le dos de votre enfant (maintenant et pour le reste de sa vie), les adolescents ont parfois besoin d’échouer pour apprendre. Donnez-leur une chance de le découvrir eux-mêmes avant de proposer de l’aide. Ils peuvent juste vous surprendre.