5 compagnies aériennes insolites qui ont vraiment existé

(CNN) — À la fin des années 1970, le gouvernement américain a déréglementé l’industrie du transport aérien, supprimant le contrôle fédéral sur les tarifs, les itinéraires et l’entrée de nouvelles compagnies aériennes sur le marché.

En conséquence, une vague de nouvelles compagnies aériennes est apparue à partir des années 1980, et certaines d’entre elles étaient particulièrement inhabituelles. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Compagnies aériennes pour animaux de compagnie

Vol de chien : Alyse Tognotti de Pet Airways prépare un passager canin pour son voyage. Dave Weaver/AP

Fondée en 2009 à Delray Beach, en Floride, Pet Airways était une compagnie aérienne exclusivement dédiée aux animaux de compagnie tels que les chats et les chiens – ou pawsengers, comme ils les appelaient.

Ils ont volé, sans leurs propriétaires, dans la cabine principale d’avions spécialement adaptés dans lesquels les sièges avaient été remplacés par des porte-avions.

Chaque avion pouvait transporter environ 50 animaux de compagnie, avec des “préposés aux animaux de compagnie” qui les surveillaient toutes les 15 minutes. Avant de décoller, les animaux ont bénéficié d’une promenade avant le vol et d’une pause toilette dans des salons d’aéroport spécialement conçus.

L’idée était que les propriétaires d’animaux concernés préféreraient faire voler leurs animaux de compagnie via une compagnie aérienne dédiée plutôt que de les avoir à bord de leur propre vol dans la soute, une pratique que le site Web de Pet Airways a décrite comme “dangereuse”, citant des températures extrêmes. les variations et le manque d’éclairage adéquat.

La compagnie aérienne a opéré pendant environ deux ans, desservant une douzaine de villes américaines, dont New York, Los Angeles, Denver, Chicago et Atlanta. Les tarifs commençaient à 150 $ et pouvaient atteindre 1 200 $ selon la taille de l’animal.

En 2012, la compagnie aérienne a rencontré des difficultés financières et a commencé à annuler des vols, avant de cesser complètement ses activités l’année suivante, après avoir transporté environ 9 000 animaux de compagnie.

Cependant, son site Web est toujours actif et un message indique “Flights to Commence, Post Covid, Hopefully Mid-2022”, suggérant qu’il pourrait y avoir une seconde vie à l’horizon pour la compagnie aérienne pour animaux de compagnie.

Hooters Air

Spin off : “Hooters girl” Hillary Vinson, à l’avant, s’occupe des passagers d’un vol de 2003. Erik S.Lesser/Getty Images

En 2002, Robert Brooks, président de la chaîne de restaurants Hooters, a acquis Pace Airlines, un transporteur charter avec une flotte de huit avions, principalement des Boeing 737. L’année suivante, il en fit Hooters Air, une compagnie aérienne conçue d’après la chaîne de restaurants.

Sa distinction était, outre la conception de la livrée orange vif avec un hibou aux yeux écarquillés, que deux soi-disant “filles Hooters” étaient à bord, se mêlant aux passagers et organisant des jeux-questionnaires avec des prix gadgets – portant le même débardeur- et-short-orange “uniforme” popularisé par les restaurants.

Cependant, ils ne servaient pas de nourriture ni ne s’occupaient des tâches à bord, car celles-ci étaient effectuées par trois agents de bord certifiés par la FAA.

La compagnie aérienne était basée à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, un point chaud de vacances connu pour ses terrains de golf et ses stations balnéaires, qui avait perdu le trafic aérien direct dans la restructuration générale de l’aviation commerciale après le 11 septembre.

En raison de ses tarifs économiques et de ses liaisons directes avec des villes comme Atlanta, Newark et Baltimore, Hooters Air a attiré des passagers de toutes sortes – principalement des golfeurs et des touristes, mais aussi des familles.

Cependant, il n’a jamais réussi à gagner de l’argent et a cessé ses activités au début de 2006, en raison de la hausse des prix du carburant à la suite des ouragans Katrina et Rita.

La compagnie aérienne du Seigneur

Une aile et une prière : l’avion de la Lord’s Airline à l’aéroport international de Miami en août 1988. Guido Allieri

Strictement pas d’alcool à bord, Bibles et Torahs à la place des magazines de bord, uniquement des films religieux à l’affiche et un quart des tarifs consacrés au financement du travail missionnaire : telles étaient les caractéristiques uniques de The Lord’s Airline, fondée par l’homme d’affaires du New Jersey Ari Marshall en 1985, lorsqu’il a acheté un vieux DC-8 qui devait être le seul avion de la compagnie aérienne.

Le plan était d’avoir trois vols hebdomadaires de Miami à l’aéroport Ben Gourion en Israël, offrant une route directe vers Jérusalem, à environ 30 miles.

À l’époque, les pèlerins religieux cherchant à rejoindre la Terre Sainte devaient prendre un vol de correspondance pour New York. “Les Russes ont leur compagnie aérienne. Les Britanniques en ont une. Playboy aussi. Alors pourquoi le Seigneur n’aurait-il pas sa propre compagnie aérienne ?” Marshall a déclaré en 1986, selon l’Associated Press.

En 1987, cependant, la compagnie aérienne n’avait pas réussi à se qualifier pour une licence FAA en raison de modifications et de travaux de maintenance inachevés sur l’avion. Les investisseurs sont devenus nerveux et ont renvoyé Marshall, installant un nouveau conseil d’administration pour faire avancer les choses.

Le nouveau président, Theodore Lyszczasz, n’était pas d’accord avec Marshall et les deux ont commencé à se chamailler dans la presse.

Finalement, Lyszczasz et son frère se sont présentés à la maison de Marshall pour exiger des dossiers d’entreprise, ce qui a entraîné, selon les journaux, une bagarre et Marshall les a poursuivis pour intrusion. Ils ont été acquittés, mais la Lord’s Airline a finalement péri et l’avion a fini par être mis au rebut.

Fumeurs Express et SmintAir

Fumée et miroirs : un modèle d’un avion ‘Smintair’. La vraie version ne s’est jamais concrétisée. Karlheinz Schindler/photo-alliance/dpa/AP

La FAA a interdit de fumer sur tous les vols intérieurs aux États-Unis en 1990, mais William Walts et George Richardson, deux entrepreneurs du comté de Brevard en Floride, n’en étaient pas contents. Au début de 1993, ils ont décidé de contourner la règle en créant une compagnie aérienne basée sur un club privé. Il nécessitait des frais d’adhésion de 25 $ et n’était ouvert qu’aux personnes de plus de 21 ans.

La compagnie aérienne devait être basée à l’aéroport régional de Space Coast à Titusville, en Floride, et le plan était d’offrir des steaks et des hamburgers à bord avec un côté de cigarettes gratuites.

Près d’un an après son annonce, cependant, la compagnie aérienne n’avait toujours pas de licence ni d’avion, et bien que les fondateurs aient prétendu avoir récolté plus de 5 000 adhésions, les régulateurs ont refusé à Smokers Express une licence d’exploitation, la faisant disparaître dans une bouffée de fumer sans jamais décoller.

En 2006, l’idée a été remaniée par l’entrepreneur allemand Alexander Schoppmann, qui a déclaré son intention de lancer Smoker’s International Airways, ou SmintAir en abrégé.

Schoppmann, qui fumait 30 cigarettes par jour, voulait lancer un service quotidien entre Tokyo et Düsseldorf, sa ville natale, qui abrite un grand nombre d’expatriés japonais et les bureaux européens de centaines d’entreprises japonaises.

Les deux pays avaient encore un nombre important de fumeurs à l’époque. Cependant, SmintAir a subi le même sort que Smokers Express : il n’a pas réussi à lever le capital nécessaire pour démarrer ses opérations et n’a jamais pris l’air.

MGM Grand Air

Inaugurée en 1987, MGM Grand Air était une compagnie aérienne de première classe et de luxe qui couvrait initialement une seule route – LAX à JFK – utilisant des Boeing 727 et des Douglas DC-8 dans des configurations somptueuses : la règle était qu’aucun vol n’aurait pu plus de 33 passagers, bien que les avions puissent en transporter 100 ou plus dans des configurations standard.

La compagnie aérienne a promis aucune file d’attente, aucun enregistrement et aucune attente pour les bagages – les porteurs ont emporté les bagages dans l’avion et les ont rendus à destination – et ont même proposé un service de limousine porte-à-porte en option. Des salons spéciaux dans les deux aéroports offraient des équipements de luxe et un service de conciergerie.

À bord, il y avait cinq hôtesses de l’air et un bar debout, ainsi que des compartiments privés pour les réunions. Un service de repas complet avec du bon vin et du champagne était toujours disponible et les toilettes avaient des robinets dorés et du savon monogrammé. Tout cela était offert à un peu plus que le prix d’un billet de première classe sur d’autres compagnies aériennes.

Initialement populaire auprès des célébrités et des très riches, MGM Grand Air a finalement ouvert plus de routes, mais avait du mal à remplir les 33 sièges de ses avions.

Les opérations ont ralenti dans les années 1990, à mesure que les jets privés se sont répandus, et en 1995, la compagnie aérienne a été vendue et a changé son nom en Champion Air, offrant des vols affrétés aux équipes sportives et aux agences gouvernementales. Il a finalement fermé complètement en 2008.

Image du haut : Un avion Hooters arrive à l’aéroport international Newark Liberty de Newark, New Jersey, le 3 avril 2003. Crédit : Matthew Peyton/Getty Images