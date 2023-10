5 combattants indépendantistes papous tués lors d’affrontements avec les forces de sécurité dans la région de Papouasie indonésienne

Un affrontement entre les forces de sécurité et un groupe rebelle dans la région instable de Papouasie en Indonésie a entraîné la mort de cinq combattants indépendantistes papous.

Cinq combattants indépendantistes papous ont été tués dans un affrontement entre les forces de sécurité et un groupe rebelle dans la région agitée de Papouasie en Indonésie, ont annoncé lundi la police et les rebelles.

Une force militaire et policière conjointe a tué cinq combattants de l’Armée de libération de la Papouasie occidentale, la branche armée du Mouvement de Papouasie libre, lors d’une bataille samedi avec des dizaines de rebelles armés d’armes de qualité militaire et de flèches dans le village vallonné de Serambakon en Papouasie. Province des Hautes Terres, a déclaré Faizal Ramadhani, membre de la police nationale qui dirige la force de sécurité conjointe.

Les forces de sécurité ont saisi deux fusils d’assaut, un pistolet, plusieurs flèches, deux téléphones portables, de l’argent liquide, plus de 300 cartouches et un drapeau « étoile du matin » – un symbole séparatiste – après les affrontements, a déclaré Ramadhani.

Les affrontements entre les deux camps ont commencé à la mi-avril lorsque des assaillants de l’Armée de libération ont tendu une embuscade à des dizaines de soldats gouvernementaux dans le district de Nduga et tué au moins six soldats indonésiens qui recherchaient Phillip Mark Mehrtens, un pilote néo-zélandais enlevé par les rebelles en 2007. Février.

Les rebelles de Papouasie combattent une insurrection de faible envergure depuis le début des années 1960, lorsque l’Indonésie a annexé la région, une ancienne colonie néerlandaise.

La Papouasie a été incorporée à l’Indoésie en 1969 après un scrutin parrainé par l’ONU qui a été largement considéré comme une imposture. Depuis lors, l’insurrection couve dans la région, qui a été divisée en cinq provinces l’année dernière pour stimuler le développement de la région la plus pauvre d’Indonésie.

Sebby Sambom, porte-parole de l’Armée de libération, a confirmé les affirmations de la police, mais a déclaré que perdre cinq combattants « ne nous obligerait pas à nous rendre ».

« Ils étaient les héros nationaux du peuple papou », a déclaré Sambom dans un communiqué fourni lundi à l’Associated Press. « Ils sont morts en défendant le peuple papou contre l’extinction due aux crimes de l’armée et de la police indonésiennes qui agissent comme des terroristes. »

En février, les rebelles ont pris d’assaut un avion monomoteur peu après son atterrissage sur une petite piste d’atterrissage à Paro et ont enlevé son pilote. L’avion devait initialement récupérer 15 ouvriers du bâtiment venus d’autres îles indonésiennes après que les rebelles eurent menacé de les tuer.

L’enlèvement du pilote était le deuxième commis par les combattants indépendantistes depuis 1996, lorsque les rebelles avaient enlevé 26 membres d’une mission de recherche du Fonds mondial pour la nature à Mapenduma. Deux Indonésiens de ce groupe ont été tués par leurs ravisseurs, mais les otages restants ont finalement été libérés dans les cinq mois.

L’enlèvement pilote reflète la détérioration de la situation sécuritaire dans la région la plus orientale de l’Indonésie, la Papouasie, une ancienne colonie néerlandaise située dans la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée, ethniquement et culturellement distincte d’une grande partie de l’Indonésie.

Les combats de samedi sont les derniers d’une série d’incidents violents survenus ces dernières années en Papouasie, où les conflits entre les Papous autochtones et les forces de sécurité indonésiennes sont fréquents.

Les données recueillies par Amnesty International Indonésie montrent qu’au moins 179 civils, 35 soldats indonésiens et neuf policiers, ainsi que 23 combattants indépendantistes, ont été tués dans des affrontements entre rebelles et forces de sécurité entre 2018 et 2022.