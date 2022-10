5 clubs européens les mieux soutenus aux États-Unis

Les clubs de football européens sont très suivis aux États-Unis. Les fans cherchent à s’attacher à une équipe à laquelle ils peuvent s’identifier, sans les barrières régionales traditionnelles.

L’explosion de popularité que la Premier League a connue au cours des deux dernières décennies s’est répercutée sur les marchés américains. Maintenant, les fans veulent une association avec les marques et les joueurs de haut niveau.

L’Amérique a une multitude de cultures et de liens nationaux qui se fondent dans le tissu du pays. En tant que tel, il y a un énorme succès commercial pour certaines équipes européennes aux États-Unis.

Top 5 des clubs européens les plus populaires aux États-Unis

Dans une récente enquête menée par YouGov USA, qui vise à offrir une vision large et équilibrée de la population américaine, les clubs les mieux soutenus ont été révélés.

L’USMNT et l’USWNT sont naturellement les deux équipes de football les plus suivies en Amérique. Mais, voici les clubs européens les mieux soutenus aux États-Unis.

#1 – Manchester United (29% de popularité)

Manchester United a profité du boom du football américain avant tout le monde. Depuis la signature d’un partenariat de marchandise unique avec les Yankees de New York au début des années 2000, United s’est parfaitement commercialisé auprès d’un public américain.

Des tournées de pré-saison lucratives ont suivi alors que les fans américains réclamaient d’avoir un aperçu de joueurs légendaires comme Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Paul Scholes.

Il y a cependant une certaine ironie à cela. Manchester United est extrêmement populaire aux États-Unis, avec un vote populaire de 29% des citoyens demandé par YouGov USA. Cependant, les fans de Manchester United méprisent leurs propriétaires américains, la famille Glazer, après avoir poursuivi un rachat du club par effet de levier sans rien de leur propre argent.

#2 – Barcelone (27% de popularité)

Barcelone compte un grand nombre de fans latino-américains basés aux États-Unis.

Leur succès sous Pep Guardiola les a propulsés dans la stratosphère en ce qui concerne la renommée mondiale.

L’émergence de Lionel Messi comme sans doute le plus grand joueur de tous les temps a également considérablement renforcé la commercialisation des Blaugrana et le soutien américain.

Une baisse récente des résultats les a freinés. Beaucoup prédisent le Barca Le classique rivaux peuvent dépasser les Blaugrana.

#3 – Real Madrid (26% de popularité)

Le Real Madrid est l’équipe de football la plus titrée de l’histoire européenne. Ils ont remporté 14 titres de Coupes d’Europe/Ligue des champions et ont toujours des superstars dans leur équipe.

La première ère Galactico de Florentino Perez a donné à la popularité américaine de Los Blancos un véritable coup de fouet. Avoir David Beckham et Ronaldo Nazario, deux des joueurs les plus reconnaissables de tous les temps, était un énorme argument de vente.

Le Real Madrid bénéficie également de la présence considérable d’Amérique latine dans les États, le club étant extrêmement important dans cette région.

#4 – Chelsea (25% de popularité)

La popularité de Chelsea aux États-Unis est presque entièrement due au timing. Alors que la Premier League devenait un mastodonte à travers le monde, les Bleus étaient l’équipe la plus titrée.

La prise de contrôle de Roman Abramovich et les dépenses qui ont suivi ont révolutionné Chelsea. Le club a acquis certains des meilleurs entraîneurs et joueurs du monde.

Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement du club le mieux commercialisé, les fans américains ont appris à aimer Chelsea en raison de leur série de trophées pratiquement ininterrompue depuis la prise de contrôle en 2003.

Désormais, il aide le meilleur talent américain en Christian Pulisic, couplé à un propriétaire américain.

#5 – Liverpool (22% de popularité)

Liverpool et Manchester City détiennent une popularité égale de 22% dans l’enquête YouGov USA. Pourtant, les Reds ont une plus longue histoire de soutien américain.

Liverpool est l’un des clubs de football anglais les plus titrés. Alors que de plus en plus de personnes immigraient aux États-Unis, la vague de soutien aux Reds a suivi.

Une fois que le sport a pris de l’importance, Liverpool a conservé une solide base de fans. Le succès récent sous Jürgen Klopp a rallumé la flamme aux États-Unis.

Des années de marasme ont laissé le LFC rattraper son retard en termes de marketing américain. Cependant, le groupe de propriété FSG et les investisseurs associés comme LeBron James ont donné aux résidents américains un favori facile en Premier League.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire